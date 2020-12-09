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Hepsi demir açısından zengin… Kansızlığa iyi gelen süper besinler!
Kansızlığı önlemek için doğru beslenmek önem taşıyor. Peki, demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlığa karşı hangi besinler tüketilmeli? Demir eksikliği olanlar nasıl beslenmeli? Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, konuyla ilgili çok önemli tavsiyelerde bulundu.
“Çocuklarda demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlık; büyümeyi yavaşlatır, zeka gelişimini olumsuz etkiler ve enfeksiyonlara yakalanma riskini artırır” diyen Selçuk, bu nedenle anemide tedavinin çok önemli olduğuna dikkat çekti; kansızlığa karşı tüketilmesi gereken besinleri tek tek sıraladı…
Kansızlığa karşı tüketilmesi gereken besinler
Demir eksikliğine bağlı kansızlık tedavisinde tüketilmesi gereken besinler şöyle:
• Karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balık eti
• Yumurta
• Üzüm ve pekmez
• Kuru baklagiller
Demir alımını fazlalaştırmak için hangi besinler birlikte tüketilmeli?
Demir emilimini artırmanın önemli bir yolu bu besinleri C vitamini ile birlikte tüketmek. Peki, bunun için hangi besinleri birlikte tüketmeliyiz?
•Ispanak yanına yoğurt ile tüketildiğinde demir emilimi azalır. Ispanağın yumurta ile pişirilmesi ise biyoyararlılığını artırır.
•Demir eksikliği ileri boyutta olan kişiler; süt, yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerin yanına değil, ara öğünlerde tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır.
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