Rus çöreği tarifi

Rus ve Ukrayna mutfağından enfes bir çörek yapmaya hazır mısınız? Watruschki veya Vatruschka diye adlandırılan bu çörek peynir krema dolgusu ve enfes kayısı lezzeti ile herkesi mest edecek.200 ml ılık süt1 paket instant maya60 gr toz şeker70 gr eritilmiş tereyağı1 adet yumurta450 gr un1 tutam tuz Kreması İçin:100 ml süt kreması150 gr labne2 yumurta sarısı2 yemek kaşığı toz şeker1 limon rendesi1 paket vanilya4 yemek kaşığı unSuda şişirilmiş kayısı Kenarı İçin:1 adet yumurta sarısı1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı Geniş bir karıştırma kabına krema malzemesini (kayısı dışında) koyun.Kullanıncaya kadar buzdolabında bekletilir. Pürüzsüz bir karışım olmasına dikkat edin.Süt, maya, tuz ve şeker, bir kasede karıştırıp 10 dakika bekletin. İçine yumurta ve tereyağı ilave edip karıştırın.En son un ilavesi edilerek hamuru yoğurun. 1 saat mayalanmaya bırakın.Mayalanan hamuru silindir şekline getirin ve 8 eşit parçaya bölün.Her parçayı yuvarlayın, ortasına bastırılarak kenarları yüksek bir yuvarlak elde edin. Bunun için bir tokmak ya da su bardağının dibini kullanılabilir.Bu havuz gibi hamurun ortasına kremayı doldurun ve üzerine kayısıları yerleştirin. Yağlı kağıt serili tepside 30 dakika bekletin.Kenarlarına yumurtalı karışım sürün. Önceden 160 dereceye ısıtılan fırında 20/25 dakika pişirin.Hafif ılıdıktan sonra üstüne pudra şekeri dökün.Afiyet olsun.NOT: Bu tarif www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.