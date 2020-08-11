Pandemi sürecinde çok daha önemli! Demir eksikliğine karşı 7 etkili öneri…

Bu besinleri bir arada vermeyin Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan demirin yapısı nedeniyle emilimi azdır ve kalsiyum içeren besinler ile birlikte alınması halinde demir emilimi azalır. Bu nedenle bir arada tükettirmeyin. Yine; süt ve süt ürünleri de demirin emilimini azalttığından pekmez ve yumurta ile aynı anda süt içirmeyin. Aralarında bir saat olmasına dikkat edin. Yumurtanın C vitamininden zengin yeşilliklerle verilmesi demir oranını artırıyor.