Ünlü fotoğrafçılar bu proje için bir araya geldi

Lazzoni Mobilya, Rotary District 7230 ve Gaziantep Rotary Kulübü’nün desteği ile gerçekleşen “Sen De Kalbini Aç” projesinde uluslararası ünlü fotoğrafçıların resimleri sergilenecek. Sergiden elde edilecek gelir Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Çocuk Bölümü için kalp cihazları alımında kullanılacak.

Lazzoni Mobilya, Rotary Distrrict 7230 ve Gaziantep Rotary Kulübü’nün desteği ile hayata geçen “Sen De Kalbini Aç” projesinde dünyaca ünlü fotoğraf sanatçılarının resimleri sergilenecek. 19 Haziran tarihinden itibaren Lazzoni New York Chelsa mağazasındaki sergiye Mehmet Turgut, Cenk Buğra Özer, Murathan Özbek, Brian Joergens’inde aralarında olduğu 24 uluslararası fotoğrafçı destek verecek. “Sen De Kalbini Aç” sosyal sorumluluk projesi kapsamında elde edilecek gelir Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Çocuk Bölümü’nde tedavi gören miniklerin kalp sağlıkları için kullanılacak.

Lazzoni New York Chelsea mağazasında yapılacak sergi etkinliği hem fotoğraf sanatçılarının eserlerini görme hem de kalp hastası çocukların sağlığına katkıda bulunma şansı veriyor. Projeye destek vermek isteyenler ister fotoğrafları satın alabilir ya da www.turnonyourheart.com sitesini ziyaret ederek bağışta bulunabilir.

Birçok cocuğa umut ışığı olacak “Sen De Kalbini Aç” projesine destek veren Lazzoni Mobilya etkinliğin Türkiye’de tekrarı için şimdiden çalışmalara başladı.