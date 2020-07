Hamilelerin daha rahat bir bayram tatili geçirmesi için 6 öneri

Kırmızı et tüketiminin püf noktaları Gebelikte kırmızı et tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri etin hazırlanma ve pişirilme koşullarıdır. Veteriner kontrolünden geçmemiş hayvanların eti insan sağlığını bozan mikroorganizmalar taşır. Bu nedenle güvenilir ve sağlıklı olduğundan emin olunan kırmızı etler tüketilmelidir. Gebelikte kırmızı et tüketimi günlük 100-120 gramdan fazla olmamalıdır. Kırmızı et sindirimi zor bir besin olduğu için gereğinden fazla tüketilirse midede şişkinlik ve hazımsızlık şikayetlerine yol açabilir. Kırmızı et tüketiminin önemli püf noktalarından bir diğeri etin içeriğindeki demirden iyi bir şekilde yararlanabilmek ve demir emilimini artırmak için yanına salata, sebze ya da taze sıkılmış portakal suyu gibi C vitamininden zengin besinler eklenmelidir. Etten maksimum faydayı alabilmek için de mümkünse C vitaminiyle tüketmek gerekiyor. Özellikle anne adayları kırmızı etin iyi pişmiş olduğundan emin olmalı ve asla yarı pişmiş ya da çiğ et tüketilmemelidir.