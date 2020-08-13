Çocukları güneş çarpmasından 8 adımda koruyun! İşte öneriler…

Acil durumda ne yapmalı? Güneş çarpması hayati önem taşıyacağı için eğer bu durumdan şüpheleniyorsanız hızla en yakın sağlık kuruluşuna başvurun veya 112 Acil Servis’i arayarak yardım isteyin. Bu süreçte;



Klimalı veya serin bir ortama alarak, üzerinde fazla kıyafetler varsa çıkartın.

Cildini bir süngerle ıslatıp, soğutun. Koltuk altı, kasık, boyun ve sırt bölgesine nemli bezlerle soğutma yapın. Bu bölgelerdeki kan damarları cilde yakın olduğu için bu uygulamayla damarlarını soğutarak vücut sıcaklığını azaltmış olursunuz.

Bilinci açıksa ağızdan acil sıvı alımı sağlayın ama bilinci kapalıysa boğulma ve aspire etme, dolayısıyla solunum yetmezliği nedeniyle kesinlikle sıvı içirmeyin.

Ateşi yüksekse mutlaka ateş düşürücü ilaçlarla düşürmeye çalışın.