GiYi’nin ilk koleksiyonu: Sade ve göz alıcı

1’den 7’ye sayılarla numaralandırılmış elbise koleksiyonunun özelliği dönüşme yeteneği. Anlık ruh hallerine göre, istenildiğinde elbise, istenildiğinde tünik ya da ceket olarak giyilebilen 7 parçalık koleksiyon, gün içerisindeki tüm hallerinize eşlik etmek için tasarlandı.

GiYi’nin zamansız modellerden oluşan koleksiyonunda doğa, begonvilin fuşyası, su altının mercanı, kobaltın mavisi ve çöl renkleri ile anlatılıyor. Siyahın ağırlığı karpuz kol ve fırfırlarla hafifliyor. Boy, yaka ve kol detayları, kumaş ve aksesuar seçimleri ile modeller birbirinden farklılaşıyor. Koleksiyonda ağır basan kumaşlardan yıkanmamış denimin, daha genç ve spor hali, değişen iklimlere uyumlu, dökümlü kupro ile dengeleniyor.

GiYi, kadın yaratıcılığı ile zenginleşen ve bilinçli tüketimi destekleyen bir tasarım şeklini benimsiyor. Her giyişte dönüştürebileceğiniz farklı yaşamlar katılan elbiseler sunuyor. Döngüsel tasarım yaklaşımı ile üretim atığı kumaşlar, aksesuarlara dönüşüyor.

Kumaş, renk ve model seçimleri ile koleksiyon, iş hayatında ve sosyal hayatta aktif olan kadınların büyük bir sadelik içerisinde zerafetini hedefliyor. Gündüzden geceye taşınabilecek modeller her daim stil sahibi kadınların gardroplarının vazgeçilmez parçaları olacak.