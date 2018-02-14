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Nasil Yapilir
 

Klasik ay çöreği tarifi

Çocuklarınız ve misafirleriniz için yapabileceğiniz en lezzetli tariflerden biri...

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1
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Çocuklarınız ve misafirleriniz için yapabileceğiniz en lezzetli tariflerden biri, çay saatlerinizde hem görüntüsü hem tadı ile sofranızı süsleyecek.

Malzemeler:
3 su bardağı un (450 gr)
125 gr tereyağı (hafif eritilmiş)
1,5 Türk kahve fincanı toz şeker
1 çay bardağı süt
1 çimdik tuz
1 paket instant maya
1 yumurta
1 tatlı kaşığı mahlep

Üstü için:
1 yumurta sarısı

Bu tarif, www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.

2
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İçi:
150 gr irili ufaklı çekilmiş ceviz
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı süt
yarım paket kakaolu bisküvi ( toz halinde)
1 çorba kaşığı koyu kakao
1 limonun rendesi
1 çorba kaşığı portakal kabuğu reçeli / portakalın rendesi
3 çorba kaşığı tepeleme sarı üzüm

3
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Yapılışı:

İç malzeme geniş bir kaseye konur, karıştırılır. Koyu kıvamlı bir karışım elde edilir. Eğer kıvamı yumuşak olursa biraz daha toz haline getirilmiş bisküvi katılabilir.

4
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Geniş bir kaseye un ve maya konur.

5
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Ortasına yumurta, süt, şeker, mahlep, tuz ve hafif eritilmiş yağ konur.

6
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Yoğurulur. Çok kıvamlı ve yumuşak bir hamur elde edilir. Gerekirse biraz un ilave edilebilir.

7
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Bu hamur silindir şekline getirilerek mandalina büyüklüğünde eşit parçalara kesilir.

8
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Yuvarlanır ve bezeler yapılır.

9
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Her beze merdane yardımıyla tek tek yuvarlak olarak açılır.

10
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Ortasına doğru hazırlanan iç konur.

11
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İç harç konulan hamur rulo yapılır.

12
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İki kenarı kapatılır, ortasından yanlara doğru avuç içini merdane gibi kullanarak hafifçe iki tarafa doğru yuvarlanarak uzatılır.

13
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Fotoğrafta olduğu gibi ay şekli verilir.

14
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Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürülür.

15
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Çatalla bir baştan diğerine çizilir.

16
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Üzerine file fındık serpilir.

17
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Yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı dizilir ve mayalanmasına fırsat vermeden soğuk fırın 175 dereceye ayarlanır

18
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Üzeri nar gibi kızarana kadar pişirilir. (20-25 dakika)

Afiyet olsun!

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