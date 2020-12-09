Çocukların hem eğlenmesi hem de yaratıcılıklarını geliştirmesi için harika bir oyun hamuru tarifi ile sizlerleyiz. Aynı zamanda doğal olan bu oyun hamuru ile çocuğunuz dilediğince oynayabilir. Peki doğal oyun hamuru nasıl yapılır? İşte cevabı...
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Derya Baykal Naz Şahin ile evde çocuk oyun hamuru yapımını gösterdi. Çocuklarınız için güvenli bu oyun hamurunu mutlaka deneyin...
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Malzemeleri ise kolaylıkla bulabileceğiniz ürünler. Öncelikle 1 su bardağı unu bir karışım kabı içine dökün. Ardından yarım su bardağı da tuz ilave edin.
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Daha sonra 2 yemek kaşığı krem tartarı da ekleyin ve malzemeleri kuru şekilde karıştırın. Üzerine yarım su bardağından biraz daha az sıcak su ilave edin.
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Bu tariften iki renk hamur da yapabilirsiniz. O zaman ise yarım su bardağı suyu ikiye bölün. Ardından unun yarısını da farklı bir karıştırma kabına alın.
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Doğal oyun hamurunu yaparken çocuklarınızdan da yardım alabilirsiniz. Bu sayede hem çocuklarınız da eğlenir hem de oyun hamurunu kendisinin yapması onu heyecanlandırır. Ancak gıda boyalarını kullanırken çocuklarınızın dikkatli olmasını sağlayın.
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Gıda boyasından 4-5 damla kadar sıcak duya ekleyin ve karıştırın. Dilerseniz gıda boyası kullanmadan beyaz renkte oyun hamuru da elde edebilirsiniz.
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Daha sonra hazırladığınız karışıma boya eklediğiniz sıcak suyu dökün ve iyice karıştırın. Dilediğiniz renk gıda boyasını kullanarak farklı renkte oyun hamurları da elde edebilirsiniz.
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Karışıma 1 yemek kaşığı yağ da ekleyip, karıştırmaya devam edin. İyice yoğurduktan sonra elinizi boyamayacak.
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Kullanacağınız ürünler tamamen doğal olduğundan, gönül rahatlığıyla çocuklarınızın oynamasına müsaade edebilirsiniz. Hazırladıktan sonra yaklaşık 1 saatte buzdolabında bekletin.