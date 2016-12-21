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Şekilden şekile giren yumurtalar

Şekilden şekile giren yumurtalar

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Eski zamanlarda yumurtaları soğan kabuğunda kaynatıp kırmızı yaparlardı, en değişik yumurta kırmızı yumurtaydı o zamanlar.

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Yumurtayı pişirirken de ya çırpılırdı ya da göz göz pişirilirdi. Böyle kalp şeklinde, yumurtalar, hayvan şekilleri, kaşı gözü yoktu yumurtaların.

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Şimdilerde ise yumurtalar şekilde şekile giriyor. Hatta yumurta sanatı bile var.

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Kimi müthiş mizah kabiliyetlerini kullanarak amatörce yumurtalara kaş göz çiziyor, kimisi ilmek ilmek desen işliyor, kimi kabuklarınn içini dolduruyor kimisi ile pişirdiği yumurtaları birer sanat eserine dönüştürüyor.

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İşte sizin için derlediğimiz birbirinden ilginç ve eğlenceli yumurtalar.

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