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GeriNasıl Yapılır? İşte en doğal yöntem! Sivrisinekler bunu görünce kaçacak delik arıyor
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Hürriyet
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Nasıl Yapılır?
Fotoğraflar: iStock, Pixabay, Alamy, Ingimage, Pexels
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 09:31 | 

İşte en doğal yöntem! Sivrisinekler bunu görünce kaçacak delik arıyor

Yaz sıcaklığının arttığı bu günlerde, hatırı sayılır derecede kendini hatırlatan sivrisinekler, güzel uykularınızın kabusu olabilir. Peki, sivrisinekleri evlerden ve kendimizden nasıl uzak tutabiliriz?

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Sivrisinekleri kaçırmak için doğal ve işe yarayan yöntemleri sizler için derledik.

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Sivrisineklerin kokusunu sevmediği bitkileri çevrenizde bulundurabilir ve yine bu bitkileri kullanarak sivrisinekleri evinizden uzak tutabilirsiniz.

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Sinekler uçucu lavanta yağı, karanfil ve portakal kabuğu kokusundan hoşlanmazlar. Suyla doldurulmuş bir sprey şişesinin içine birkaç damla bu yağlardan damlatıp evin içine sıkabilirsiniz. Portakal kabuklarını evinizin farklı bölgelerine serpiştirebilirsiniz.

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Evinizin bazı bölgelerine karanfil taneleri bırakabilirsiniz, böylece sinekleri uzaklaşacaklar.

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Sivrisinekler taze fesleğen kokusunu sevmezler bu yüzden evinizin/yazlığınızın çeşitli yerlerine birkaç adet fesleğen bitkisi koyabilirsiniz.

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Kedinanesi yağı ya da nane yağı, çay ağacı yağı, okaliptus ve su karışımı ile hazırlayacağınız spreyleri veya kremleri sürerek sivrisinekleri cildinizden kovabilirsiniz.

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Bahçe ve balkonunuzda sodyum lambaları bulundurabilirsiniz. Bunlar sivrisineklerin daha az gelmesini ve elektrik tasarrufu yapmanızı sağlar.

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Yine bahçe ve balkonunuza sarımsak, biberiye, kadife çiçekleri ekerseniz kokusundan rahatsız olur ve kaçarlar.

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Rahat bir uyku için saf vanilya parçasını yatarken nabız noktalarına sürebilirsiniz.

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8-10 adet karanfili sapladığınız yarım limonları masanızın üzerine ve oturduğunuz bölgede yerlere bırakırsanız sivrisinekler tarafından daha az ziyaret edildiğiniz keyifli bir yemek yiyebilirsiniz. Limon ve karanfil kokusu sizi sivrisinekleri uzak tutacaktır.

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Türk kahvesi ve bol şekerli az miktar suyu karıştırıp, hamur haline getirdikten sonra bir tahta çubuğun üzerine olacak şekilde sarıp kurutursanız, evinizin bahçesinde tütsü olarak sivrisinekleri uzaklaştırmakta kullanabilirsiniz.

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Sivrisineklerin seveceği lakit asit tarzında vücudumuzun yaymış olduğu kokuları doğal yağlar ile maskelediğimizde, sivrisineklere karşı etkili bir kamuflaj sistemi oluşturulabiliyoruz. Limon yağı, lavanta yağı, portakal yağı, biberiye yağı, nane yağından birkaç tanesini karıştırıp cildinize sürebilirsiniz.

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Bu yağların böcek kovucu etkinliği kanıtlanmıştır. Üstelik karışımdaki doğal yağları koklamanızın veya cildinize sürmenizin hiçbir zararı yoktur.

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1 su bardağı su içine 5 damla limon yağı, 10 damla fesleğen ya da nane yağı ekleyerek de cildinize sürebilirsiniz.

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Ezilmiş maydanozu elma sirkesi ile karıştırıp bir süre buzdolabında bekleterek sivrisinek kovucu losyon olarak kullanabilirsiniz.

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Ancak hatırlatmak gerekir ki, vücudunuza süreceğiniz losyonlar her he kadar doğal içerikli olsa da bünyenizin alerjik bir reaksiyon vermeyeceğinden emin olmalısınız.

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Bunun için önce küçük bir bölgeye karışımdan sürüp belirli bir süre bekleyerek denemenizde fayda var.

18Sivrisinek ısırığına karşı doğal çözümler
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Sivrisinek ısırığına karşı doğal çözümler

Kaşıntı ve şişmeyi önlemek için ısırılan bölgenin üzerinde biraz buz koyup bekletebilirsiniz.

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Yoğun kaşıntı varsa, ufak bir parça bal sürerek kısa sürede kaşıntının geçmesini sağlayabilirsiniz.

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Soğutulmuş çay poşeti ısırılan bölgenin nemlenmesinde ve şişkinliğinin azalmasında fayda sağlayacaktır.

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