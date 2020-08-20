İşte en doğal yöntem! Sivrisinekler bunu görünce kaçacak delik arıyor

8-10 adet karanfili sapladığınız yarım limonları masanızın üzerine ve oturduğunuz bölgede yerlere bırakırsanız sivrisinekler tarafından daha az ziyaret edildiğiniz keyifli bir yemek yiyebilirsiniz. Limon ve karanfil kokusu sizi sivrisinekleri uzak tutacaktır.