İsilik nedir, neden olur? İsilik belirtileri, tedavisi ve önlemenin yolları
Bebeklerde oluşan isilik, özellikle yaz aylarında ortaya çıkar. Bu durum bulaşıcı bir özelliği olmayan deri döküntüsüdür. Ayrıca her yaş grubunda çocukta görülebileceği gibi daha çok bebeklerde görülür. Peki isilik nedir, neden olur? İsilik belirtileri, tedavisi ve önlemenin yolları...
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İsilik; ter ve sıcak hava gibi nedenlerden dolayı ciltteki gözeneklerin tıkanıp ciltte meydana gelen kırmızı kabarcıklara denir. Miliaria olarak adlandırılan isilik, özellikle yaz aylarında ter kanallarının tıkanması sonucu ortaya çıkar ve bulaşıcı özelliği yoktur. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Ersin Sarı, konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.
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İsilik belirtileri nelerdir?
İsilik belirtileri gözle görülebilir şekildedir ve ebeveynler tarafından kolayca fark edilir. İsilik döküntüleri, açık renkte olabileceği gibi koyu kırmızı renkte de olabilir. Vücudun isilikli olan bölgesinde küçük kabarcıklar meydana gelir. Bu kabarcıkların tipi, ter bezlerinin tıkanış şiddetine göre değişiklik gösterir. Bu kabarcıklar genellikle kaşıntısız ve ağrısızdır.
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İsilik neden olur?
Bebeğin cildi yetişkinlere oranla daha hassastır. Haliyle dış etkenlere karşı toleransı daha düşük olduğundan etki oranı da fazla olmaktadır. Ter bezlerinin tıkanması sonucu oluşan isiliğin bebeklerde daha sık rastlanmasının sebebi ise bebeğin cildinin ince, duyarlı ve daha az yağlı olmasıdır. Bunların dışında;
Aşırı sıcaklar, Bebeğin mevsime göre kalın giydirilmesi, Bebeğin terli bırakılması, Bebeğin yeterince yıkanmaması, Ateşle sonuçlanan hastalıklar da isiliğin nedenleri arasındadır.
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İsilik tedavisi nasıl olur?
Bebeklerde görülen isilik 3 gün ila 1 hafta arasında görülmekte olup kendiliğinden geçen bir problemdir. İltihapsız ve kokusuz olduğu sürece herhangi bir tıbbı müdahale gerektirmez. Ebeveynlerin uygulayacağı birkaç küçük tavsiye ile bu süreç atlatılabilir. Ancak isilik cilt iltihaplanmışsa, kaşıntıyı gidermek için krem uygulanması gerekebilir. Ayrıca tedavi edilmediği takdirde deri hastalıklarını tetikleme özelliğinin olacağı da unutulmamalıdır.
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İsiliği önlemenin yolları
Özellikle sıcak havalarda bebeğinizi sık sık ılık su ile yıkayın. Mevsim yaz ise bebeğinizi serin tutmaya özen gösterin. Bebeğinize kalın ve dar giysiler giydirmekten kaçının. Terli kıyafetleri zaman geçmeden değiştirmeye özen gösterin. Kıyafet tercihiniz pamuklu ve rahat yönde olmalıdır. Kıyafetleri gibi, nevresim takımları da pamuklu kumaşlardan olmalıdır. Güneşten koruyarak, uzun süre zararlı ışınlara maruz kalmasının önüne geçin. Bel lastiği sıkı olan naylon külot giydirmekten kaçının. Bebeklerin cilt gözenekleri serin tutulmalı. Bu anlamda, yoğun nemlendirici içeren kremler sık sürmeyin. Bebeğinizin günlük bakımında kullandığınız ürünlerin alkolsüz, hipoalerjik ve parabensiz olmasına özen gösterin. Bebeğinizin sıcak ve havasız ortamlarda fazla vakit geçirmemesine özen gösterin. Yaz mevsimi dışında, kışın da bebeğinizin uyuduğu odanın aşırı sıcak olmaması gerektiğini unutmayın.