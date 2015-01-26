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Tutumluanne Pedagoji Günleri 1 Şubat'ta!

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Tutumluanne Pedagoji Günleri 1 Şubat'ta!
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"Oyun ve Oyuncağın Çocuk Gelişimine Etkisi" konulu bu etkinliği kaçırmayın!

Bu sefer konu 'Oyun ve Oyuncağın Çocuk Gelişimine Etkisi'. Değerli Uzman Psikolog Iraz Toros Suman ve Ünlü Blog Yazarı Elif Doğan'ın (Blogcu Anne) konuşmacı olacağı etkinlik ailecek keyifle gezilecek bir müze olan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde gerçekleşecek.

Kayıt için info@tutumluanne.com'a mail atabilirsiniz.

Tarih: 1 Şubat 2015

Yer: İstanbul Oyuncak Müzesi

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