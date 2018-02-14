Klasik ay çöreği tarifi

Çocuklarınız ve misafirleriniz için yapabileceğiniz en lezzetli tariflerden biri, çay saatlerinizde hem görüntüsü hem tadı ile sofranızı süsleyecek. Malzemeler: 3 su bardağı un (450 gr) 125 gr tereyağı (hafif eritilmiş) 1,5 Türk kahve fincanı toz şeker 1 çay bardağı süt 1 çimdik tuz 1 paket instant maya 1 yumurta 1 tatlı kaşığı mahlep Üstü için: 1 yumurta sarısı Bu tarif, www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.İçi:150 gr irili ufaklı çekilmiş ceviz 1 çay bardağı toz şeker 1 çay bardağı süt yarım paket kakaolu bisküvi ( toz halinde) 1 çorba kaşığı koyu kakao 1 limonun rendesi 1 çorba kaşığı portakal kabuğu reçeli / portakalın rendesi 3 çorba kaşığı tepeleme sarı üzüm Yapılışı:İç malzeme geniş bir kaseye konur, karıştırılır. Koyu kıvamlı bir karışım elde edilir. Eğer kıvamı yumuşak olursa biraz daha toz haline getirilmiş bisküvi katılabilir.Geniş bir kaseye un ve maya konur.Ortasına yumurta, süt, şeker, mahlep, tuz ve hafif eritilmiş yağ konur. Yoğurulur. Çok kıvamlı ve yumuşak bir hamur elde edilir. Gerekirse biraz un ilave edilebilir.Bu hamur silindir şekline getirilerek mandalina büyüklüğünde eşit parçalara kesilir.Yuvarlanır ve bezeler yapılır. Her beze merdane yardımıyla tek tek yuvarlak olarak açılır. Ortasına doğru hazırlanan iç konur.İç harç konulan hamur rulo yapılır.İki kenarı kapatılır, ortasından yanlara doğru avuç içini merdane gibi kullanarak hafifçe iki tarafa doğru yuvarlanarak uzatılır. Fotoğrafta olduğu gibi ay şekli verilir.Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürülür.Çatalla bir baştan diğerine çizilir.Üzerine file fındık serpilir.Yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı dizilir ve mayalanmasına fırsat vermeden soğuk fırın 175 dereceye ayarlanırÜzeri nar gibi kızarana kadar pişirilir. (20-25 dakika) Afiyet olsun!