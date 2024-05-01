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İki malzeme ile ayna gibi parlıyor! Matlaşan ve rengi değişen cam bardakları pırıl pırıl yapacak...

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#Bardak Parlatma#Püf Noktası#Matlaşan Cam Bardaklar Nasıl Parlatılır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 17:53

Cam bardaklar, olmazsa olmaz mutfak eşyalarından. Gün içerisinde sıkça kullanılan bardaklar yıkandıkça parlaklığını yitirebiliyor. Özellikle bulaşık makinesinde yıkandığında çizikler de oluşabiliyor. Cam bardakların ilk günkü görünümünü kaybetmesi can sıkıcı bir durum. Fakat birkaç pratik yöntemle bardaklarınızı ayna gibi parlatabilirsiniz. Bu bağlamda yeni bardaklar almak yerine evde uygulayabileceğiniz basit ve pratik yöntemlerle pırıl pırıl yapabilirsiniz. İşte bardakları parlatmanın sırrı ve formülü...

1/8İki malzeme ile ayna gibi parlıyor Matlaşan ve rengi değişen cam bardakları pırıl pırıl yapacak...

Matlaşan, rengi değişen ve çizilen bardaklarınızı kolayca parlatabilirsiniz. Hem de kimyasal ürün kullanmadan ve mutfağınızda bulunan birkaç malzeme ile... İşte evde doğal yöntemlerle cam bardakları ayna gibi parlatmanın püf noktaları...

2/8KARBONAT VE BEYAZ SİRKE İKİLİSİNE BİR ŞANS VERİN

KARBONAT VE BEYAZ SİRKE İKİLİSİNE BİR ŞANS VERİN

İlk olarak bardakları sıcak suya koyun. Üzerine karbonat, beyaz sirke ve bulaşık makinesi parlatıcısını ekleyin.

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3/8İki malzeme ile ayna gibi parlıyor Matlaşan ve rengi değişen cam bardakları pırıl pırıl yapacak...

Bir süre bekletin. Daha sonra sünger yardımıyla ovalayıp durulayın.

4/8TUZ VE LİMONU DA DENEYİN

TUZ VE LİMONU DA DENEYİN

Limonu iki parçaya ayırın ve tuza batırın. Ardından matlaşan bardakları güzelce ovun. Son olarak ılık suda yıkayın.

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5/8KABARTMA TOZU VE LİMON SUYU İLE TEMİZLEYİN

KABARTMA TOZU VE LİMON SUYU İLE TEMİZLEYİN

Bardaklarınızı kabartma tozu ve limon suyu ile de pırıl pırıl yapabilirsiniz. Bunun için kabartma tozu ve limonu bir kasede karıştırın.

6/8İki malzeme ile ayna gibi parlıyor Matlaşan ve rengi değişen cam bardakları pırıl pırıl yapacak...

Nemli beze alarak bardaları hafifçe ovun. Böylece cam bardaklarda oluşan matlık ve çizikleri kolayca temizlemek mümkün.

BAKMADAN GEÇME!

7/8DİŞ MACUNU ETKİSİ

DİŞ MACUNU ETKİSİ

Diş macununu fırçaya alın. Daha sonra bardaklarınızı yumuşak bir şekilde ovun. Cam bardakların içini ve dışını güzelce ovaladıktan sonra durulayın.

8/8İki malzeme ile ayna gibi parlıyor Matlaşan ve rengi değişen cam bardakları pırıl pırıl yapacak...
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#Bardak Parlatma#Püf Noktası#Matlaşan Cam Bardaklar Nasıl Parlatılır

BAKMADAN GEÇME!