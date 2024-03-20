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Gripten korunmak için tüketilmesi gereken gıdalar

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#Sağlıklı Beslenme#Gripten Koruyan Besinler#Gripsavar Besinler
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 11:39

Bahar geldi, havalar ısınmaya başladı ama özellikle mevsim geçişlerinde grip salgınına daha fazla maruz kalıyoruz. Peki gripten korunmak için ne yiyip içelim? Nelere dikkat edelim? Diyetisyen Gülçin Işık, gripten korunmanın yollarını anlatıyor.

1/11VİTAMİN/ MİNERAL EKSİKLİKLERİNİZİ TAMAMLAYIN

VİTAMİN/ MİNERAL EKSİKLİKLERİNİZİ TAMAMLAYIN

Aslında en önemli şey güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmak… Bu da beslenme ile doğrudan alakalı. Öncelikle mutlaka vitamin ve/veya mineral eksiklikleriniz varsa bunları tamamlamalısınız.

D vitamini, B12, çinko, C vitamini hastalıklara karşı savaşan askerler gibi vücut savunmasında etkili ajanlardır. Bunların vücutta yeterli miktarda bulunması, hastalıklarla mücadele açısından çok önemli bir etki oluşturuyor. Varsa eksikliğinde buna yönelik beslenmek, gerekiyorsa takviye almak ve beslenmeye bütüncül olarak dikkat etmek gerekiyor.

 

 

 

 

2/11TURUNÇGİLLER GÜNLÜK BESLENMEDE YER ALMALI

TURUNÇGİLLER GÜNLÜK BESLENMEDE YER ALMALI

İlk olarak C vitamini eksikliği yaşamamak için mutlaka turunçgillerden tüketmelisiniz. Limon, portakal, mandalina günlük beslenmede yer alması gereken önemli C vitamini kaynaklarıdır.

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3/11ARA ÖĞÜNLERDE KURUYEMİŞ TÜKETİN

ARA ÖĞÜNLERDE KURUYEMİŞ TÜKETİN

Kuru yemişler; özellikle kabak çekirdeği, badem, ceviz, fındık gibi yemişler B grubu vitaminlerinin yanında çinko da içermesi sebebiyle ara öğünlerde tüketilebilir.

4/11TAVUK SUYU, KEMİK SUYU, PAÇA, İLİKLİ SU İLE HAZIRLANMIŞ ÇORBALAR İÇİN

TAVUK SUYU, KEMİK SUYU, PAÇA, İLİKLİ SU İLE HAZIRLANMIŞ ÇORBALAR İÇİN

Protein içeriği yüksek beslenmek, bağışıklık için çok önemli olup; tavuk suyu, kemik suyu, paça, ilikli su ile hazırlanmış çorbalar hastalık döneminde tüketilmesi gerekmektedir. Şayet diyet yapıyorsanız bunların yağ içeriğinin yüksek olduğunu unutmayın. Bu dönemde kilo vermeye hedeflemeyin. Sağlığınızı toparlamaya odaklanın.

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5/11SOĞAN, SARIMSAK, BAHARATLARI İHMAL ETMEYİN

SOĞAN, SARIMSAK, BAHARATLARI İHMAL ETMEYİN

Çorbaların içerisine doğal antibiyotik kaynağı dediğimiz soğan ve sarımsak kullanımını da ihmal etmeyin. Hatta yine doğal koruma ajanları kabul ettiğimiz baharatlar da hastalık dönemlerinde en büyük yardımcılarımız arasında diyebiliriz. Zerdeçal, karabiber, pul biber, kekik, nane gibi baharatlar pişirilmiş yemekler savunma mekanizmasını destekler, hızlı toparlanmanıza yardımcı olur.

 

6/11PROTEİN KAYNAKLARI BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

PROTEİN KAYNAKLARI BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Bunun haricinde protein kaynağı olarak organik yumurta, kuzu eti, organik tavuk, hindi, deniz balıkları da vücudun savunma mekanizmasına yardımcı olur. Halsizlik yaşayan kişilerde güçlü olmaya yardım eder. Bazen hastalık dönemlerinde mide ve bağırsaklarda hassasiyet olabilir.

 

 

 

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7/11Gripten korunmak için tüketilmesi gereken gıdalar

Bu dönemlerde yemekleri haşlama, fırın gibi yöntemler kullanarak pişirmek, aşırı salça, sos gibi şeylerden uzak hazırlamak büyük önem taşır.

 

 

8/11Gripten korunmak için tüketilmesi gereken gıdalar

Bunların yanında karbonhidrat kaynakları olarak bulgur pilavı, makarna tüketilebilir. Bunların da besleyiciliği artırarak (örneğin; mercimekli bulgur pilavı veya yoğurtlu tam buğday makarna gibi…) tüketmek bağışıklığı desteklemek açısından önemlidir.

ketmelisiniz.

 

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9/11ÇORBALARA VE SALATALARA SİRKE EKLEYİN

ÇORBALARA VE SALATALARA SİRKE EKLEYİN

Bu dönemde sirke tüketimini ihmal etmeyin, gerek suyun içine gerekse çorbalara ya da salatalara ilave ederek bağışıklığı destekleyebilirsiniz. Probiyotik içeriğini yükseltmek amaçlı kefir tüketimini artırabilirsiniz.

 

10/11BİTKİ ÇAYLARI HASTALIKLA MÜCADELEDE ETKİLİ

BİTKİ ÇAYLARI HASTALIKLA MÜCADELEDE ETKİLİ

Bunların dışında bir de bitki çayları bağışıklık güçlendirmek açısından faydalanabileceğimiz kaynaklar arasındadır.

Ihlamur, kuşburnu, hibiskus, keki çayı, adaçayı, kakule, biberiye, nane limon gibi bitki çaylarını aralarda tüketmek hastalığınızda mücadelede etkili olacaktır.

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11/11UYKUNUZA DİKKAT EDİN

UYKUNUZA DİKKAT EDİN

 

Tüm bunları yaparken; işlenmiş gıdalardan, alkolden, aşırı soğuk, aşırı sıcak yiyeceklerden, kızartmalardan, hamur işlerinden uzak durmalısınız. Sigara kullanıyorsanız en aza indirmelisiniz. Mümkünse bu dönem içmemelisiniz. Uyku düzeninize dikkat etmeli, bol sıvı tüketmelisiniz.

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#Sağlıklı Beslenme#Gripten Koruyan Besinler#Gripsavar Besinler

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