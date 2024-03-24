Mezoterapi hangi bölgelere, neden uygulanır?

Mezoterapi ile deri altına enjekte edilen vitaminler, mineraller ve diğer besleyici maddeler, cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder, inflamasyonu azaltır ve ciltteki lezyonların iyileşmesine yardımcı olabilir.
Ayrıca, mezoterapinin cilt hastalıklarında kullanımı, lokalize tedavi imkânı sağlayarak sistemik ilaç kullanımının yan etki riskini azaltabilir ve tedavi sürecini optimize edebilir. Bununla birlikte, her hasta için uygunluğu dikkate alınmalı ve uzman bir doktor tarafından yönlendirilmelidir.