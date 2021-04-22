Yirmilik diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrıları için öneriler...

Dişin bir bölümü diş eti ile kaplı olduğu durumlarda sıklıkla enfeksiyon ve buna bağlı olarak da yüzde şişme ve çene açmada azalma meydana gelir. Tekrarlanan enfeksiyonlara bağlı olarak 20 yaş dişlerin etrafındaki kemik erimeye başlar ve yerine iltihaplı doku oluşur. Ayrıca çene kemliğindeki konumundan dolayı bazen önünde bulunan azı dişlerine baskı uygulayabilir. Bu durumda ağrı ve ön dişlerde çapraşıklık oluşur. 20 yaş dişlerin çekimi genellikle cerrahi olarak yapılır ve çekiminden sonra bu bölgede şişlik ve ağrı görülebilir.