Reflünün en yaygın görülen 8 önemli belirtisi

Hemen her yaşta rastlanabilen reflünün en sık görülen belirtileri ise şöyle sıralanabilir;
-- Ağrılı yutma ve yutma güçlüğü
-- Besinlerin ağza gelmesi
-- Boğazda takılma hissi
-- Yemek borusunda yanma
-- Kronikleşmiş öksürük
-- Ses kısıklığı
-- Hırıltılı solunum
-- Bulantı ve kusma
Kişinin yaşam kalitesini bozan ve özellikle yemek sonrası baş gösteren bu belirtiler bazen uykudan uyandıracak kadar ağır seyredebilir; dahası sırtta, boyunda, çenede, kollarda ve göğüste ağrıya neden olabildiği gibi kalp krizi belirtileri ile de karıştırılabilmektedir.