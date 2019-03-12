Türk Kardiyoloji Derneği açıkladı: Tansiyonumuz yüksek

Türk Kardiyoloji Derneği, Türkiye’de hipertansiyon konusunda farkındalığı artırmak, sebep olduğu sorunlara dikkat çekmek, kişilerin ve toplumların hipertansiyon konusunda bilinç düzeyini artırmak amacıyla “Değerini Bil” projesini hayata geçirdi.

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, hipertansiyonun Türkiye'de de önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu belirterek, "Türkiye'de hipertansiyonun görülme sıklığı son derece yüksek. 140-90 mmHg eşik değer alındığında ülkemizde erişkin nüfusun yüzde 31,2'sinde hipertansiyon var. Kadınlarda bu oran yüzde 36, erkeklerde ise yüzde 30 oranındadır" dedi.

TÜRKİYE’DE KADINLAR DAHA BİLİNÇLİ

Her üç erişkinden birinin hipertansiyon hastası olduğunu ifade eden Erol, yaşla birlikte hipertansiyon hastası sayısının arttığını, 70'li yaşlarda her üç kişiden ikisinin hipertansif hale geldiğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde hipertansiyondan haberdar olma oranları, eskiye göre bir miktar düzelme olmakla birlikte yeterli değil. Hipertansiyonu olan hastaların ancak yüzde 55'i tansiyonunun yüksek olduğunu biliyor, yani her 100 hipertansiyonlu vatandaşımızın 45'i tansiyonunun yüksek olduğunun farkında dahi değil. Türkiye'de hipertansiyonun görülme sıklığı son derece yüksek. 140-90 mmHg eşik değer alındığında ülkemizde erişkin nüfusun yüzde 31,2'sinde hipertansiyon var. Kadınlarda bu oran yüzde 36, erkeklerde ise yüzde 30 oranındadır.”

“TÜRKİYE’DE FARKINDALIK PROJESİ BAŞLATIYORUZ”

Prof. Dr. Erol, Türkiye'de, hipertansiyon konusuna dikkati çekmek, bilinci artırmak, tanı almamış, hastalığının farkında olmayan bireylerin saptanması amacıyla harekete geçtiklerini ifade ederek, "Türk Kardiyoloji Derneği olarak 'Değerini Bil' sloganıyla ağırlıklı sosyal medya üzerinden yürüteceğimiz bir kampanya başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Bir yıl devam edecek kampanya hakkında bilgi veren Erol, şöyle devam etti: "Bu kampanyada sosyal medyadan olabildiğince daha fazla kişiye ulaşarak olabildiğince fazla kişide kan basıncının ölçülmesi ve tanı almamış hipertansiyon hastalarının ortaya çıkarılması ve uygun tedavilerinin yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Hedef kitlemiz tabii ki toplumumuzun tümü ancak bu kampanya ile sosyal medyayı nispeten daha sık kullanan gençlerimiz ve çocuklarımızda bilinçlendirerek hem kendilerinin hem de ebeveynlerinin tansiyonunu ölçtürmelerini, yani değerini bilmelerine ve bu bilincin geliştirilmesinin gelecekte de hipertansiyon bilincinin artırılmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz."

Erol, sosyal medya ağlarında, haftada üç kez farkındalığı artıracak mesajlar yayınlanacağına dikkati çekerek, "Ayrıca www.degerinibil.net mikro sitesi üzerinden halkın hipertansiyonla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla, kısa videolar ve bilgilendirme yazıları paylaşılacaktır. Yine bu kampanyayı halkımızın günlük yaşamda sıklıkla karşılaşabileceği yerlerde billboardlar, hastane ekranları ve benzeri görsellerle de destekleyeceğiz. 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü'nde ise kampanyamızı daha da zenginleştirmek istiyoruz" bilgisini paylaştı.