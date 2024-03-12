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Vücutta oluşan yumru ve şişlikler ne anlama geliyor? Hangi yumruları ciddiye almalıyız?

Güncelleme Tarihi:

#Şişlik#Kanser#Tümör
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 09:38

Zaman zaman vücudunuzun çeşitli yerlerinde şişlikler ve yumrular olduğunu fark edip endişeye kapılıyor musunuz? O zaman bu haberi sonuna kadar okumalısınız...

1/8Vücutta oluşan yumru ve şişlikler ne anlama geliyor Hangi yumruları ciddiye almalıyız

Vücutta oluşan şişlik ve yumrular çoğu zaman zararsızdır. Ancak bu yumrular çok ciddi hastalıkların belirtisi de olabilir. Bu nedenle şişlikleri imha etmek büyük riskleri beraberinde getirebilir. Peki hangi şişlikleri ciddiye almalıyız? 20 yılı aşkın zamandır doktorluk yapan Naveen Puri, Mail Online'a yaptığı açıklamada dikkat edilmesi gereken şişlikleri teker teker sıraladı. İşte ayrıntılar...

2/8PARMAKLARDAKİ YUMRULAR

PARMAKLARDAKİ YUMRULAR

Parmak eklemlerinde şişlik oluşmasının birkaç olası nedeni olduğunu belirten Dr. Puri, "Ganglion kistleri, genellikle eklemlerin veya tendonların yakınında, özellikle bileklerde, ellerde ve parmaklarda gelişen sıvı dolu şişliklerdir. Bezelye büyüklüğünden golf topu büyüklüğüne kadar değişebilirler" dedi.

Bu kistler genellikle zararsız kabul ediliyor ancak ağrı hisseden kişilerin bir doktora başvurması tavsiye ediliyor. Bu yumrular için sıvının kitleden boşaltılması veya kistin ameliyatla çıkarılması gibi tedaviler uygulanıyor.

Dr. Puri, Heberden düğümü adı verilen yumrulara da dikkat çekerek, "Bunlar parmak uçlarına en yakın eklemlerde oluşan küçük kemik büyümeleridir. Kemik eklemindeki kıkırdağın aşınarak iltihaplanma ve ağrıya yol açtığı osteoartritin belirtisidir" dedi.

Bu yumruların tedavisi ve evde kendi kendinize yapabileceğiniz müdahaleler için de bir doktordan görüş almanız tavsiye ediliyor.

Parmaklardaki yaygın şişliklerden bir diğeri de küçük, pütürlü görünüme sahip ve yüzeyinde küçük siyah noktalar bulunan siğilimsi oluşumlar. Siğiller için genellikle ilaç tedavisi gerekiyor.

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3/8DERİDEKİ YUMRULAR

DERİDEKİ YUMRULAR

Ciltteki şişlikleri asla kendi kendinize teşhis etmeye çalışmayın. Dr. Puri, "Özellikle ömrü iki haftayı aşan şişliklerde mutlaka bir doktorla konuşun" dedi.

Cildinizdeki yumrunun bir et beni olması mümkün. Et benleri ciltte ortaya çıkan genellikle zararsız kitleler. Dr. Puri, "Bunları kendi kendinize koparmaya çalışmayın. Acı verirse, kanamaya başlarsa, büyürse veya çoğalmaya başlarsa bir doktora başvurun" dedi.

Öte yandan ağrıyan yumrular apse ihtimalini beraberinde getiriyor. Dr. Puri, apselerin derinin altında meydana gelebileceğini ve bir enfeksiyondan kaynaklanabileceğini söyledi ve ekledi:

"Genellikle yuvarlak şekillidirler, irin içerirler, dokununca sıcak olabilir ve acı verebilirler. Sigara içiyorsanız, obezseniz, şeker hastasıysanız, egzama gibi bir cilt rahatsızlığınız varsa veya 15 ila 40 yaş arasındaysanız cilt apsesine yakalanma olasılığınız daha yüksektir."

4/8AĞZIN İÇ DUVARLARINDAKİ YUMRULAR

AĞZIN İÇ DUVARLARINDAKİ YUMRULAR

Özellikle dudak ve yanak içlerinde ortaya çıkan yumrular genellikle kendiliğinden kaybolur. Özellikle de enfeksiyon veya iltihaptan kaynaklanıyorsa...

Dr. Puri, "Her gün birkaç kez ılık tuzlu suyla ağzınızı çalkalamak, reçetesiz satılan ağrı kesiciler almak ve sigara içiyorsanız tütün ürünlerinden kaçınmak, ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Soğuk yiyecekler yemenin yanı sıra baharat ve narenciyeden kaçınmak da işe yarayabilir" dedi.

Ancak yumrunun uzun ömürlü olması veya büyümesi halinde bir doktora görünmekte fayda var.

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5/8MEMELERDEKİ YUMRULAR

MEMELERDEKİ YUMRULAR

Memelerdeki kitlelerin çoğu kanserden kaynaklanmasa da memesinde herhangi bir şişlik veya değişiklik fark edenlerin, vakit kaybetmeden doktorundan randevu alması gerekiyor.

Dr. Puri, "Memelerinizi kanserli kitle ihtimaline karşı düzenli olarak kontrol etmelisiniz" dedi.

Bu süreçte memede veya koltuk altında herhangi bir doku değişikliği, kalınlaşma veya yeni şişlikler olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Memelerin veya meme uçlarının boyutunda, şeklinde veya hissinde değişiklikler; meme dokusunda çukurlaşma veya büzülme gibi değişiklikler; renk değişiklikleri ve/veya meme uçlarınızdan akıntı veya sıvı gelmesi de endişelenmeyi gerektirecek ihtimaller.

Dr. Puri, memede en yaygın görülen yumru tiplerinden birinin fibroadenom olduğunu belirterek, "Bu yumrular genellikle sıkı, pürüzsüz ve lastiksi bir dokuya sahiptir. Bunlar endişe kaynağı değildir. Ancak yumrunun fibroadenom olup olmadığını belirlemek için bir doktorun incelemesine ihtiyacınız olacak" dedi.

Adet döngüsü sırasında hormon seviyelerindeki değişiklikler de meme dokusunda yumrulaşma, ağrı veya şişkinlik hissi gibi değişikliklere de yol açabiliyor.

Dr. Puri, "Bu değişiklikler adet döngünüz sırasında ortaya çıkıp kayboluyorsa, muhtemelen endişelenmenize gerek yoktur" dedi. Bununla birlikte Dr. Puri, adet döngüsü boyunca devam eden herhangi bir şişlik veya doku değişikliğinin endişe kaynağı olabileceği konusunda uyardı.

Öte yandan emzirme sırasında memedeki süt kanallarının tıkanması da yumru hissi verebiliyor.

İçeride meydana gelen zedelenme ve kanamalar da memede şişliğe veya doku değişikliğine yol açabiliyor.

Dr. Puri, "Memenizde yağ nekrozu da olabilir. Bu, memenin hissinde bir eşitsizliğe yol açıp yumru gibi görünebilir. Ancak eğer memenizde sizi endişelendiren bir şişlik varsa, tavsiye almak için mümkün olan en kısa sürede bir doktorla görüşmelisiniz" diye konuştu.

6/8BOYUNDAKİ VEYA KOLTUK ALTINDAKİ YUMRULAR

BOYUNDAKİ VEYA KOLTUK ALTINDAKİ YUMRULAR

Dr. Puri, bir enfeksiyon ya da virüs kapan kişilerin boynunda, çenesinde, koltuk altlarında ya da kasıklarında şişlik ya da yumruların oluşabileceğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu alanlar enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan lenf düğümlerimize bağlıdır. Lenf düğümleri şişer ve vücutta enfeksiyon varsa daha kolay hissedilir."

Bununla birlikte şişmiş lenf düğümlerinin nadiren de olsa kanser belirtisi olabileceğini ifade eden Dr. Puri, bir enfeksiyondan kurtulduktan birkaç hafta sonra lenf düğümleri hâlâ şiş olanların veya hiç enfeksiyon geçirmeyenlerin doktorundan randevu almasını tavsiye etti.

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7/8TESTİSLERDEKİ YUMRULAR

TESTİSLERDEKİ YUMRULAR

Dr. Puri, testislerinde herhangi bir şişlik veya değişiklik fark edenlerin mutlaka bir doktorla konuşması gerektiğini belirterek, "Her şişlik kanserden kaynaklanmayabilir ancak bu ihtimali ortadan kaldırmak her zaman en iyisidir" dedi ve ekledi:

"Testislerdeki kitlelerin olası nedenleri arasında kist veya enfeksiyonun yanı sıra testis kanseri de yer alır. Bu ihtimallerin hangisinin geçerli olduğu ancak doktor muayenesinin ardından yapılacak uygun bir taramayla belirlenebilir."

8/8POPONUN İÇİNDEKİ YUMRULAR

POPONUN İÇİNDEKİ YUMRULAR

Poponun içinde yumru oluşmasının yaygın olduğunu belirten Dr. Puri, anüs çevresindeki ağrısız şişliklerin genellikle endişelenecek bir şey olmadığını söyledi.

Dr. Puri, "Popoda veya çevresinde en sık görülen şişlik, halk arasında basur olarak adlandırılan hemoroiddir. Bazı durumlarda hemoroidler ağrılı hale gelebilir. Böyle zamanlarda tıbbi inceleme yapılmalıdır. Anal siğiller, anüs çevresindeki başka bir ağrısız şişlik türüdür" dedi.

Dr. Puri, anüs çevresinde sert bir şişlik bulunmasının ve ağrı, akıntı, kaşıntı, şişlik, bağırsak hareketlerinizde değişiklik veya kanamanın anal veya rektal kanser belirtisi olabileceğini belirterek, "Her zaman bir doktora danışın" dedi.

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#Şişlik#Kanser#Tümör

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