Evde karınca nasıl yok edilir? Karıncalara zarar vermeden evden uzak tutmanın yolları
Yaz aylarının gelmesiyle karıncaların sayısı da artmaya başladı. Farklı çevre koşullarına uyum sağlayabilen karıncalar ihtiyaçlarını karşılamak için hızla istilacı hale gelebilirler. Birkaç yöntemle zarar vermeden onlardan kurtulabilirsiniz. Peki evde karınca nasıl yok edilir? Karıncalara zarar vermeden evden uzak tutmanın yolları...
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Karıncalar, genellikle evlerin dışında koloniler halinde yaşarlar. Özellikle yaz aylarında ihtiyaçlarını karşılamak için evleri istila ederler. Fakat doğal yöntemlerle karıncalara zarar vermeden yok etmek mümkün. Peki ama nasıl mı? İşte konuyla ilgili detaylar...
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Evde karınca nasıl yok edilir?
İlk olarak karıncaların eve gelme nedenlerini belirleyin ve ortadan kaldırın. Mutfaklarda açık olarak yemek bırakmamaya dikkat edin. Koku alma özellikleri çok gelişmiş olan karıncalar açıkta bıraktığınız yemeklerin kokusunu rahatlıkla takip edebilir.
Karıncalar yollarını kaybetmemek için geçtikleri yerlere salgı bırakırlar. Eğer bu koku izi ortadan kaldırılmazsa sürünün geri kalanı da aynı yolu takip edecektir. Karıncaların yollarına bebek pudrası serperseniz karıncaların koku duyularını köreltmiş olursunuz.
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Tarçın da karıncaları uzaklaştırmanız için yardımcınız olacaktır. Bunun için toz tarçın ya da tarçın yağını karınca yollarına dökebeilirsiniz. Pencere kenarı gibi karıncaların geldiği yerlere de çubuk tarçın bırakabilirsiniz. Ayrıca bahçe ve terasınızda istenmeyen diğer haşereler için de tarçını rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Acı biber, kokusu sayesinde yine karıncaları evinizden uzak tutabilir. Bir tencerenin içerisine su ve acı biber ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra acı biberin keskin aromasını içerisine hapseden su, ılık bir kıvama geldiği zaman karıncaların geçtiği yolları bu karışımla temizleyin.
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Karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmak için geçtikleri noktalara kahve telvesi de dökebilirsiniz. Karıncalar bu yöntem ile yavaş yavaş evinizi terk edeceklerdir.
Karıncaların en çok nefret ettiği şeylerden biri de sirke... Sirkeyi, limon ve suyla karıştırarak bir sprey şişesine boşaltın. Karıncaları görmekten en çok şikâyet ettiğiniz yerlere uygulayın.