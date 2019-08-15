Kıyafetlerinizi daha uzun ömürlü kullanabilmenin 5 yolu
Kıyafetleri en çok yıpratan ve ömrünü kısaltan şey onları çamaşır makinesinin anaforlarına yapayalnız ve bilinçsiz bir şekilde bırakmaktır.
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1
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Yeni elbiseler almak için harcadığınız para miktarını düşününce zihninizde ufak bir bekleme anı oluyor mu? Bu anın hemen ardından gözünüzün önüne dağınık dolabınız ve iç içe geçmiş kışlık ve yazlık kıyafetleriniz geliyorsa siz alışverişi seviyor ama kıyafetlerinizi sevmiyor olabilirsiniz. Onlara iyi bakarak uzun yıllar boyunca giyebilmeniz için bazı önerilerimiz var. Fotoğraflar: Alamy,Ingimage,Pexels, Pixabay
2
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Doğru yıkama yapın
Kıyafetleri en çok yıpratan ve ömrünü kısaltan şey onları çamaşır makinesinin anaforlarına yapayalnız ve bilinçsiz bir şekilde bırakmaktır. Aslında kurallar çok basit. Kıyafetlerinizi renklerine göre ayırın. Fermuarlı ve düğmeli olanları da ayırın. Hatta isterseniz kumaş cinsine göre bile ayırın. Yeter ki aynı tür kıyafetleri beraber yıkayın. O makinenin içinde neler döndüğünü bilemezsiniz.
3
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Ütüleyin
Güzelce kuruyan kıyafetlerinizi mümkünse ütüleyin. Ütülemek, içlerinde kalan deri parçacıkları ve diğer bakterileri de yok eder ve kumaşın ömrünü uzatır. Göreceksiniz iyice temizlenmiş ve ütülenmiş bir kıyafet pazar gecesi çocuğu gibi mutlu mesut bir şekilde dolabındaki yere götürülmeyi ve yeni haftanın koşturmasında sizden görevini bekler.
4
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Kuru ve temiz dolaplar
Kıyafetlerinizi ütülediniz ve sıra onları dolaba koymaya geldi. Ama bir anda dolabınızın tozunu en son 2 ay önce aldığınızı hatırladınız. Kapağını açınca derinden bir rutubet kokusu sizi karşılıyor. Hızlıca koku gidericiler ve toz bezleriyle içeriyi silmenizi tavsiye ederiz. Kimse kirli çarşaflarda uyumak istemez.
5
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Vakumlu poşetlerde saklayın
Eğer toz almak gibi küçük ev işlerine vaktiniz yoksa kıyafetleriniz için vakumlu poşetler alabilirsiniz. Bu şekilde de toz ve rutubetten uzak, uzun ömürlü kıyafetlere sahip olabilirsiniz. Ama bu poşetleri de arada bir havalandırıp, temizlemeyi unutmayın.
6
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Kimyasal yumuşatıcılar yerine sirke kullanın
Bu öneriyi sık duymaya başladınız değil mi? Sirke neredeyse günlük ev işlerinde kimyasal temizlik ürünlerinin yerini almak üzere. Aynı şekilde yıkama sırasında kıyafetlerinize yapışan deterjan kalıntıları ve sertlikten kurtulmak için de sirke kullanabilirsiniz. Ama buradaki püf noktası sirkenin miktarıdır. Her yıkama için 1 tatlı kaşığı sirke yeterli olacaktır.