Soğan halkasında burger tarifi

Burger yemeye bayılan ama ekmek yemek isteyenler için harika bir alternatif. Soğan halkasında burger tarifine bayılacaksınız.1 tane büyük kuru soğanYarım kilo kıyma100 gr kaşar peynir4 yumurta1 kase bardağı un1 kase bardağı galetaTuz KarabiberSarımsak tozuKırmızı toz biberKızartma için yağSoğanı halka halka yaklaşık 1 cm kalınlığında doğrayın. Halkaları birbirinden ayırın.Damak zevkinize göre kırmızı ya da beyaz soğan tercih edebilirsiniz.Kıymayı, karabiber, tuz, kırmızı biber ve sarımsak tozu ile yoğurun. Bir kaşık yardımı ile halkaların içine kıymadan yerleştirin.Üstüne kalın kalın dilimlediğiniz kaşarları ekleyin.Kaşarların üzerini tekrar kıyma ile kapatın.Halkaları önce una sonra iyice çırpılmış yumurtaya sonra da galeta ununa bulayın. Dışının daha kalın olmasını istiyorsanız bir kere daha yumurtaya ve galeta ununa bulayabilirsiniz.Kızgın yağda üstü kızarıncaya kadar pişirin ve servis tabağına alın. Arzuya göre ketçap ve mayonez ile servis edebilirsiniz.