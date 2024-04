Kariyerini biyolojik saat araştırmalarına adadı, iki çok önemli sonuca ulaştı! 'Bu sayede kullandığım ilaçları bile bıraktım'

Takvimler 2002 yılını gösterirken, bir grup bilim insanı, memelilerin vücudunda bulunan melanopsin isimli mavi ışığı hisseden özel bir proteinin insanların sirkadiyen ritmini düzenlediğini keşfetti.

Bu keşif sayesinde bugün sabahları dışarı çıkıp güneş görmenin vücudumuza nasıl faydalar sağladığını biliyoruz. Geceleri uyumadan önce telefonlarımızın parlaklığının kısılmasının sebebi de bu. Yine bu nedenle, prematüre bebekleri loş odalarda uyutmanın daha hızlı büyüyüp hastaneden daha çabuk çıkmalarını sağladığını da biliyoruz.

Bu araştırmayı yürüten bilim insanlarından biri de kariyeri boyunca biyolojik saatin etkileri üzerine çalışmış bir bilim insanı olan Satchidananda Panda'ydı.

Panda ve meslektaşları biyolojik saatin parlak ışıklarla olan ilişkisini çözmekle birlikte bu ilginç mekanizmayı etkileyen bir diğer önemli faktörden habersizdi.

Panda'nın yakın zamanda yayımlanan güncel araştırması, yemek yeme zamanlarımızın da biyolojik saatin işleyişinde çok önemli olduğunu ortaya koydu.

NE ÇOK ERKEN NE DE ÇOK GEÇ

Panda'nın araştırmasında, midemizin ve karaciğerimizin geceleri farklı bir şekilde çalıştığı, bu nedenle çok geç ya da çok erken saatte yemek yemenin iyi bir fikir olmadığı vurgulandı.

Salk Biyoloji Çalışmaları Enstitüsü'nde düzenleyici biyoloji alanında dersler veren Panda, "Vücudunuz dinleniyor, dinlenmeye ihtiyacı var. Ve siz yemek yiyip onu uyandırıyorsunuz" dedi.

Özellikle proteinden zengin yemekleri, hava karardıktan sonraya bırakmamak gerektiğini de vurgulayan Panda, aksi takdirde asit reflüsü ve uyku sorunları yaşanabileceğini belirtti.





20.00-21.00 SAATLERİNDE VÜCUTTA NELER OLUYOR?

Panda'nın araştırmasına göre, gece geç saatlerde yemek yemek, vücudun gereğinden fazla mide asidi üretmesine yol açıyor. Bu nedenle Panda, akşam yemeğini mümkün olduğunca erken yemeyi tavsiye etti.

Kendisinin yatma saatinden en az 3 saat önce yemek yemeyi bıraktığını da ifade eden Panda, hem farelerde hem de insanlarda yaptıkları araştırmalarda benzer sonuçlar elde ettiklerini, aralıklı orucun uyku kalitesi üzerinde büyük oranda olumlu etkileri olduğunu ve asit reflüsü gibi sorunları azalttığını ifade etti. Panda, "20.00-21.00 saatleri arasında midemiz proteine daha duyarlı hale gelir" ifadelerini kullandı.

Gün batımından sonra bağırsaklarımızın yavaşladığını, tükürük bezlerimizin uykuya hazırlandığını ifade eden Panda, "Tükürük salgısı, kendi tükürüğümüzde boğulmamızı önlemek için azalır" dedi.

Dolayısıyla havanın karardığı saatlerin özellikle protein açısından zengin yiyecekleri sindirmeye başlamak için kötü bir zaman olduğunu belirten Panda, "Basitçe açıklamak gerekirse yiyecekler midenize oturur, çok fazla asit salgılanır ama bu asidi nötrleştirecek hiçbir şey yoktur" dedi.

Tavsiye ettiği bu düzenin etkisini kendi üzerinde de gördüğünü sözlerine ekleyen Panda, bu sayede reflü tedavisi amacıyla kullandığı ilaçlarını bıraktığını belirtti.

Gözden Kaçmasın Reflünün en yaygın görülen 8 önemli belirtisi Haberi görüntüle

KAS GELİŞİMİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DURUM DEĞİŞEBİLİR

Öte yandan özellikle kas gelişimiyle ilgili araştırmalar, Panda'nın tavsiyesiyle çelişen bazı sonuçlar içeriyor. Örneğin geceleri protein tozlarıyla yapılan içecekler tüketmenin kas oluşumunu hızlandırdığı yönünde çalışmalar bulunuyor.

Uyumadan önce bir smoothie ya da maden suyu ve vişne suyuyla yapılmış alkolsüz bir içecek tüketmenin bir zararı olmadığını belirten diyetisyenler de var. Kısacası doğru malzemeleri içeren bir atıştırmalığın hem uyumayı kolaylaştırdığı hem de kasların tamirine yardımcı olduğu yönünde çalışma ve yorumlar mevcut.

Ancak Panda, hava karardıktan sonra baklagil ya da yağsız et gibi proteinleri tüketmenin yanlış olduğu görüşünde. Önceliği kas geliştirme olanların farklı yollar benimseyebileceğini ancak söz konusu bağırsak sağlığı olduğunda, kendi stratejisinin doğruluğundan emin olduğunu ifade eden Panda, "Gece geç saatte çok fazla protein yersek midemiz bunu sindirmek için çok daha fazla asit üretir" dedi.

Bunun sonucunda midede bol miktarda asit birikeceğini, bu asidi nötrleştirmeye yetecek kadar sıvı da olmadığından asit reflüsüne davet çıkarılmış olacağını ifade eden Panda, "Vücudunuzun bir ritmi var. Yanlış zamanda yendiği zaman en sağlıklı yiyecekler bile abur cubur etkisi yapar" dedi.

KAHVALTI NE ZAMAN EDİLMELİ?

Biyolojik saatin diğer ucunda kahvaltı saatleri bulunuyor. Panda sabahları uyandıktan sonra kahvaltı etmek için en az 1 saat beklemek gerektiğini vurguladı. Peki neden?

İnsanlar uyandıklarında stres hormonu olan kortizol düzeyleri en üst seviyede oluyor. Aynı şekilde melatonin seviyeleri de oldukça yüksek seyrediyor. Hem melatonin hem de kortizol, çeşitli etkileri nedeniyle sindirimi zorlaştırıyor.

Panda, "Melatonin pankreasın çalışmasını kısıtlar, bunun sonucunda da insülin salgılanmasını yavaşlatır" dedi.

Yemekleri belli bir saat aralığında yemeye çalışmanın zorlayıcı olabileceğini ancak binlerce yıl önce şekillenmiş olan biyolojimizi modern yaşam biçimimize uydurmak için yeme alışkanlıklarımızı "optimize etmemiz" gerektiğini ifade eden Panda, "Akşam saatlerindeki o fazladan zaman medeniyetin beşiğidir. Gece geç saatlerde uyanık kalmak zenginliğin, refahın ve iş kurmanın anahtarıdır" ifadelerini kullandı.

EN FAZLA 12 SAAT

Panda, son yıllarda çalışanların gece geç saatlere kadar çalışmanın zararlarını en aza indirmek için bir yeme programı yapmasını sağlamanın yollarını arıyor.

Örneğin Panda'nın San Diego'da yaşayan 150 itfaiyeci üzerinde yaptığı yakın tarihli bir araştırmada, kahvaltıyı 1-2 saat erteleyip akşam yemeğini 1-2 saat öne çekmek suretiyle yemek yenen aralığı 10 saatle sıralamanın çok olumlu sonuçları olduğu açığa çıktı. Bu modele geçtikten sonra kolesterol, tansiyon ve kan şekeri düzeyleri iyileşen itfaiyeciler, genel olarak kendilerini daha iyi hissettiklerini ifade etti.

Panda, "Uyandıktan sonra ilk kalorinizi almadan önce kendinize 1-2 saat zaman tanıyın. Kahvaltıdan 8, 9, 10, en fazla 12 saat saat sonra yemeyi bırakın. 12 saati aştığınızda uyku zamanınızdan önceki 3 saatlik pencereyi daraltmış olursunuz" dedi.

Business Insider'ın "A body-clock researcher explains why he never eats high-protein meals at night, and waits 1 hour to eat breakfast" başlıklı haberinden derlenmiştir.