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Sağlık
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 29.01.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Hafızayı güçlendiriyor, üreme sağlığını olumlu etkiliyor… Ginsengin faydaları neler?

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Hafızayı güçlendiriyor, üreme sağlığını olumlu etkiliyor… Ginsengin faydaları neler?
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Modern tıp, bazı bitkileri koruyucu olması bakımından önemli kılar. Bunlardan biri olan ginseng, birçok faydası sebebiyle yüzyıllardır tamamlayıcı tıpta kullanılıyor. Ülkemizde de son yıllarda sık kullanılan bu bitkinin faydalarını Diyetisyen Özlem Sert Aydın ve Beslenme Uzmanı Melike Şeyma Deniz açıkladı.

Botanik dünyasında ‘Panax’ olarak bilinen ginsengin; hafızayı güçlendirme, beyin fonksiyonlarını düzenleme, halsizlik ve yorgunluğa karşı iyileştirici etkiye sahip olduğu bilimsel çalışmalarda kanıtlanmıştır. Ginsengin üreme sağlığı ve nörolojik rahatsızlıklarda da faydalı olabileceği düşünülür.

Ginsengin faydaları

Diyetisyen Özlem Sert Aydın’dan ginsengin faydalarını sıraladı. Bunlar;

-Hafızayı güçlendirir, konsantrasyonu artırır.

-Karaciğeri temizler, karaciğer fonksiyonlarını düzenler. Toksik maddelerin atımını sağlar.

-Strese karşı etkilidir, vücut direncini artırır. Depresyona karşı korur.

-Erkeklerde testosteron hormonunun salgılanmasını ve dolaşım sistemini etkiler.

-Radyasyonun olumsuz etkilerini azaltır, ışın tedavisi görenlerde hücre sağlığını korur.

-Şeker ve kolesterol hastalarında olumlu etkileri vardır. Şeker ve kötü kolesterol seviyelerini düşürür.

-Kansızlık için etkili.

-Afrodizyak etkisi var.

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Sahte ginsenge dikkat!

Gerçek ginseng; ‘Panax ginseng’ ve ‘Panax quinquefolius’ bitkisinin köklerinden elde edilir diyen Beslenme Uzmanı Melike Şeyma Deniz, “Ginsengin olumlu etkileri nedeniyle ginseng olarak lanse edilen ancak gerçek ginseng olmayan ürünler piyasada satılıyor. Ginseng alırken mutlaka buna dikkat edin.” açıklamalarında bulundu.

Çayı da çok faydalı

Ginsengin supleman olarak kullanılabildiği gibi çayından da destek alabileceğini söyleyen Aydın, “Ginseng çayı düzenli tüketildiğinde sakinleştirir, enerji metabolizmasını düzenler, konsantrasyonu artırır, baş ağrısını giderir, yemek sonrası tüketildiğinde ise sindirime faydalıdır.” dedi.

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Melike Şeyma Deniz ise çayın nasıl yapılacağını açıkladı. “Ginsengin kapsül formları tercih edilebileceği gibi ginseng kökü kullanılarak yapılan çayı da içilebilir. Ginseng çayı yapmak için; 1-2 gram ginseng kökünü kaynamış suya ilave ederek, 15 dakika bekletip için. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; ginsengi yüksek miktarlarda kullanmamak. Ginsengi düşük miktarlarda uzun süre kullanmak önemlidir. Ginsengin faydasının görülebilmesi için en az 2-¬3 hafta kullanılması gerekir.”

Diyabet ilacıyla kullanılır mı?

Ginsengin diyabeti olmayan kişilerde yemek sonrası kan şekerini düşürdüğü gösteriliyor. Ancak, diyabet hastası olan ve ilaç kullanan bireyler ginseng kullanırken mutlaka hekimine danışmalıdır diyen Deniz, “Ginseng diyabet ilaçları ile birlikte kullanıldığında kan şekerinde istenmeyen, ciddi düşüşlere neden olabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler de ginseng kullanımına dikkat etmeli ve mutlaka hekime danışmalı. Ginseng kan sulandırıcı etkiye sahip olduğu için kan sulandırıcı ilaçla birlikte kullanıldığında kanama riskini artırabilir.” dedi.

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