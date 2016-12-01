Piramit pasta tarifi

Yapımı çok eğlenceli ve pratik... İşte, tarifi...Malzemeler: 25 adet sade kavrulmuş bisküviStreç film Ara kreması için: 3 su bardağı süt 1 çay bardağı toz şeker 2 yemek kaşığı dolusu un 2 yemek kaşığı dolusu nişasta Üzeri için: 1 poşet sade krem şanti 1 su bardağı süt Ara malzemesi için: 2-3 adet muz Arzuya göre üzeri için: Bitter çikolata sosu Hazırlanışı: İlk aşama olarak kremaları hazırlayın. 1 su bardağı süt ile 1 poşet krem şantiyi mikser yardımıyla kabarıncaya kadar çırpın. Bir tencereye süt, şeker,un ve nişastayı alın ve çırpma teliyle güzelce karıştırın. Orta hararetli ateşte karıştırarak muhallebi kıvamında pişirin. Pişen muhallebiyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyan muhallebiye çırptığınız krem şantiden 2 yemek kaşığı ekleyerek güzelce çırpın.Dikdörtgen bir tepsiye streç film serin. Üzerine, enine 3 adet, boyuna 5 adet toplam 15 tane bisküvi dizin.Üzerine yeteri kadar ara kremadan sürün.Bir üst sıraya, ortası boş kalacak şekilde her iki uzun kenarın üzerine, birer sıra daha bisküvi dizin.Bisküvilerin üzerine ve orta boşluğa bolca krema sürün.Kabukları soyulmuş muzları tam ortaya boyuna dizin. (Düzgün muzları tercih edin). Muz ve bisküvi arasında boşluk kalmaması için biraz daha krema sürün.Şimdi en önemli aşamasındayız. Streç filmi her iki yanından tutup kaldırın. Tam ortada birleştirin. Elinizle her iki yanından tutup piramit şekli vermeye çalışın. Uç kısımlarını da streç film ile güzelce kapatın.4-5 saat buzdolabının normal rafında bekletin. Soğuyan pastayı dolaptan çıkarın, streç filmi dikkatli bir şekilde çıkarmaya çalışın ve pastayı servis tabağına alın. Üzerini krem şanti ile kaplayın.Dilerseniz üzerine ılık bitter çikolata sosu dökebilirsiniz. Kiraz şekeri ve pirinç Antep fıstığı ile de süslenebilir.Dilimleyerek servis yapın.Bu tarif yemek blogger'ı Selma Mollaoğlu'na aittir.