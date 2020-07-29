Hamilelerin daha rahat bir bayram tatili geçirmesi için 6 öneri
Kurban Bayramı’nın yaklaştığı şu günlerde anne adayları, nasıl beslenmeleri gerektiğini, nelere dikkat etmeleri gerektiğini, ne yemesi, ne yememesi gerektiğini merak ediyor. Kırmızı et ve tatlı tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda hamilelerin yapacağı beslenme hataları, bebeğin sağlığı açısından da olumsuzluğa neden olabiliyor.
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1
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Anne adaylarının bayram tatilinde de fiziksel aktiviteyi ihmal etmemelerini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Emre Pabuçcu, hamilelerin daha rahat bir bayram tatili geçirmesi için dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
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Kırmızı et tüketiminin püf noktaları
Gebelikte kırmızı et tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri etin hazırlanma ve pişirilme koşullarıdır. Veteriner kontrolünden geçmemiş hayvanların eti insan sağlığını bozan mikroorganizmalar taşır. Bu nedenle güvenilir ve sağlıklı olduğundan emin olunan kırmızı etler tüketilmelidir. Gebelikte kırmızı et tüketimi günlük 100-120 gramdan fazla olmamalıdır. Kırmızı et sindirimi zor bir besin olduğu için gereğinden fazla tüketilirse midede şişkinlik ve hazımsızlık şikayetlerine yol açabilir. Kırmızı et tüketiminin önemli püf noktalarından bir diğeri etin içeriğindeki demirden iyi bir şekilde yararlanabilmek ve demir emilimini artırmak için yanına salata, sebze ya da taze sıkılmış portakal suyu gibi C vitamininden zengin besinler eklenmelidir. Etten maksimum faydayı alabilmek için de mümkünse C vitaminiyle tüketmek gerekiyor. Özellikle anne adayları kırmızı etin iyi pişmiş olduğundan emin olmalı ve asla yarı pişmiş ya da çiğ et tüketilmemelidir.
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Bol bol su tüketin
İnsan hayatının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde başrolü üstlenen suyun önemi, gebelik döneminde daha da artar. Normal bir insan günde 2 – 2,5 litre su tüketmelidir. Fakat gebelik döneminde bu miktar 3 – 3,5 litreye kadar çıkabilir. Çünkü annenin fizyolojik durumuna bir de fetal büyüme eklendiğinden dolayı, hamilelik döneminde vücut yüksek miktarda suya ihtiyaç duyar. Gebelik döneminde sıvı alımı hem anne sağlığı hem de bebek sağlığı için oldukça önemlidir. Kurban Bayramı ziyaretlerinde gerek ikramlar öncesi gerekse ikramlar sırasında bol bol su tüketilmelidir. Bu sayede midede şişkinlik oluşturularak yemeklerin tüketim miktarı az oranlarda tutulabilir.
4
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Çay ve kahveden kaçının
Bayram ziyaretlerinde ikram edilen içecekleri de gözden geçirmekte fayda var. Çay, kahve, kola gibi asitli ve kafein içeriği yüksek içeceklerin tüketiminden mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Çay, içerdiği “tein” maddesiyle demir eksikliğine açarken kahvede bulunan kafein ise fazla miktarda alınması durumunda gebelikte düşüklere sebebiyet verebilir. İçilecekse günde bir fincanı geçmemek koşuluyla Türk kahvesi içilebilir. Filtre kahveden de kafein oranı yüksek olduğu için uzak durulmalıdır. Bunlar yerine katkı maddesi içermeyen ıhlamur, kuşburnu, papatya, nane – limon gibi bitki çayları çok daha iyi tercihler olacaktır. Tüm bunlara alternatif olarak su ya da maden suyu da tüketilebilir.
5
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Sütlü tatlıları tercih edin
Gebelik döneminde fazla kilo alımından kaçınılmalı, ideal vücut ağırlığı korunmalıdır. Bu yüzden şekerli, unlu ve yağlı gıdalardan uzak durulması gerekmektedir. Bayramlarda her misafirlikte ikram edilen baklava, çikolata ve pastaların aşırı tüketimi gebelerde; gaz, hazımsızlık, mide bulantısı gibi şikayetlere yol açabilir. Bu nedenle konuk olunan her evde ikram edilen tatlıları tüketmemek, çikolata, baklava gibi tatlılar yerine mideyi yormayacak olan sütlü tatlılar tercih edilmelidir.
6
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Düzenli egzersiz yapın
Anne adayları bayram tatilinde de fiziksel aktiviteyi ihmal etmemeliler. Yemeklerden sonra kısa bir yürüyüş veya bulunduğunuz yerin imkânlarına göre yüzme, aerobik yapabilirsiniz. Hamilelik süresince doktorun öngördüğü spor veya egzersizleri ihmal etmemek rahat bir gebelik için önemlidir. Bayram tatili boyunca sürdürülen egzersiz veya spor programının terk edilmemesi gerekir. Planlı yapılan egzersiz, kilo kontrolüne yardımcı olurken metabolizma hızını da artırmaktadır. Sırt ve bel ağrılarını azaltmak, doğum için gerekli kasları çalıştırmak, sindirim sistemini düzenlemek için düzenli egzersiz programı aksatılmamalıdır.
7
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Kilo kontrolünüzü kaybetmeyin
Bayramın rehavetine kapılıp tüketilen besinlerde aşırıya kaçmamak ve doğru beslenmeden ödün vermemek önemlidir. Bayram boyunca yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Posa içeriği yüksek gıdalar tercih edilmelidir. Öğünlerde salata, sebze yemeği gibi besinler ön plana çıkartılmalıdır. Ana yemeklerin yanında sunulan pilav, makarnadan uzak durmak kilo kontrolü için önemlidir. Küçük porsiyonlar şeklinde beslenerek ara öğünlerde kuru meyve, süt, ayran tercih edilmelidir.