Pandemi sürecinde çok daha önemli! Demir eksikliğine karşı 7 etkili öneri…

Demirden zengin besleyin C vitamini içeren içecek ve yiyecekler demir emilimini artırıyor. Ayrıca kırmızı et çeşitleri, karaciğer, yumurta sarısı, beyaz et ve kuru baklagiller gibi demirden zengin besinleri tüketmesine özen gösterin. Çocuklarda bu gıdaların uygun porsiyonlar halinde her birinin haftada en az dört-beş kez tüketilmesi demirden yeterli beslenmeyi sağlıyor.