Siyah nokta neden olur? Siyah noktalara karşı evde bitkisel öneriler

Siyah noktalara karşı evde bitkisel öneriler Siyah noktaların tedavisini sağlamak için öncelikle tıkanmış olan yağ kanallarının temizlenmesi gerekir. Evde buhar banyosu yapmak ciltteki gözeneklerin temizliği için faydalı olur. Bunu yapmak için ocağın üzerinde kaynayan suyun buharına cildinizi 3-5 dakika kadar tutmanız gerekir. Gözenekler açıldıktan sonra kullanılmamış bir enjektörün iğnesini çıkartıp, iğnesiz yani plastik kısımla siyah noktaların üstüne hafif şekilde baskılar yapın. Bu şekilde siyah noktaların enjektörün içine çıktığını görebilirsiniz. Daha sonra yüzünüzü bol suyla yıkayarak cildinize uygun olan bir krem sürebilirsiniz.



Elma sirkeli karışım: Üç yemek kaşığı elma sirkesini yarım su bardağı suyun içinde kaynatın. Ateşin altını biraz kısarak, yüzünüzü 15 dakika kadar suyun buharına tutun. Ardından başka bir kabın içinde 2-3 damla elma sirkesini suya damlatıp karıştırın, yüzünüzü bu karışımla silin. Haftada iki defa bu karışımı uygularsanız cildiniz hem daha sağlıklı olacak hem de parlaklığını geri kazanacaktır. Bu sayede siyah noktaların hem azalmasını hem de çıkmamasını sağlayabilirsiniz. Eğer cildiniz için doktorunuz tarafından önerilen bir ilaç kullanıyorsanız veya cildiniz aşırı hassas ise bu işlemi uygulamamanızda fayda vardır.



Yoğurtlu maske: Bir kase yoğurdun içine bir yemek kaşığı limon suyunu koyun ve karıştırın. Bu karışımı göz çevreniz hariç tüm yüzünüze uygulayın, 15 dakika kadar beklettikten sonra kuruyan karışımı ılık suyla yıkayarak temizleyin. Karışımın içindeki yoğurt cildi besler, yağ oranını dengeleyerek ciltteki nem dengesini ayarlar. Limon suyu ise suyun cildinize nüfuz etmesini artırıp sivilcelerin ve siyah noktaların kurumasını sağlar, yeniden oluşmasını engeller. Aşırı hassas cilde sahip olanlar veya ilaç kullanan kişilerin bu yöntemi uygulaması önerilmez.



Eğer iltihaplı sivilceleriniz çoksa bu tarz yöntemlerden fayda göstermeyebilir. Bu durumda cildinizde kalıcı izler kalmaması için mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmalısınız.