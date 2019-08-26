Kabarık ve mükemmel omletler yapmanın püf noktaları
Kabarık ve mükemmel omletler yapmak için bu önerilere kulak verin. İşte hem göze hem mideye hitap eden enfes omletler yapmanın 10 püf noktası…
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1
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Yumurta hem sizin hem çocuğunuz için mükemmel bir protein kaynağı. Çocuğunuza yumurtayı sevdirmeniz için ona değişik omletler yapabilirsiniz. Kabarık ve mükemmel omletler yapmak için bu önerilere kulak verin. İşte hem göze hem mideye hitap eden enfes omletler yapmanın 10 püf noktası…
Görseller: Pexels,Pixabay, Alamy
2
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Yumurtaları kabuğunu ezmeden kırmaya çalışın yani ezilmeden ikiye ayrılsın. Yumurtaları kırmak için kasenin kenarına vurmak yerine daha sert bir zemine mesela tezgaha vurun.
3
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Omlet yapacağınız yumurtaları buzdolabından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında bir müddet bekletirseniz daha iyi kabaracaktır.
4
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Yumurtaların daha iyi karışması için çatalın ucuyla yumurtada delikler açın.
5
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Yumurtayı porselen ya da çelik bir kapta çırpın ki iyice kabarsın ve kararmasın.
6
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Omleti karıştırırken çatalı mikseri yukarı kaldırdığınızda yumurta aşağıya doğru akıyorsa tam kıvamına gelmiş demektir.
7
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Omletinizin çok kabarık olmasını istiyorsanız 1 yemek kaşığı su ve bir çay kaşığı mısır ununu karıştırıp omlet malzemesinin içine ekleyin.
8
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Eğer omletin içerine yeşillik ekleyecekseniz, yumurtalara ekledikten sonra tekrar karıştırın.
9
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Yağı tavaya koyup eritirken fazla kızdırmamaya özen gösterin.
10
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Omleti sıvıyağ yerine tereyağı ile yaparsanız daha lezzetli olur.
11
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Karışımı tavaya hızlıca boşaltın ki her tarafı eşit şekilde pişsin.
12
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Yumurta çok hızlı bir şekilde pişeceği için bir elinizle sürekli karıştırın diğer elinizle de tavaya yapışmasını önlemek için tavayı sallayın.
13
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Çatal yardımıyla omletinizi ikiye katlayabilir ya da rulo şeklinde sarabilirsiniz.