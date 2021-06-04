Evde siyah nokta maskesi yapımı: Doğal yollarla yapabileceğiniz siyah nokta maskesi tarifi
Siyah noktalar, ciltteki gözeneklerin iyice temizlenmemesi sonucu meydana gelirler. Özellikle de burun, çene ve alın bölgelerinde oluşan bu gözenekler için evde uygulayabileceğiniz yöntemler de mevcut. Peki evde siyah nokta maskesi nasıl yapılır? İşte doğal yollarla yapabileceğiniz siyah nokta maskesi tarifi...
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Cildin yağı, ölü deri, kir, makyaj artıkları, toz, duman, özellikle sigara dumanı, cildin gözeneklerini tıkar ve böylece siyah noktalar oluşur. Bu noktaların siyah olmasının nedeninin ise hava ile birleştiğinde oksitlenmesinden kaynaklı olduğunu belirten Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
Her siyah nokta bir sivilce adayıdır. Yani önce siyah noktalar oluşur sonra onlar birer birer sivilce olurlar. Sivilcelerimiz doğru temizlenmemiş siyah noktalardan kaynaklıdır. Genelde kolay ve gelişigüzel bir şekilde çözüm olarak sivilceleri sıkarız ama bu sıkma işlemi sırasında akne tam çıkmazsa, daha fazla enfekte olur ve dolayısıyla büyük sivilcelerin oluşmasına olanak sağlar.
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Siyah noktaları kontrol altına almak için nelere dikkat edilmeli?
Yüzümüz, sabah-akşam uygun temizleme jeli ile yıkanmalı, sonrasında tonik kullanılarak kir ve makyaj artığı tamamen silinmelidir.
Haftada en az iki defa cilt tipine göre peeling yapılmalıdır.
Aşırı siyah noktaları bulunanlar ayda bir profesyonel cilt bakımı yaptırmalıdırlar.
Güneşten koruyucu kremler de bazen siyah nokta artışına neden olabilir. Kremler alınırken üzerinde noncomedogenik (siyah nokta yapmayan) yazanlar tercih edilmelidir.
Çok büyük ve akneli olanlar profesyonel kişiler tarafından temizlenmelidir. Bu sayede iz yapması engellenmiş olunur.
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Evde siyah nokta maskesi yapımı
Büyük aknelerin olmadığı siyah noktalar için evde yapabileceğiniz ve doğal çözüm olacak bazı maskeler vardır. Bu maskeler yapılmadan önce unutulmaması gereken, maskenin yapılacağı cildin iyice temizlenmiş olması gerektiğidir.
Ayrıca "Doğal maskeler alerji yapmaz" diye bir kuralın olmadığını bilmek işimizi kolaylaştıracaktır. İşte birkaç doğal maske örneği...
Limon sulu yoğurt maskesi
Bir kase yoğurda bir limonun suyunu karıştırın. Bu karışımı göz çevrenize gelmemesine dikkat ederek yüzünüze yayın ve 15 dakika bekleyin. Yüzünüzde kuruyan maskeyi ılık suyla yıkayarak çıkarın. Bu sayede limon suyu cildi dezenfekte eder, sivilceleri kurutur ve siyah noktaların kaybolmasına yardımcı olur. Yoğurt cildi besler, nemlendirir ve yağ miktarını dengeler. Bu maskeyi haftada bir kez uygulamanız çözüm için yeterlidir.
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Zeytinyağlı karnabahar yaprağı maskesi
Sekiz adet karnabahar yaprağını iki kaşık zeytinyağı ile beraber mikserden geçirin. Karışımı, problemli bölgeler üzerinde daha yoğun olacak şekilde yüzünüze yayın. 10 dakika bekleyin ve yüzünü ılık suyla temizleyin. Böylece karnabahar yapraklarının temizleyici fonksiyonu yüzünüzde rahatlama yaratacaktır. Haftada iki kez bu uygulamayı yapabilirsiniz.
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Domates maskesi
Domates, bir sağlık ve güzellik hazinesidir. Vücut direncini artıran, cildi güzelleştiren, yaşlanmayı önleyen en önemli gıdalar arasında yer alır. Domateste bulunan likopen maddesi, bilinen en etkili antioksidandır. Cildimiz için de çok yararlıdır çünkü vücudumuzdaki nemin korunmasına yardımcı olur. Özellikle cildiniz yağlı ise domates maskesi tam size göredir. Siyah noktalar ve akneleri etkin bir şekilde iyileştirir çünkü domates, yağ salgısını dengeler ve hafif bir peeling sağlar. Yüzünüzde bir sivilce mi çıkmaya başlıyor? Hemen üzerine biraz domates salçası sürün. Ağrısı geçer ve hızla iyileşir. Uygulamayı, direk domatesi ortadan kesip yüzünüze sürerek yapabileceğiniz gibi rendeleyebilir veya 1 kaşık dolusu püreyi direk kullanabilirsiniz. 10–15 dakika bekleme süresi sonrasında cildinizdeki değişimi hissedeceksiniz. Ayrıca peeling etkisi kazandırabilmek adına domatesi yüzünüze ovarak yedirebilir, sonrasında ılık su ile yıkayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Kuru ciltleri olanlar domatesin içine zeytinyağı katıp uygularsa daha yararlı olacaktır.