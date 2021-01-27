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Nasıl Yapılır?
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Karbonatın daha önce hiç duymadığınız kullanım alanları

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Karbonatın daha önce hiç duymadığınız kullanım alanları
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Hamur işlerinde en büyük yardımcımız olan karbonat, ev temizliği de dahil pek çok alanda kullanılıyor. Birçok faydası olan doğal mucizelerden karbonatın birbirinden farklı kullanım alanları var. İşte onlardan bazıları…

Doğal deodorant görevi görür

Hafif ıslatılmış bir pamuğun üzerine biraz karbonat serpin. Ardından koltuk altlarınıza uygulayın, kötü kokuyu emdiğini hissedeceksiniz.

Gümüşlerinizi parlatır

Gümüş olan eşyalarınızı parlatmak için sıcak suyun içerisine birkaç çay kaşığı karbonat karıştırın. Ardından çatal ve kaşık gibi gümüşlerinizi ya da gümüş takılarınızı suyun içerisine koyun ve bekletin. Soğuk suyla durulayıp iyice kurulayın. Gümüşlerinizin eski haline döndüğünü göreceksiniz.

Ağız kokusunu giderir

Ağızdaki kötü kokulardan arınmak için bir bardak ılık suyun içerisine bir çay kaşığı karbonat ekleyin. Ağzınızı bu suyla çalkaladığınızda kötü koku anında yok olacaktır. Hem sağlıklı hem doğal bu yöntemi mutlaka deneyin.

Odanın havasını temizler

Evinizin güzel kokmasını istiyorsanız oldukça pratik bir yöntemi sizlerle paylaşalım. Biraz karbonat ve birkaç damla kokusunu sevdiğiniz esansiyel yağlardan karıştırın. Ağzı açık bir kaba koyup odaya alın. Evinizin mükemmel koktuğuna şahit olacak, odanın havasının değiştiğini hissedeceksiniz.

Sinek ısırıkları ve kızarıklıklara iyi gelir 

Sivrisinek ısırıkları ve kaşıntısından kurtulmak için basit bir yöntem var. Karbonat ve birkaç damla suyu karıştırın. Ardından sinek ısırığı olan yere uygulayın. Birkaç dakika bekletin ve daha sonra soğuk su ile temizleyin. Kaşıntının ve acının azaldığını göreceksiniz.

Lavaboları pırıl pırıl yapar 

Lekelere karşı çözüm olan karbonatı, lavabolarınız için kullanabilirsiniz. Lavabonun içine bir miktar sirke dökün ve üzerine karbonat ekleyin, ovalayın. Tıkanmış ve lekelenmiş lavabonuz tertemiz olacak.

Evde deterjan nasıl yapılır? Pratik deterjan tarifleriHepimizin evinde çeşit çeşit deterjan var, üstelik bunların çoğu kimyasal içeriyor. Oysa çok fazla kimyasala bulaşmadan deterjan yapmak mümkün! Üstelik her biri için yalnızca birkaç malzeme gerekiyor. Peki, ev yapımı deterjan nasıl yapılır? Evde deterjan yapmak için gerekli malzemeler neler? Evde bulaşık deterjanı yapımı, ev yapımı çamaşır deterjanı, bulaşık için sıvı deterjan ve daha işinize yarayacak birçok tarifi videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla maliyeti el yakmayan pratik tarifler…
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