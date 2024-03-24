Mezoterapi hangi bölgelere, neden uygulanır?

MEZOTERAPİNİN CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Estetik amaçlar: Yüz, boyun, dekolte ve eller gibi bölgelerde cilt yenilenmesi ve gençleşme için uygulanır. Kırışıklıkların azaltılması, cilt tonunun iyileştirilmesi ve lekelerin azaltılması amaçlarıyla tercih edilir.

Dermatolojik sorunlar: Saç dökülmesi, sedef hastalığı, akne, rosasea gibi cilt problemlerinin tedavisinde destekleyici bir seçenek olarak kullanılır.