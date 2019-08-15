Kıyafetlerinizi daha uzun ömürlü kullanabilmenin 5 yolu

Doğru yıkama yapın Kıyafetleri en çok yıpratan ve ömrünü kısaltan şey onları çamaşır makinesinin anaforlarına yapayalnız ve bilinçsiz bir şekilde bırakmaktır. Aslında kurallar çok basit. Kıyafetlerinizi renklerine göre ayırın. Fermuarlı ve düğmeli olanları da ayırın. Hatta isterseniz kumaş cinsine göre bile ayırın. Yeter ki aynı tür kıyafetleri beraber yıkayın. O makinenin içinde neler döndüğünü bilemezsiniz.