Kuru incir nelere iyi gelir? İşte kuru incirin faydaları

Kuru incirin faydaları Kuru incir, kem kan şekeri dengesini sağlar hem de lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırdığı için kilo kontrolüne destek olur. Ayrıca kilo verme sürecinde önemli bir nokta olan bağırsak düzeninin sağlanmasına da destek olduğu için diyetlerin baş tacıdır diyebiliriz.



İçeriğindeki klorojenik asit özelliği diyabet nedeniyle yükselen kan şekerini kontrol altına alır. Ayrıca potasyum ve lif sayesinde de kan seviyesinin kontrol altında tutulmasına katkı sağlar.