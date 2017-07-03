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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Soğan halkasında burger tarifi

Bu burger ekmesiz yeniyor.

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1
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Burger yemeye bayılan ama ekmek yemek isteyenler için harika bir alternatif. Soğan halkasında burger tarifine bayılacaksınız.

2Malzemeler
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Malzemeler


1 tane büyük kuru soğan
Yarım kilo kıyma
100 gr kaşar peynir
4 yumurta
1 kase bardağı un
1 kase bardağı galeta
Tuz
Karabiber
Sarımsak tozu
Kırmızı toz biber
Kızartma için yağ

3Hazırlanışı
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Hazırlanışı

Soğanı halka halka yaklaşık 1 cm kalınlığında doğrayın.

4
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Halkaları birbirinden ayırın.

5
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Damak zevkinize göre kırmızı ya da beyaz soğan tercih edebilirsiniz.

6
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Kıymayı, karabiber, tuz, kırmızı biber ve sarımsak tozu ile yoğurun.

7
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Bir kaşık yardımı ile halkaların içine kıymadan yerleştirin.Üstüne kalın kalın dilimlediğiniz kaşarları ekleyin.Kaşarların üzerini tekrar kıyma ile kapatın.

8
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Halkaları önce una sonra iyice çırpılmış yumurtaya sonra da galeta ununa bulayın. Dışının daha kalın olmasını istiyorsanız bir kere daha yumurtaya ve galeta ununa bulayabilirsiniz.

9
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Kızgın yağda üstü kızarıncaya kadar pişirin ve servis tabağına alın.

10
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Arzuya göre ketçap ve mayonez ile servis edebilirsiniz.

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