Klasik ay çöreği tarifi

Çocuklarınız ve misafirleriniz için yapabileceğiniz en lezzetli tariflerden biri, çay saatlerinizde hem görüntüsü hem tadı ile sofranızı süsleyecek.



Malzemeler:

3 su bardağı un (450 gr)

125 gr tereyağı (hafif eritilmiş)

1,5 Türk kahve fincanı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çimdik tuz

1 paket instant maya

1 yumurta

1 tatlı kaşığı mahlep



Üstü için:

1 yumurta sarısı



Bu tarif, www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.