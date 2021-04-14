Hamilelikte şeker neden olur? Hamilelikte şeker belirtileri
Şeker hastalığı (diyabet) kanda bulunan glikoz, yani ani kan şekeri yüksekliği ile seyreden bir metabolizma hastalığıdır. Gebelik şekeri ise ilk defa hamilelikte saptanan kan şekeri yüksekliğidir. Peki hamilelikte şeker neden olur, hamilelikte şeker belirtileri neler? Konuyla ilgili detayları sizin için derledik.
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Gebelik şekeri yani gestasyonel diyabet, ilk kez hamilelikte saptanmış kan şekeri yüksekliği demektir. Özellikle de hamileliğin 24. haftasından sonra bebeğin plasentası tarafından salgılanan hormonlar sebebiyle gerçekleşir. Hamilelerin yaklaşık yüzde 5'inde bu durumla karşılaşıldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökçenur Gönenç, konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Peki hamilelikte şeker neden olur? İşte hamilelikte şeker belirtileri...
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Daha çok risk grubundaki anne adaylarında görülen bu durumun risk görülmeyen hamilelerde de ortaya çıkması diyabetin her anne adayında taranması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Hamilelikte şeker; Ailesinde şeker hastalığı olanlarda, fazla kilolu olanlarda, polikistik over hastalığı bulunanlarda, gizli şekeri olanlarda, ileri yaş, hipertansiyon, daha önce büyük bebek doğurmuş olanlar ve daha önceki gebeliğinde sebebi bulunamamış düşük yaşayanlarda görülebilir.
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Hamilelikte şeker belirtileri
Şeker hastalığının belirtileri arasında; olan çok su içme, sık tuvalete çıkma, sık sık acıkma gibi bulgular, gebelerin çoğunda normal olarak bulunduğu için bu durumlar gebelikte görüldüğünde şeker hastalığı lehine yorumlanmamaktadır.
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Hamilelikte şeker için nelere dikkat edilmeli?
Gebelik şekerinde hedef, kan şekeri seviyelerini normal seviyelerde tutabilmektedir. Normal seviyeleri sağlamak için gebelerin yüzde 85-90’ında diyet ve egzersiz yeterli olmaktadır. Diyet ve egzersize rağmen şeker seviyeleri yüksek seyreden gebelerde tedavide insülin kullanılabilir. İnsülin, plasentadan geçmez, bebeğe herhangi bir zararı olmaz.
Kontrol altındayken sorun yaratmayan bu durum kontrol altında değilken sinsi bir şekilde anneye ve bebeğe ciddi zararlar vermektedir. Gebelik şekeri, bazı kadınlarda gebelik bittikten sonra da devam edebilir. Bu yüzden lohusalık süresi bittikten sonra, yani doğumdan yaklaşık 6 hafta sonra yükleme testinin tekrarlanması önerilir.