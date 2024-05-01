İki malzeme ile ayna gibi parlıyor! Matlaşan ve rengi değişen cam bardakları pırıl pırıl yapacak...

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Cam bardaklar, olmazsa olmaz mutfak eşyalarından. Gün içerisinde sıkça kullanılan bardaklar yıkandıkça parlaklığını yitirebiliyor. Özellikle bulaşık makinesinde yıkandığında çizikler de oluşabiliyor. Cam bardakların ilk günkü görünümünü kaybetmesi can sıkıcı bir durum. Fakat birkaç pratik yöntemle bardaklarınızı ayna gibi parlatabilirsiniz. Bu bağlamda yeni bardaklar almak yerine evde uygulayabileceğiniz basit ve pratik yöntemlerle pırıl pırıl yapabilirsiniz. İşte bardakları parlatmanın sırrı ve formülü...