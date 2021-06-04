Evde siyah nokta maskesi yapımı: Doğal yollarla yapabileceğiniz siyah nokta maskesi tarifi

Evde siyah nokta maskesi yapımı Büyük aknelerin olmadığı siyah noktalar için evde yapabileceğiniz ve doğal çözüm olacak bazı maskeler vardır. Bu maskeler yapılmadan önce unutulmaması gereken, maskenin yapılacağı cildin iyice temizlenmiş olması gerektiğidir.



Ayrıca "Doğal maskeler alerji yapmaz" diye bir kuralın olmadığını bilmek işimizi kolaylaştıracaktır. İşte birkaç doğal maske örneği...



Limon sulu yoğurt maskesi



Bir kase yoğurda bir limonun suyunu karıştırın. Bu karışımı göz çevrenize gelmemesine dikkat ederek yüzünüze yayın ve 15 dakika bekleyin. Yüzünüzde kuruyan maskeyi ılık suyla yıkayarak çıkarın. Bu sayede limon suyu cildi dezenfekte eder, sivilceleri kurutur ve siyah noktaların kaybolmasına yardımcı olur. Yoğurt cildi besler, nemlendirir ve yağ miktarını dengeler. Bu maskeyi haftada bir kez uygulamanız çözüm için yeterlidir.