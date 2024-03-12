Vücutta oluşan yumru ve şişlikler ne anlama geliyor? Hangi yumruları ciddiye almalıyız?

MEMELERDEKİ YUMRULAR
Memelerdeki kitlelerin çoğu kanserden kaynaklanmasa da memesinde herhangi bir şişlik veya değişiklik fark edenlerin, vakit kaybetmeden doktorundan randevu alması gerekiyor.
Dr. Puri, "Memelerinizi kanserli kitle ihtimaline karşı düzenli olarak kontrol etmelisiniz" dedi.
Bu süreçte memede veya koltuk altında herhangi bir doku değişikliği, kalınlaşma veya yeni şişlikler olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Memelerin veya meme uçlarının boyutunda, şeklinde veya hissinde değişiklikler; meme dokusunda çukurlaşma veya büzülme gibi değişiklikler; renk değişiklikleri ve/veya meme uçlarınızdan akıntı veya sıvı gelmesi de endişelenmeyi gerektirecek ihtimaller.
Dr. Puri, memede en yaygın görülen yumru tiplerinden birinin fibroadenom olduğunu belirterek, "Bu yumrular genellikle sıkı, pürüzsüz ve lastiksi bir dokuya sahiptir. Bunlar endişe kaynağı değildir. Ancak yumrunun fibroadenom olup olmadığını belirlemek için bir doktorun incelemesine ihtiyacınız olacak" dedi.
Adet döngüsü sırasında hormon seviyelerindeki değişiklikler de meme dokusunda yumrulaşma, ağrı veya şişkinlik hissi gibi değişikliklere de yol açabiliyor.
Dr. Puri, "Bu değişiklikler adet döngünüz sırasında ortaya çıkıp kayboluyorsa, muhtemelen endişelenmenize gerek yoktur" dedi. Bununla birlikte Dr. Puri, adet döngüsü boyunca devam eden herhangi bir şişlik veya doku değişikliğinin endişe kaynağı olabileceği konusunda uyardı.
Öte yandan emzirme sırasında memedeki süt kanallarının tıkanması da yumru hissi verebiliyor.
İçeride meydana gelen zedelenme ve kanamalar da memede şişliğe veya doku değişikliğine yol açabiliyor.
Dr. Puri, "Memenizde yağ nekrozu da olabilir. Bu, memenin hissinde bir eşitsizliğe yol açıp yumru gibi görünebilir. Ancak eğer memenizde sizi endişelendiren bir şişlik varsa, tavsiye almak için mümkün olan en kısa sürede bir doktorla görüşmelisiniz" diye konuştu.