23 Nisan bilgi yarışması aydınlatma metin

“23 Nisan Bilgi Yarışması” kapsamında katılımcılar olarak sizlerin iş bu form vasıtasıyla toplanacak olan ad, soyad, doğum tarihi, adres, telefon, bilgileriniz, e-posta adresiniz (tümü birlikte “kişisel veriler”) yarışmanın düzenlenmesi, yönetimi, sonuçlandırılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ve yarışmanın yönetimi amaçlarıyla veri sorumlusu Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş (“Hürriyet”) tarafından size ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanarak işlenecek ve mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve poltio.com’a aktarılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun'un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki haklarınızın da yer aldığı politikalara; Hürriyet için//www.hurriyet.com.tr/veri-politikasi/ ve Poltio için ……………….. sitelerinden ulaşabilir, verilerinize ilişkin yazılı taleplerinizi Demirören Medya Center, Bağcılar, İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya ……….. kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.