“Hiç özgüvenim yok, ne yapmam lazım?”

Etrafınızdaki kişilere istemediğiniz bir konuda hayır diyemiyor, ilişkilerinizde sınır koyamıyor, sosyal ortamlarda bulunamıyor, kendinizi değersiz ve yetersiz hissediyorsanız özgüven eksikliğiniz olabilir.

Özgüven eksikliği önemli psikolojik sorunları tetikleyebilir. Özgüven eksikliğinin temelinin, çok küçük yaşlarda atılmaya başladığını söyleyebiliriz.

Çocuk, bir davranış gösterdikten sonra çevresi tarafından takdir görüyorsa, sevgi ve saygı alıyorsa, kendisinin değerli ve yeterli olduğuna inanır. Bunun aksine çocuk, çevresinden sürekli eleştiri ve ceza alıyorsa kendisinin kötü, beceriksiz ve yetersiz biri olduğuna dair bir inanç geliştirecektir. Böyle durum ve davranışların tekrarlanmasıyla çocuk kendini değersiz, yetersiz görmeye başlayacaktır ve yanlış yapma, eleştirilme korkusu yaşayacak, özgüven sorunları da artık çocuğun problemi haline gelmeye başlayacaktır.

Bu arada önemli bir not; toplumda çok fazla önemsenmiyor ama özgüven eksikliği çocuk yaşlarda başlayıp yetişkin dönemde depresyon ve sosyal fobi gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

ÖZGÜVENİNİZİ NASIL ARTTIRIRSINIZ?

• Kendiniz hakkında olumlu düşünün.

• Gerçekçi olan ve beklentilerinizi karşılayan hedefler belirleyin. Makul seviyede hedefler belirleyin ki böylece başardığınız şeyler, başta ulaşmayı düşündüğünüz hedeflere yakın olsun. Bu durum özgüveninizi ve kendinizle ilgili memnuniyetinizi destekler.

• Bir şey başardığınızda kendinizle gurur duyun ve kendinizi ödüllendirin.

• Kötü veya üzücü bir şey olduğunda, olumsuz düşüncelerinizin farkına varın.

• Tamamen duygularınızla hareket etmek yerine, içinde bulunduğunuz durum hakkında mantıklı ve akılcı düşünün.

• Zayıf taraflarınız yerine, güçlü taraflarınıza ağırlık verin. Belirli konularda, diğerlerine göre daha becerikli ve iddialı olduğunuzun ve hayatınızın her alanında mükemmel olmanın imkansız bir şey olduğunun farkına varın.

• Yaptığınız ve başardığınız şeyleri sadece şansa bağlamayın. Bunun yerine, kişisel başarılarınız için kendinizle de gurur duyun.

• Fikirlerinizi savunun. Diğer bir ifadeyle başkalarının haklarını ihlal etmeden, kendi duygularınızı, düşüncelerinizi, inançlarınızı, ihtiyaçlarınızı, dürüst ve net bir şekilde ifade etmeyi öğrenin.

• Haklarınıza sahip çıkmayı öğrenin ve sizin için makul olmayan isteklere “hayır” diyebilin. Fikirlerinizi açık ifade edebilme konusunda alacağınız bir eğitim, özgüveninizin gelişmesinde size çok yardımcı olabilir.

• Yaşamınızda önemli olduğuna inandığınız sorunların bir listesini çıkartın. Daha sonra bunları iyileştirmenin veya değiştirmenin yollarını yazın. Bütün sorunlarınız tabii ki kolay ve hızlı bir şekilde çözülemez ama hemen harekete geçebileceğiniz bazı alanlar da olacaktır.

• İlk önce kendinize merhamet gösterin. Kendinizi eleştirmekten, şikâyetçi olmaktan, mükemmel olma isteğinizden vazgeçin.

BUNLAR DA ÖNEMLİ!

• Görünüşünüze giyiminize dikkat edin, dik oturun.

• Kötü şeyler yerine iyi şeylere ağırlık verin.

• Kendiniz hakkında olumlu düşünün.

• Deneyimlerinizden ders çıkartın.

• Gerçekçi hedefler belirleyin.

• Cesaretli olun.

• Öğrenmeye devam edin.

• İşe yarar şeyler yapın.

• Basitliğe önem verin ve değişimi hoş karşılayın.