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Mezoterapi hangi bölgelere, neden uygulanır?

Güncelleme Tarihi:

#Mezoterapi#Mezoterapi Nedir#Mezoterapi Nasıl Uygulanır
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 08:51

Hem kadınlara hem de erkeklere uygulanabilen bir yöntem olan mezoterapinin hangi bölgelere neden uygulandığını Uzm. Dr. Merih Tombul anlatıyor

1/7Mezoterapi hangi bölgelere, neden uygulanır

Deri altına ilaç, vitamin, mineral veya diğer besleyici maddelerin küçük miktarlarda enjekte edilmesiyle yapılan bir tıbbi uygulama olan mezoterapi, tedavi edilmek istenen bölgeye aktif maddelerin hedeflenmiş şekilde iletilmesini amaçlar. Peki mezoterapi hangi sorunlar için nasıl uygulanıyor? İşte detaylar…

2/7AĞRI YÖNETİMİ

AĞRI YÖNETİMİ

Kas ve eklem ağrıları gibi belirli ağrı durumlarının tedavisinde kullanılan mezoterapi, ağrıyı hafifletmeye ve inflamasyonu azaltmaya yönelik maddeler içerir.

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3/7MEZOTERAPİNİN CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

MEZOTERAPİNİN CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Estetik amaçlar: Yüz, boyun, dekolte ve eller gibi bölgelerde cilt yenilenmesi ve gençleşme için uygulanır. Kırışıklıkların azaltılması, cilt tonunun iyileştirilmesi ve lekelerin azaltılması amaçlarıyla tercih edilir.

 

Dermatolojik sorunlar: Saç dökülmesi, sedef hastalığı, akne, rosasea gibi cilt problemlerinin tedavisinde destekleyici bir seçenek olarak kullanılır.

4/7Mezoterapi hangi bölgelere, neden uygulanır

Cilt Hastalıklarının tedavisi: Cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder, inflamasyonu azaltır ve ciltteki lezyonların iyileşmesine yardımcı olabilir. Sistemik ilaç kullanımının yan etki riskini azaltarak tedavi sürecini optimize eder.

Selülit görünümünün azaltılması: Cilt altındaki yağ hücrelerini hedef alarak kan dolaşımını ve lenfatik drenajı iyileştirir, yağların parçalanmasını teşvik eder ve cilt dokusunu sıkılaştırır. Selülitin azaltılmasında önemli bir adımdır.

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5/7Mezoterapi hangi bölgelere, neden uygulanır

Mezoterapi ile deri altına enjekte edilen vitaminler, mineraller ve diğer besleyici maddeler, cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder, inflamasyonu azaltır ve ciltteki lezyonların iyileşmesine yardımcı olabilir.

Ayrıca, mezoterapinin cilt hastalıklarında kullanımı, lokalize tedavi imkânı sağlayarak sistemik ilaç kullanımının yan etki riskini azaltabilir ve tedavi sürecini optimize edebilir. Bununla birlikte, her hasta için uygunluğu dikkate alınmalı ve uzman bir doktor tarafından yönlendirilmelidir.

6/7MEZOTERAPİ HANGİ BÖLGELERE UYGULANABİLİR

MEZOTERAPİ HANGİ BÖLGELERE UYGULANABİLİR?

Yüz: Kırışıklıkların azaltılması, cilt tonunun düzeltilmesi ve genel cilt gençleştirme.

Saç derisi: Saç dökülmesinin önlenmesi ve saç büyümesinin teşviki.

Boyun ve dekolte: Kırışıklıkların azaltılması ve cilt gençleştirme.

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7/7Mezoterapi hangi bölgelere, neden uygulanır

Eller: Yaşlanma belirtilerinin azaltılması ve cilt lekelerinin giderilmesi.

Göz çevresi: Göz altı morluklarının azaltılması, torbalanmanın giderilmesi ve ince çizgilerin düzeltilmesi.

Kol, bacak ve karın bölgesi: Sıkılaşma ihtiyacı, selülitin azaltılması, bölgesel yağların hedeflenmesi, cilt elastikiyetinin artırılması ve cilt dokusunun iyileştirilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

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