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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Rus çöreği tarifi

Rus ve Ukrayna mutfağından çok özel bir çörek.

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1
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Rus ve Ukrayna mutfağından enfes bir çörek yapmaya hazır mısınız? "Watruschki" veya "Vatruschka" diye adlandırılan bu çörek peynir krema dolgusu ve enfes kayısı lezzeti ile herkesi mest edecek.

2Malzemeler
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Malzemeler

200 ml ılık süt
1 paket instant maya
60 gr toz şeker
70 gr eritilmiş tereyağı
1 adet yumurta
450 gr un
1 tutam tuz

Kreması İçin:
100 ml süt kreması
150 gr labne
2 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı toz şeker
1 limon rendesi
1 paket vanilya
4 yemek kaşığı un
Suda şişirilmiş kayısı

Kenarı İçin:

1 adet yumurta sarısı
1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

3
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Geniş bir karıştırma kabına krema malzemesini (kayısı dışında) koyun.Kullanıncaya kadar buzdolabında bekletilir.

4
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Pürüzsüz bir karışım olmasına dikkat edin.

5
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Süt, maya, tuz ve şeker, bir kasede karıştırıp 10 dakika bekletin.

6
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İçine yumurta ve tereyağı ilave edip karıştırın.

7
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En son un ilavesi edilerek hamuru yoğurun.

8
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1 saat mayalanmaya bırakın.

9
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Mayalanan hamuru silindir şekline getirin ve 8 eşit parçaya bölün.

10
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Her parçayı yuvarlayın, ortasına bastırılarak kenarları yüksek bir yuvarlak elde edin.

11
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Bunun için bir tokmak ya da su bardağının dibini kullanılabilir.

12
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Bu havuz gibi hamurun ortasına kremayı doldurun ve üzerine kayısıları yerleştirin.

13
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Yağlı kağıt serili tepside 30 dakika bekletin.

14
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Kenarlarına yumurtalı karışım sürün.

15
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Önceden 160 dereceye ısıtılan fırında 20/25 dakika pişirin.

16
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Hafif ılıdıktan sonra üstüne pudra şekeri dökün.

17
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Afiyet olsun.

NOT: Bu tarif www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.

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