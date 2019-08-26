Kabarık ve mükemmel omletler yapmanın püf noktaları

Yumurta hem sizin hem çocuğunuz için mükemmel bir protein kaynağı. Çocuğunuza yumurtayı sevdirmeniz için ona değişik omletler yapabilirsiniz. Kabarık ve mükemmel omletler yapmak için bu önerilere kulak verin. İşte hem göze hem mideye hitap eden enfes omletler yapmanın 10 püf noktası…



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