Gripten korunmak için tüketilmesi gereken gıdalar

VİTAMİN/ MİNERAL EKSİKLİKLERİNİZİ TAMAMLAYIN

Aslında en önemli şey güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmak… Bu da beslenme ile doğrudan alakalı. Öncelikle mutlaka vitamin ve/veya mineral eksiklikleriniz varsa bunları tamamlamalısınız.

D vitamini, B12, çinko, C vitamini hastalıklara karşı savaşan askerler gibi vücut savunmasında etkili ajanlardır. Bunların vücutta yeterli miktarda bulunması, hastalıklarla mücadele açısından çok önemli bir etki oluşturuyor. Varsa eksikliğinde buna yönelik beslenmek, gerekiyorsa takviye almak ve beslenmeye bütüncül olarak dikkat etmek gerekiyor.