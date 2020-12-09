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GeriSağlık Hepsi demir açısından zengin… Kansızlığa iyi gelen süper besinler!
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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Alamy, PxHere
Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 14:59 | 

Hepsi demir açısından zengin… Kansızlığa iyi gelen süper besinler!

Kansızlığı önlemek için doğru beslenmek önem taşıyor. Peki, demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlığa karşı hangi besinler tüketilmeli? Demir eksikliği olanlar nasıl beslenmeli? Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, konuyla ilgili çok önemli tavsiyelerde bulundu.

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“Çocuklarda demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlık; büyümeyi yavaşlatır, zeka gelişimini olumsuz etkiler ve enfeksiyonlara yakalanma riskini artırır” diyen Selçuk, bu nedenle anemide tedavinin çok önemli olduğuna dikkat çekti; kansızlığa karşı tüketilmesi gereken besinleri tek tek sıraladı…

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Kansızlık tedavisinde doğru seçilmiş bir beslenme modelinin önemi büyüktür. Demir kaynaklı besinlerin yanı sıra, her öğünde bol yeşillik tercih edilmeli, demir kaynağı ıspanak yumurta ile pişirilmeli, kalsiyumdan zengin besinler ara öğünde tüketilmelidir.

3Kansızlığa karşı tüketilmesi gereken besinler
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Kansızlığa karşı tüketilmesi gereken besinler

Demir eksikliğine bağlı kansızlık tedavisinde tüketilmesi gereken besinler şöyle:

• Karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balık eti

• Yumurta

• Üzüm ve pekmez

• Kuru baklagiller

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• Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler

• Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı)

• Fındık, fıstık ve susam

5Demir alımını fazlalaştırmak için hangi besinler birlikte tüketilmeli
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Demir alımını fazlalaştırmak için hangi besinler birlikte tüketilmeli?

Demir emilimini artırmanın önemli bir yolu bu besinleri C vitamini ile birlikte tüketmek. Peki, bunun için hangi besinleri birlikte tüketmeliyiz?

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•Her öğünde bol limonlu yeşillikler ve bu yeşilliklerden oluşan karışık bir salata, demir emilimi artırır.

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•Yumurta tüketilirken yanına taze sıkılmış portakal veya greyfurt suyu tercih edilmesi, yumurtadaki demirin daha fazla emilmesini sağlar.

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•Yumurta haşlama yerine kimi zaman menemen gibi pişirilip; yeşil, kırmızıbiber, domates ve soğanla C vitamini kazandırıldığında, demirin alımı artırılmış olur.

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•Ispanak yanına yoğurt ile tüketildiğinde demir emilimi azalır. Ispanağın yumurta ile pişirilmesi ise biyoyararlılığını artırır.

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•Kurubaklagil ve tahıllı yemekler; yanında mutlaka bol maydanozlu, marullu, domates ve limonlu salata ile tüketildiğinde, tahıl ve baklagillerin içindeki demir daha fazla emilir. Ayrıca bu besinler kıyma, parça et ya da tavukla pişirildiğinde demir alımı artar.

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•Demir eksikliği ileri boyutta olan kişiler; süt, yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerin yanına değil, ara öğünlerde tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır.

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•Kahvaltılarda 1- 2 tatlı kaşığı kadar pekmez günlük demir ihtiyacının çoğunu karşılar. Özellikle keçiboynuzu pekmezi yüksek demir içerir.

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•Ara öğünlerde; kuru meyvelerden kayısı, dut ve kuru üzüm, günlük demir alımına katkıda bulunur.

14Çayı açık ve limonlu tercih edin
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Çayı açık ve limonlu tercih edin

Yemeklerle çay ve kahve tüketmeyin. Çay ve kahveyi ara öğünlerde tüketmek gerekir. Özellikle çayda bulunan fitat ve tanenlerin demir emilimini azaltmamaları için, çayı açık ve limon sıkarak içmekte yarar vardır.

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