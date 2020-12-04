Öksürük problemi olanlar dikkat! Bu karışım çözüm olabilir...
Bağışıklık sistemini güçlendiren, öksürük şikayetlerini azaltacak harika bir karışım tarifiyle sizlerleyiz. Özellikle de koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği bu günlerde bol bol tüketmemiz gereken bu karışım nasıl yapılır? İşte tarifi…
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1
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Aktarlar Federasyonu Genel Başkanı Hande Polat, öksürüğü kesen ve bağışıklık sistemini güçlendiren macun tarifi verdi.
2
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Malzemeler
2 yemek kaşığı kestane balı 2 yemek kaşığı andız pekmezi 1 tatlı kaşığı zerdeçal 1 tatlı kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı keçi boynuzu tozu 1 çay kaşığı karanfil tozu 1 tatlı kaşığı meyan kökü tozu 2 damla okaliptüs yağı
3
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Öncelikle iki yemek kaşığı kestane balını bir kase içerisine alın. Fazlasının tehlike oluşturduğu kestane balı, genellikle gribal rahatsızlıklarda tüketiliyor.
4
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Ardından iki yemek kaşığı andız pekmezini de üzerine ekleyin. Andız pekmezi özellikle astım ve öksürük şikayeti olanlar için çok faydalıdır. Özellikle de kış aylarında sık sık tüketilmelidir. Andız kozalaklarından üretilen bu pekmez yaylalardan toplanan kozalaklarla yapılıyor. Keskin ve baharatımsı bir kokusu olan pekmezi de evinizde mutlaka bulundurun.
5
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Bal ve andız pekmezini karıştırdıktan sonra üzerine zerdeçal ilave edin. Zerdeçal o kadar şifalı ki mutlaka her mutfakta bulunmalıdır. Yemeklerinize salatalarınıza hatta içeceğinize bile ekleyebilirsiniz.
6
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Üst solunum yolu rahatsızlıkları, nefes darlığı ve öksürük şikayetlerinde çok etkili olan zencefil yine mutfaklarda mutlaka bulunması gereken baharatlar arasındadır. Tadı da oldukça güzel olan bu baharatı rahatlıkla tüketebilirsiniz.
7
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Meyan kökü tozu inatçı öksürükte çok etkilidir. Aynı zamanda ses tellerine de çok iyi gelir ve ses kısılması durumlarında tüketilebilir.
8
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Yapılan karışımı eğer macun olarak tüketmek istemezseniz aynı malzemelerle bitki çayı da yapabilirsiniz. Hatta alerjiniz olan veya yiyemediğiniz malzemeler varsa onları da çıkarabilirsiniz.
9
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Bu karışımı çay olarak yapacaksanız içerisine elma, portakal gibi mevsim meyveleri de atabilir ve daha da lezzetlendirebilirsiniz.
10
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Macunu dilerseniz sütün, ıhlamurun veya suyun içerisine katarak da tüketebilirsiniz. Nasıl tüketeceğiniz tamamen size kalmış.