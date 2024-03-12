Vücutta oluşan yumru ve şişlikler ne anlama geliyor? Hangi yumruları ciddiye almalıyız?

PARMAKLARDAKİ YUMRULAR

Parmak eklemlerinde şişlik oluşmasının birkaç olası nedeni olduğunu belirten Dr. Puri, "Ganglion kistleri, genellikle eklemlerin veya tendonların yakınında, özellikle bileklerde, ellerde ve parmaklarda gelişen sıvı dolu şişliklerdir. Bezelye büyüklüğünden golf topu büyüklüğüne kadar değişebilirler" dedi.

Bu kistler genellikle zararsız kabul ediliyor ancak ağrı hisseden kişilerin bir doktora başvurması tavsiye ediliyor. Bu yumrular için sıvının kitleden boşaltılması veya kistin ameliyatla çıkarılması gibi tedaviler uygulanıyor.

Dr. Puri, Heberden düğümü adı verilen yumrulara da dikkat çekerek, "Bunlar parmak uçlarına en yakın eklemlerde oluşan küçük kemik büyümeleridir. Kemik eklemindeki kıkırdağın aşınarak iltihaplanma ve ağrıya yol açtığı osteoartritin belirtisidir" dedi.

Bu yumruların tedavisi ve evde kendi kendinize yapabileceğiniz müdahaleler için de bir doktordan görüş almanız tavsiye ediliyor.

Parmaklardaki yaygın şişliklerden bir diğeri de küçük, pütürlü görünüme sahip ve yüzeyinde küçük siyah noktalar bulunan siğilimsi oluşumlar. Siğiller için genellikle ilaç tedavisi gerekiyor.