Tutumluanne Pedagoji Günleri 1 Şubat'ta!

Bu sefer konu 'Oyun ve Oyuncağın Çocuk Gelişimine Etkisi'. Değerli Uzman Psikolog Iraz Toros Suman ve Ünlü Blog Yazarı Elif Doğan'ın (Blogcu Anne) konuşmacı olacağı etkinlik ailecek keyifle gezilecek bir müze olan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde gerçekleşecek.

Kayıt için info@tutumluanne.com'a mail atabilirsiniz.

Tarih: 1 Şubat 2015



Yer: İstanbul Oyuncak Müzesi