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‘Süper besin’ brokoli bilim insanlarını şaşırttı! Kanserden sonra şimdi de 15 milyon insanı etkileyen hastalığa iyi geldiği bulundu…

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#Sağlık#Brokoli#Brokoli Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 12:52

Brokolinin kilo vermeden tutun da kemik ve diş sağlığını korumaya kadar etkili bir sebze olduğu biliniyor. Bilim insanlarının ‘süper besin’ olarak adlandırdığı brokoli, neredeyse tüm kanser türlerine karşı da koruma sağlıyor. En son Avustralya'da yapılan yeni bir çalışmaya göre ise brokolinin her yıl 15 milyon insanı etkileyen hastalığa karşı da iyi geldiği bulundu. İşte bilim insanlarını şaşırtan brokolinin faydaları ve araştırma sonuçları…

1/7‘Süper besin’ brokoli bilim insanlarını şaşırttı Kanserden sonra şimdi de 15 milyon insanı etkileyen hastalığa iyi geldiği bulundu…

Yeterli ve dengeli beslenmek için vücudun ihtiyaç duyduğu dört temel gruptan zengin ürünleri tüketmek gerekiyor. Bunlar; süt, et-balık, sebze ve meyveler… Bu besinler içinde sağlığımıza pozitif anlamda en çok etki sağlayanlar ise sebzeler…

2/7‘Süper besin’ brokoli bilim insanlarını şaşırttı Kanserden sonra şimdi de 15 milyon insanı etkileyen hastalığa iyi geldiği bulundu…

Örneğin Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı araştırmalara göre yeşil yapraklı sebze tüketmenin kansere karşı vücudu koruduğu kanıtlandı. Kansere karşı ‘süper güç’ olarak nitelendirilen sebzelerin başında ise brokoli geliyor.

Yapılan araştırmalar, brokoli tüketiminin özellikle meme, prostat, kolon, akciğer ve mide kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Özetle brokoli ve diğer sağlıklı sebzeleri (Pazı, karalahana, tere, sarımsak) dengeli bir beslenme programının parçası olarak tüketmek, genel sağlık ve kanser riskini azaltma açısından çok önemli…

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3/7BROKOLİNİN SAĞLIĞA OLAN YENİ FAYDASI UZMANLARI ŞAŞIRTTI

BROKOLİNİN SAĞLIĞA OLAN YENİ FAYDASI UZMANLARI ŞAŞIRTTI

Geçtiğimiz günlerde yine sebzeler üzerinden yapılan bir araştırmada şaşırtan sonuçlara ulaşıldı. Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'nden bilim insanları, kandaki trombositlerle bağ kurabilen bitkilerde bulunan 23 bileşik üzerinde bir dizi laboratuvar testi gerçekleştirdi.

Trombositler ise kanamayı durdurmak için yaraların tıkanmasında kritik rol oynayan hücreler olarak biliniyor. Ancak belirli koşullar altında kan akışını tamamen engelleyen tehlikeli pıhtılar da oluşturabiliyor.

4/7‘Süper besin’ brokoli bilim insanlarını şaşırttı Kanserden sonra şimdi de 15 milyon insanı etkileyen hastalığa iyi geldiği bulundu…

Araştırmacılar; brokoli, karnabahar ve brokoli filizi gibi sebzelerde yaygın olarak bulunan Sülforafan (SFN) bileşiğinin pıhtılaşmayı önleyici bir madde olma potansiyeli üzerinde durdular. SFN'nin etkisinin moleküler düzeyde yakından analizi yapıldığında ise ‘PDIA6’ adı verilen bir proteinin, trombosit kümelenmesini yavaşlattığı ve arterlerde pıhtı oluşumunu engellediği ortaya çıktı.

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5/7‘BROKOLİ OLDUKÇA FAYDALI BİR SÜPER BESİN’

‘BROKOLİ OLDUKÇA FAYDALI BİR SÜPER BESİN’

Sydney Üniversitesi'nden biyomedikal bilimci Dr. Xuyu Liu, “Çalışmamızın bulguları, SFN'yi felç riskine karşı en savunmasız gruplarda bile riskini azaltmanın bir yolu olarak araştırmamıza değer kılıyor” dedi.

“Brokoli bileşiği sadece felç sonrası pıhtı önleyici ilaçların performansını artırmada etkili olmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek felç riski taşıyan hastalar için de önleyici bir ajan olarak da kullanılabilir gibi duruyor” diyen Dr. Liu “Bu durum hepimizi şaşırttı. Brokoli oldukça faydalı bir süper besin” ifadelerini kullandı.

6/7FELÇ İÇİN KULLANILAN İLAÇLA BİRLEŞTİRİLDİĞİNDE BAŞARI ORANI DAHA DA ARTACAK

FELÇ İÇİN KULLANILAN İLAÇLA BİRLEŞTİRİLDİĞİNDE BAŞARI ORANI DAHA DA ARTACAK!

Doku plazminojen aktivatörü (tPA) adı verilen mevcut pıhtı kırıcı ilaç, beyin hasarına karşı koruma sağlamada yüzde 20 başarı sağlıyor. Araştırmacılar fareler üzerinde yaptıkları deneylerde SFN'nin tPA ile kombine edildiğinde başarı oranının yüzde 60'a kadar çıkabildiğini tespit etti.

Dr. Liu, “Doğal olarak oluşan bu bileşik, felç tedavisinde test edilen kan inceltici ajanlarla ilişkili yan etkiye de neden olmuyor. Ancak henüz araştırmalarımızın çok başındayız. Daha insanlar üzerinde herhangi bir test yapmadık. Brokoli ile güçlendirilmiş bir diyetin tek başına felç riskini azaltmaya yetip yetmeyeceğinden emin değiliz” ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME!

7/7YILDA YAKLAŞIK 15 MİLYON İNSAN FELÇ GEÇİRİYOR

YILDA YAKLAŞIK 15 MİLYON İNSAN FELÇ GEÇİRİYOR

Felç dünyada en yaygın ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri olarak biliniyor. Öyle ki dünyada yılda 15 milyon kişi felç geçiriyor. Bu kişilerin 5 milyonu ise yaşamını kaybediyor. Ülkemizde de her yıl 130 bin kişi felç geçiriyor. Yapılan çalışmalara göre gelecek 10 yılda neredeyse her aileden birinde felç geçiren biri olacağına dikkat çekiliyor.

Kişiye özel önlem ve korunma yöntemlerine önem verilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, fiziksel aktivite ve egzersizin inme riskini azalttığına dikkat çekerek, inmenin önlenmesi için kesinlikle sigara içilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

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#Sağlık#Brokoli#Brokoli Faydaları

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