Çocuklarınıza bol bol yedirin… İşte zihin açan 10 besin
Çocuğunun okulda yüksek başarı göstermesini isteyen aileler için Diyetisyen Meryem Berrin Ak, algıları açık tutacak ve konsantrasyonu artıracak beslenme önerileri sundu. İşte zihni açan 10 besin tavsiyesi…
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1
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Yumurta: Yumurta iyi bir protein kaynağı olduğu gibi, sarısında bulunan kolin de bellek gelişiminde önemli rol oynamaktadır. İçeriğinde bulunan A, D ve B grubu vitaminleri hafızayı güçlendirme özelliğine sahiptir. Bu bakımdan her gün 1 haşlanmış yumurta ya da farklı şekillerde hazırlanmış yumurta kahvaltılardan eksik edilmemelidir.
2
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Balık: Yağlı balıklar, beyin gelişmesi ve fonksiyonu için temel öneme sahip olan DHA ve EPA omega-3 yağ asitlerini içerir. Beslenme düzenlerinde bu yağ asitleri bol bulunan öğrencilerin genel yetenek testlerinde daha başarılı oldukları bilindiğinden, çocukların haftada 2 kez balık tüketimi gerekmektedir.
3
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Yağlı Tohumlar: Badem, fındık, ceviz, fıstık gibi yağlı tohumlar, içerdikleri omega-3, omega-6, magnezyum ve çinko ile beyin gelişiminde ve hafızanın güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
4
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Rafine olmayan tahıllar: Bulgur, yulaf gibi rafine olmayan tahıllar bolca lif ve özellikle sinir sistemini sağlıklı kılan B grubu vitaminleri içerir. Aynı zamanda zengin bir enerji kaynağı olup potasyum ve çinko açısından zengindir. Bu tahıllar konsantrasyon eksikliğine iyi gelmekte ve beyin gelişimine katkı sağlamaktadır.
5
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Baklagiller: Protein, kompleks karbonhidrat ve lif deposu olan baklagiller, bol miktarda vitamin ve mineral içerdiklerinden özellikle öğle yemeğinde yendiğinde çocuğun zihinsel faaliyetlerinin öğleden sonra yüksek düzeyde kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda tok tutucu etkisi olan baklagiller, haftada iki kez çocukların beslenmesinde bulundurulmalıdır.
6
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Çilek, yaban mersini, böğürtlen, frenk üzümü: Bu koyu renkli meyve ailesi, yüksek düzeyde antioksidan içermekle birlikte A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Araştırmalar, bu meyvelerin belleği güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Bu meyveler çocukların beslenme çantasına eklenip, ara öğün olarak tüketmesi sağlanmalıdır.
7
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Renkli sebzeler: Domates, bal kabağı, havuç, ıspanak beyin hücrelerine güç ve sağlık veren antioksidan kaynaklarıdır. Özellikle sevilmeyen sebzeler farklı tariflerde denenerek çocuğun tüketmesi sağlanabilir.
8
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Süt ürünleri: Süt grubu besinler, D vitamini ve kalsiyum içermelerinin yanı sıra, beyin zarının esnekliğini sağlayarak beyin gelişimimize katkı sağlamaktadır. Süt içmeyenler çocuklar için yoğurt, ayran, kefir veya sütlü tatlılar tercih edilebilir.
9
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Et: Ette bulunan demir, çocukların okuldaki enerjileri ve konsantrasyonları için temel öneme sahip bir mineraldir. Yağsız et, en iyi emilebilir demir kaynaklarından biridir. Ette ayrıca belleğe yardımcı olan çinko ve bazı B vitaminleri de bulunur. Bu nedenle çocukların beslenme düzeninde haftada iki kez et bulunmalıdır.
10
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Zerdeçal: Zerdeçalın içeriğinde yer alan kurkumin pigmenti beyin gelişimine yardımcıdır. Ayrıca zerdeçal, Alzheimer, Parkinson ve depresif hastalıklarda etkili olup hücre yaşlanmasını geciktirir. Yapılan bazı çalışmalarla zerdeçalın etken maddesi curcuminin bir antidepresan kadar etkili olduğu ortaya koyulmuştur. Zerdeçal damak tadına göre istenen miktarlarda çorbalara, salatalara ve sebze yemeklerine eklenebilir.