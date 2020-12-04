Öksürük problemi olanlar dikkat! Bu karışım çözüm olabilir...

Ardından iki yemek kaşığı andız pekmezini de üzerine ekleyin. Andız pekmezi özellikle astım ve öksürük şikayeti olanlar için çok faydalıdır. Özellikle de kış aylarında sık sık tüketilmelidir. Andız kozalaklarından üretilen bu pekmez yaylalardan toplanan kozalaklarla yapılıyor. Keskin ve baharatımsı bir kokusu olan pekmezi de evinizde mutlaka bulundurun.