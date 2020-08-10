Çocuklara yemek yeme alışkanlığı kazandırmak için öneriler

Kendi zevkinize göre karar vermeyin En sık yapılan hatalardan biri ebeveynlerin kendi sevmedikleri yemekleri çocuklarına hiç sunmama durumudur. Örneğin yumurtayı haşlanmış olarak yemeyen bir yetişkinin nasılsa benim çocuğum da yumurtayı bu şekilde yemez düşüncesiyle çocuğa hiç yedirmemesi gibi. Bu negatif tutum çocuğun yeme alışkanlığını etkileyecek ve ilerde gerçekten haşlanmış yumurtayı sevmemesine neden olacaktır. Çocukların yeme alışkanlığının ve damak tadının oluşumunda ebeveyn tutum ve davranışlarının önemini unutmayın.