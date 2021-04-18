Kuru incir nelere iyi gelir? İşte kuru incirin faydaları
Yüksek oranda lif içeren kuru incir, kalsiyum, demir ve potasyum açısından da faydalı bir meyve. Böylece vücut direncini de artırmaya yardımcı oluyor. Ayrıca incirin taze hali kadar kurutulmuş hali de yoğun olarak tüketiliyor. Peki kuru incir nelere iyi gelir? İşte kuru incirin faydaları...
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Kuru incir, besin değeri yüksek olan bir meyve. İçerisinde kalsiyum, demir, potasyum, çinko, magnezyum, sodyum, lif ve A,B,C vitaminleri bulunur. Bir adet kuru incir 50 kalori kadardır. Bu yüzden bir porsiyon meyve yerine tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Adanç, kuru incirin faydalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Kuru incirin faydaları
Kuru incir, kem kan şekeri dengesini sağlar hem de lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırdığı için kilo kontrolüne destek olur. Ayrıca kilo verme sürecinde önemli bir nokta olan bağırsak düzeninin sağlanmasına da destek olduğu için diyetlerin baş tacıdır diyebiliriz.
İçeriğindeki klorojenik asit özelliği diyabet nedeniyle yükselen kan şekerini kontrol altına alır. Ayrıca potasyum ve lif sayesinde de kan seviyesinin kontrol altında tutulmasına katkı sağlar.
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İçeriğinde bulunan yüksek kalsiyum miktarı sayesinde kemik ve diş sağlığını korur. Yaklaşık 1 kase kuru incirde sağlıklı bir yetişkinin ihtiyacı olan kalsiyum miktarının %25’i bulunur.
Antioksidan miktarı açısından oldukça zengindir. Diğer bir önemli nokta ise yapılan çalışmalarda diğer antioksidan (C ve E vitamini içeren) besinler ile karşılaştırıldığında, fenol adı verilen üstün kaliteli antioksidan içeriği ile daha kuvvetli bir antioksidan besin olduğudur.
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İncirde bulunan antioksidanlar hücre yapısının bozulmasına neden olan serbest radikaller ile savaşır ve kansere karşı koruyucu görev üstlenir.
Cinsel gücü arttırır. İçeriğindeki magnezyum, çinko ve manganez üreme sağlığı üzerinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle kuru incir hem doğurganlık hem de cinsel güç açısından önemlidir.
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İçeriğinde bulunan yüksek orandaki antioksidanlar, kan damarlarına zarar veren serbest radikallerin yok olmasına yardımcı olur. Ayrıca antioksidanlar, kalp hastaları için risk teşkil eden yüksek tansiyonun da dengede kalmasını sağlar. Yapılan çalışmalarda kuru incirin kandaki trigliserit miktarını düşürdüğü de gözlemlenmiştir.
Demir içeriği sayesinde kansızlık tedavisi gören kişilerde tüketimi önerilir.
İçeriğindeki lif oranı sayesinde bağırsakları düzenler ve toksinlerin dışkı ile atılmasını sağlar.
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Tüketirken buna dikkat!
Özellikle porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli. Bir porsiyon meyve yerine bir adet tüketebilirsiniz. Ayrıca diyabeti olanlar ve hamileler, kan şekeri dengeleri bozulmaması için yanında mutlaka yağlı tohum veya süt grubu ile beraber tüketmelidir.