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Eğitim
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Okullarda artık uzun saç da serbest!

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Okullarda artık uzun saç da serbest!

Erkek öğrenciler okula uzun saçlı gidebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, tartışılan kıyafet düzenlemesinin ardından ilk kez Hürriyet Dünyası'na konuştu. Bakan Dinçer yeni kıyafet düzenlemesinin sadece kıyafeti değil öğrencinin saçını da ilgilendirdiğini belirterek uzun saç müjdesi verdi.

Dinçer, düzenlemenin sadece kıyafetlere değil saçları da ilgilendirdiğini ifade ederek "Artık erkek öğrenciler okula uzun saçlı gelebilecek" dedi. Dinçer, düzenlemeyle öğrencilerin kendilerine güven kazanmasını amaçladıklarını ifade etti.

Türbanın yolunun açıldığı eleştirilerine de yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Hürriyet Dünyası'na şunları söyledi:

“Kıyafetin dışında okullarımıza bazı serbestlilikler getiriyoruz. Okullarımız bunları uygularsa mutlu olurum. Örneğin çocuklar okula uzun saçları ile gelebilecekler. Hepiniz biliyorsunuz normalde okulda öğrencilerimiz saçlarını biraz uzatırsa yönetmelik kısa saçlı olacaklar dedikleri için okuldan gönderilebiliyorlar hatta bizim zamanımızda çocukların saçlarını makasla kesiyorlardı. Şimdi artık bunlara gerek yok, çocuklar saçlarını temiz tutmak kaydıyla uzun bırakabilecekler.”

Kaynak: Hürriyet / Ümit Çetin

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