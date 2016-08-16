Türk profesörün büyük başarısı

TÖREN:

7 Eylül 2016 Çarşamba günü Paris’te yapılacak özel törenle dünyanın en başarılı 50 estetik plastik cerrahı arasında yer alan Prof. Dr. Nazım Çerkeş, Avrupa Rinoplasti Derneği – RSE toplantısında, kurucu üyesi de olduğu derneğin Başkan Yardımcılığı’ndan 2017-2019 Dönemi Başkanlığı’na yükseliyor.

SEMPOZYUM:

Avrupa Rinoplasti Derneği Yıllık Toplantısı’nın ardından Uluslararası Rinoplasti Dernekleri Toplantısı – IMRHIS 2016 Sempozyumu organize ediliyor. Geliştirdikleri teknikler ve yaptıkları yayınlarla “çalıştıkları alanlarda çığır açan dünyanın en iyi 50 burun estetik cerrahını” bir araya getiren ilk uluslararası çoklu burun estetiği (rinoplasti) uzmanlığı sempozyumu IMRHIS 2016, 8-10 Eylül 2016 tarihlerinde Paris’te gerçekleşiyor.

Uluslararası Rinoplasti Dernekleri Toplantısı – IMRHIS 2016’yı Rinoplasti Derneği (ABD) ve Avrupa Rinoplasti Derneği – RSE birlikte düzenliyor. Sempozyuma katılan dünyanın en iyi 50 estetik ve plastik cerrahı arasında yer alan Prof. Dr. Nazım Çerkeş, kıkırdak kaybına uğramış hasarlı burunları onarmak için geliştirdiği “karın kası zarı tekniği” ile dünya literatürüne girmişti. Prof. Dr. Çerkeş ayrıca burun kemeri küçültülürken kemik ve kıkırdak zarının birlikte kaldırılması, burun ucu kıkırdaklarının yapısal desteklenmesi, zayıf burun ucu kıkırdaklarının güçlendirme yöntemleri ve eğri burunların düzeltilme prensipleri üzerine olan çalışmalarıyla da literatürde yer alıyordu. ABD’de basılan ve 4 temel rinoplasti kitabından kabul edilen kitapların yazarlarından olan Prof. Dr. Çerkeş, şu sıralar yine ABD’de yayınlanacak olan ve tamamını kendi yazdığı rinoplasti kitabı üzerinde çalışıyor.

İnteraktif bir formatta gerçekleşecek olan sempozyumda iki – üç doktor aynı soruna sahip hastalar üzerinde kendi tekniklerini kullandıkları videoları gösterecek, diğer cerrahlar bu teknikleri tartışacak.

Sempozyum konuları şu şekilde belirlendi:

• Temel rinoplastide farklı yaklaşımlar

• İleri teknikler, yeni konseptler ve test edilmiş standartlar

• Fonksiyonel nazal cerrahi

• Nazal deformasyonlarda en modern yaklaşım