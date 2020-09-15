Çocuğunuzun tüm ihtiyaçları Amazon Prime'da!

Molfix Bebek Bezi 4 Beden Maxi 2 Aylık Fırsat Paketi 304 adet Türkiye'de ilk ve tek 3D elastik gövde sistemi teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji sayesinde yeni nesil annelerin beklentilerini karşılayan Molfix, bebek bezinin sadece altı kuru tutmasıyla yetinmez. Aynı zamanda esnek yan, bel bantlarına ek olarak elastik gövde sistemini sunar. Bu sistemle, bez ıslandığında sarkma yapmaz, bebeğin vücuduna mükemmel uyum sağlar ve bebeklere hareket özgürlüğü tanır. Yeni Molfix’le bebekler, özgürce keşfederken, annelerin içi rahat eder. Elastik yan bantlar, sızdırmaz bariyerler, rahat ve esnek orta lastik sistemi bebeklerin rahat hareket etmesini sağlarken, 2 katlı emici bölge, yumuşacık ve nefes alan iç-dış yüzeyi ile Yeni Molfix, tam koruma sağlar.