Piramit pasta tarifi

Malzemeler:



25 adet sade kavrulmuş bisküvi

Streç film



Ara kreması için:



3 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı dolusu un

2 yemek kaşığı dolusu nişasta



Üzeri için:



1 poşet sade krem şanti

1 su bardağı süt



Ara malzemesi için:



2-3 adet muz



Arzuya göre üzeri için:



Bitter çikolata sosu



Hazırlanışı:



İlk aşama olarak kremaları hazırlayın.



1 su bardağı süt ile 1 poşet krem şantiyi mikser yardımıyla kabarıncaya kadar çırpın.



Bir tencereye süt, şeker,un ve nişastayı alın ve çırpma teliyle güzelce karıştırın.



Orta hararetli ateşte karıştırarak muhallebi kıvamında pişirin.



Pişen muhallebiyi ocaktan alıp soğumaya bırakın.



Soğuyan muhallebiye çırptığınız krem şantiden 2 yemek kaşığı ekleyerek güzelce çırpın.