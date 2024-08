En yaşlı danışanı 96'sında... Tanınmış uzman tek tek anlattı: İleri yaşta da zinde kalanların dört sırrı

Haberin Devamı

Egzersizin sağlıklı ve uzun ömürlü olmak için çok önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ancak ne yazık ki çok az kişi yeterince egzersiz yapıyor.

Örneğin ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, her hafta 150 ila 300 dakika orta yoğunluklu veya 75 ila 150 dakika ağır egzersiz yapmayı tavsiye ediyor. Ancak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre, birçok kişi bu tavsiyelere uymuyor.

Lauren Hurst, ABD'de yaşayan ve uzmanlık alanı ileri yaştaki yetişkinler olan bir kişisel antrenör. En yaşlı danışanı 96 yaşında olan Hurst, geçtiğimiz günlerde Business Insider'a yaptığı açıklamada, birlikte çalıştığı kişilerin çoğunun, beden eğitimi derslerinde yaşadıkları kötü tecrübeler nedeniyle egzersizi hayatlarına dahil etmediğini belirtti.

Ancak yıllardır egzersiz yapan ve bu sayede ileri yaşlarda hem zinde hem de aktif kalmayı başaran danışanları da olduğunu söyleyen Hurst, bu kişilerin dört ortak özelliği olduğunu belirtti.

Aynı zamanda ileri yaştaki ilham verici atletlerin hikâyelerinin anlatıldığı "North of Forty" kitabının yazarı olan Hurst, bu özellikleri sıraladı...

SPORU ÖNCELİK HALİNE GETİRMELERİ

Danışanlarının çoğunun egzersiz yapmayı hayatta öncelik haline getiren ailelerde doğup büyüdüğünü vurgulayan Hurst, öyle olmayanların dahi hayatlarında spora yer açtıklarını belirtti.

Bu durum, söz konusu kişilerin seve seve spor yaptığı anlamına gelmiyor. 37 yıldır kişisel antrenör olarak çalışan Hurst, danışanlarının birçoğunun kendisine, "Sen olmasan ben muhtemelen spor yapmam ama bir kişisel antrenöre para ödemek benim için bir motivasyon oluyor" dediğini söyledi.

Hurst, "Kişisel antrenörü olmayan kişiler de arkadaşlarıyla birlikte spor yaparak benzer bir etki elde edebilirler" diye konuştu.

HAYATA OLUMLU BAKMALARI

"Egzersiz mi iyimserliği getiriyor yoksa tam tersi mi bilmiyorum" diyen Hurst, danışanlarının çoğunun hayata olumlu bakan insanlar olduğunu söyledi ve ekledi: "Egzersizin ruh halini iyileştirdiği, depresyon ve kaygıya iyi geldiği kesin."

Örneğin, 2020 yılında bilim dergisi International Journal of Environmental Research and Public Health'te yayımlanan bir araştırmada, fiziksel olarak aktif kişilerin, daha az aktif olanlara kıyasla daha mutlu ve hayattan daha memnun olduğu görüldü.

The BMJ dergisinde 2024'te yayımlanan bir araştırmada da egzersizin tüm depresyon türlerine karşı etkili bir tedavi olduğu tespit edildi.

BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN REKABETÇİ İNSANLAR OLMALARI

Danışanlarının birçoğunun üstün başarılı "rekabetçi iş insanları" olduğunu dile getiren Hurst, "Aynı tavrı egzersiz konusunda da sergiliyorlar. Mümkün olduğunca uzun süre zinde ve sağlıklı olmak istiyorlar" diye konuştu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Complutense Üniversitesi'nde 2023 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada, 100 yaşını aşmış 19 dirençli kişinin ortak özellikleri araştırıldı ve akademik ya da profesyonel anlamda başarılı oldukları görüldü. Bu kişiler aynı zamanda karşılarına çıkan engellerden yılmıyor, değişen koşullara ayak uydurup hayatlarını tatmin edici buldukları şekilde yönlendirebiliyor.

DÜZENLİ İNSANLAR OLMALARI

Hurst, aynı zamanda en zinde danışanlarının düzenli ve görev odaklı insanlar olduğunu belirtti.

Aynı şekilde Complutense Üniversitesi'nden araştırmacılar da görüştükleri asırlık insanların anlattıklarına bakarak benzer tavsiyelerde bulundu. Buna göre daha uzun yaşamak isteyen kişiler, daha gerçekçi kısa ve orta vadeli hedefler belirliyor ve bu hedefleri gerçekleştirebilmek için sebat ediyor.

Araştırmacılar ayrıca asırlık insanların daha bağımsız ve pratik olduklarını, hayatlarının kontrolünü ellerinde tuttuklarını da tespit etti.

Business Insider'ın "4 traits shared by fit and active older people, according to a personal trainer whose eldest client is 96" başlıklı haberinden derlenmiştir.