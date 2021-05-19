Evde karınca nasıl yok edilir? Karıncalara zarar vermeden evden uzak tutmanın yolları

Tarçın da karıncaları uzaklaştırmanız için yardımcınız olacaktır. Bunun için toz tarçın ya da tarçın yağını karınca yollarına dökebeilirsiniz. Pencere kenarı gibi karıncaların geldiği yerlere de çubuk tarçın bırakabilirsiniz. Ayrıca bahçe ve terasınızda istenmeyen diğer haşereler için de tarçını rahatlıkla kullanabilirsiniz.



Acı biber, kokusu sayesinde yine karıncaları evinizden uzak tutabilir. Bir tencerenin içerisine su ve acı biber ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra acı biberin keskin aromasını içerisine hapseden su, ılık bir kıvama geldiği zaman karıncaların geçtiği yolları bu karışımla temizleyin.