Kim der ki 91 yaşında! Hâlâ işinin başında... Bu yaşında nasıl sağlıklı ve hareketli kalabiliyor? En önemli üç şeyi sıraladı

Takvimler 1990 yılını gösteriyordu ve Sari Mainzer, kaldığı otelde vakit geçirecek bir şeyler arıyordu. Otel bir golf sahasının içine inşa edilmişti. Mainzer ise o güne kadar hiç golf oynamamıştı. Denemek için eline bir sopa alıp topa vuran Mainzer'ın 34 yıldır devam ettirdiği hobisi işte böyle doğdu. Bugün 91 yaşında olan Mainzer, golf sayesinde hareketli kaldığını belirtti.

Aslına bakılırsa Mainzer, hayatı boyunca hep hareketli bir insan olmuştu. Lisede voleybol oynamış, üniversitede eskrim yapmış, iç mimar olarak çalışmış ve 80'li yaşlarında tenis oynamaya başlamıştı. Dolayısıyla golf, uzun bir zincirin son halkası oldu.

Uzun ömür kısmen genlerle şansla ilişkili ancak Mainzer'ın yaşam tarzının da ilerlemiş yaşına karşın sağlıklı ve hareketli kalmasında pay sahibi olduğuna şüphe yok.

Araştırmalar, düzenli egzersiz yapmanın uzun ömürlü olma bağlamında çok önemli olduğuna işaret ediyor. Bu yıl başlarında bilim dergisi BMJ Evidence-Based Medicine'de yayımlanan bir araştırmada, sağlıklı bir hayat yaşamanın, ömrü kısaltan genetik özelliklerin etkisini yüzde 62 oranında telafi edebildiği görüldü.

Mainzer, 90'lı yaşlarında olmasına karşın sağlıklı ve hareketli olmasının sırlarını Business Insider'a anlattı...

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL OLARAK HAREKETLİ KALIN

Mainzer, genç kalmasını sağlayan ilk şeyin hem fiziksel hem de zihinsel anlamda "hareket, hareket, hareket" olduğunu söyledi.

Golf oynamanın dışında işini devrettiği kızına, bazı iç mimarlık projelerinde destek verdiğini anlatan Mainzer, ayrıca başlattığı programla yaşlılar evi sakinlerine getirecekleri eşyaları seçmeleri ve sınırlı alanlarını en uygun şekilde kullanmaları için danışmanlık yaptığını belirtti.

2019 yılında JAMA Neurology dergisinde yayımlanan bir araştırmada, "bilişsel rezervi" daha yüksek olan yani verimli ve esnek bir biçimde düşünebilen ve beyin yaşlanması etkileri sınırlı olan kişilerde, demans gelişme riskinin daha düşük olduğu bildirilmişti.

KONFOR ALANINIZIN DIŞINA ÇIKIN

Mainzer, "Yeni şeyler denemekten korkmayın" dedi ve ekledi: "Başarısız olmaktan korkmayın. Hiçbir şey ayağınıza gelmez, peşinden koşmanız gerekir."

Yaşlıların yaşadığı bir siteye taşındığından beri yeni şeyler deneme fırsatı bulduğunu belirten Mainzer, her cumartesi resim yaptığını ve haftada üç kez briç oynadığını söyledi.

Massachusetts Üniversitesi Chan Tıp Okulu'nda moleküler, hücresel ve kanser biyolojisi alanında dersler veren Heidi Tissenbaum da "Yeni şeyler öğrenmek beynimizde yeni bağlantılar oluşturur ve hareketli kalmasını sağlar" diye konuştu.

YENİ İNSANLARLA TANIŞIN

Mainzer, golfü sadece hareketli kalmak için değil aynı zamanda yeni insanlarla tanışmasına yardım ettiği için de oynuyor.

Haberin Devamı

"Yeni şeyler denediğinizde ve kendinizi alışkın olmadığınız durumlarda bulduğunuzda yalnız hissetmekten korkmayın" ifadelerini kullanan Mainzer, yeni insanlarla tanışmanın kişinin ufkunu genişletebileceğini söyledi.

Dublin'de bulunan Trinity College'da gerontoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Rose Anne Kenny de uzun ömür söz konusu olduğunda, pozitif sosyal ilişkilerin, sağlıklı beslenme ya da düzenli egzersiz gibi daha bariz faktörler kadar önemli olduğunu vurguladı.

Business Insider'ın "A 91-year-old interior designer still plays golf. She shared her 3 secrets to longevity." başlıklı haberinden derlenmiştir.