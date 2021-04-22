Yirmilik diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrıları için öneriler...
Yirmilik diş ağrıları, bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu ağrılar çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Tedavi edilmediği takdirde de ciddi sonuçlar doğurabilir. Peki yirmilik diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrıları için öneriler...
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Dişin bir bölümü diş eti ile kaplı olduğu durumlarda sıklıkla enfeksiyon ve buna bağlı olarak da yüzde şişme ve çene açmada azalma meydana gelir. Tekrarlanan enfeksiyonlara bağlı olarak 20 yaş dişlerin etrafındaki kemik erimeye başlar ve yerine iltihaplı doku oluşur. Ayrıca çene kemliğindeki konumundan dolayı bazen önünde bulunan azı dişlerine baskı uygulayabilir. Bu durumda ağrı ve ön dişlerde çapraşıklık oluşur. 20 yaş dişlerin çekimi genellikle cerrahi olarak yapılır ve çekiminden sonra bu bölgede şişlik ve ağrı görülebilir.
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Diş ağrıları için öneriler
Dt. Selçuk Özbölük, diş ağrılarını hafifletmede uygulanabilecek doğal çözümleri anlattı.
İlk olarak dişleri fırçalayın. Fırçalama çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Dişlerin dişipi ile temizlenmesi ve fırçalama ağrının azalmasına neden olur.
Karanfil yağı veya kuru karanfil yüzyıllardır enfeksiyonu tedavi etmede kullanılır. Diş ağrısına iyi gelen karanfil yağı anestezik ve antiseptik özelliklere sahiptir. Eugenol denilen güçlü bir madde içerir. Bakteri öldürmeye yarayan bu madde diş macunlarında da vardır. Kuru karanfil ağrıyan bölgeye konup bekletilirse o bölgeyi uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca antibakteriyel özelliğinden dolayı çürük dişin çevresindeki zararlı bakterilere etki eder.
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Sirkeli su ve tuzlu su gargarası diş ağrılarını kısmen uyuşturur. Dişi bakterilerden temizler şişlikleri azaltır. Dişeti ve açık diş çürüklerine dezenfektan etkisi vardır.
Buz uygulaması; ağrıyan diş bölgesine soğuk kompres uygulaması geçici olarak ağrıyı hafifletir.
Sarımsak çürük diş üzerinde bekletilerek ağrıya neden olan bakterileri yok eder.
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Karabiber; güçlü bir antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri olan doğal bir antibiyotiktir. Diş ağrısının azalmasında etkilidir.
Zerdeçal; antibakteriyel ve antiseptik özellikleri sayesinde ağrı giderme gücüne sahiptir. Su ile karıştırılıp hamur haline getirilir ve ağrıyan dişin üzerine uygulanır.
Çörek otu uyuşturma özelliği yoktur ancak düzenli kullanıldığında ağrıya neden olan etkenlerin ortadan kalkmasını sağlar. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.