İsilik nedir, neden olur? İsilik belirtileri, tedavisi ve önlemenin yolları

İsilik tedavisi nasıl olur? Bebeklerde görülen isilik 3 gün ila 1 hafta arasında görülmekte olup kendiliğinden geçen bir problemdir. İltihapsız ve kokusuz olduğu sürece herhangi bir tıbbı müdahale gerektirmez. Ebeveynlerin uygulayacağı birkaç küçük tavsiye ile bu süreç atlatılabilir. Ancak isilik cilt iltihaplanmışsa, kaşıntıyı gidermek için krem uygulanması gerekebilir. Ayrıca tedavi edilmediği takdirde deri hastalıklarını tetikleme özelliğinin olacağı da unutulmamalıdır.