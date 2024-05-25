Son dönemde çok popüler... Diş beyazlatmada bu detaylara dikkat

KİMLERE UYGULANABİLİR?

Dr. Kazak beyazlatma işlemi yapılacak kişilerin diş minelerinde ciddi çatlak veya aşınma bulunmaması, aşırı hassasiyet problemi olmaması veya diş sıkma, gıcırdatma gibi parafonksiyonel alışkanlıkların bulunmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca aşırı sigara, yoğun çay veya kahve içme alışkanlığı olan kişilerde de uygulama sonrası başarılı sonuçlar elde etmediklerini söyledi.

Hamile ve emziren hastalara, 14 yaşından küçüklere ve beklentisi çok yüksek kişilere de beyazlatma işlemi yapılmaması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Mağrur Kazak, ciddi renklenmiş dişlere sahip bireylere ise lamina vener uygulamasının daha tatmin edici sonuçlar vereceğini belirtti.