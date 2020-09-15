Çocuğunuzun tüm ihtiyaçları Amazon Prime'da!

Biberondan oyuncağa, bezden kıyafete çocuğunuzun ihtiyacı olan her şeyi Amazon Prime'da kolayca bulabilirsiniz.
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Clementoni 17320 Bebek Arabası Oyuncağı
Kullanılan farklı malzemeler ve asılı çıngıraklar bebeğinizin eğlenmesini ve meşgul olmasını sağlar. Tatlı sincabın hışırtılı yumuşak bir kuyruğu vardır; kirpinin göbeğinde tiz bir ses çıkarmasını sağlayan düğme bulunmaktadır ve küçük kuşun içine bir çan mevcuttur. Oyuncak; görsel becerileri, duyusal ve işitsel algıyı geliştirir.
Flexifit teknolojisi sayesinde bu kaplama rahat uyum için bebeğinizin yüzündeki doğal kıvrımları takip eder, bebeğinizin cildinde oluşabilecek izleri ve cilt tahrişini azaltır. Yuvarlatılmış kaplamamız bebeğinizin yanaklarında oluşabilecek baskıyı azaltarak rahat etmesini sağlar.
Bebeğiniz bu set sayesinde yemeye hazır! İştah açıcı ve eğlenceli desenleri ile bebeğiniz favori kahramanı Zürafa Sophie ile yemekleri severek keşfediyor. 1 yemek tabağı, 1 kase,1 paslanmaz çelik çatal/kaşık seti ve 1 alıştırma bardağından oluşuyor. Tabak kendi kendine beslenmeye yardımcı olmak için yüksek kenarlara sahiptir.
Molfix Bebek Bezi 4 Beden Maxi 2 Aylık Fırsat Paketi 304 adet
Türkiye'de ilk ve tek 3D elastik gövde sistemi teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji sayesinde yeni nesil annelerin beklentilerini karşılayan Molfix, bebek bezinin sadece altı kuru tutmasıyla yetinmez. Aynı zamanda esnek yan, bel bantlarına ek olarak elastik gövde sistemini sunar. Bu sistemle, bez ıslandığında sarkma yapmaz, bebeğin vücuduna mükemmel uyum sağlar ve bebeklere hareket özgürlüğü tanır. Yeni Molfix’le bebekler, özgürce keşfederken, annelerin içi rahat eder. Elastik yan bantlar, sızdırmaz bariyerler, rahat ve esnek orta lastik sistemi bebeklerin rahat hareket etmesini sağlarken, 2 katlı emici bölge, yumuşacık ve nefes alan iç-dış yüzeyi ile Yeni Molfix, tam koruma sağlar.
Pukido aynalı oyun halısı ile bebekler için keyif ve eğlence zamanı. Bebeğinizin fiziksel gelişimini destekler. Bebeğiniz halıda oynarken görsel zekasını asılı oyuncaklar ve ayna ile geliştirir. Oturarak, sırtüstü yatarak, ya da yüzüstü uzanarak kullanılabilir. Pratik toplama ve kolay taşıma kolaylığı 1 adet plastik oyuncak aynası vardır. Boyut: 60 x 80 cm Yaş Aralığı: Doğumdan itibaren kullanılabilir.
Sevi Bebe Desenli Havlu Bebek Banyo Filesi, Çok Renkli
Yeni doğan bebekleri banyo yaptırmak kolay değildir. Bebek sabundan dolayı elinizden kayabilir. 6 noktadan takılan Sevibebe desenli havlu bebek yıkama filesi ile bu sorun ortadan kalkar. Tek başınıza bebeğinizi yıkayabilirsiniz. Dilediğinizde bağlantı yerlerini ayarlayarak bebeğinizin suya daha çok temas etmesini sağlayabilirsiniz. Yıkanınca kolay kurur. Bakteri üretmez. 0-8 Ay arası kullanılır. Standart boydaki bebek küvetlerine uygundur. Bebek oturmaya başlayana kadar bebek banyosundaki en büyük yardımcınız olacaktır.
Koton kıyafet serisi yetişkinlerden çocuklara, çocuklardan bebeklere birçok kıyafet kreasyonu ve farklı renk ve bedenlerde tasarımlar sunar. Koton kıyafet seleksiyonunda kullanılan kumaşlar yumuşak yapısı ile hareket esnekliği sağlarken, hipo alerjenik yapısı ile sağlıklı bir kullanım deneyimi getirir.
Ultra yumuşak biberon emziğine sahip Natural biberonlar, göğüs yapısına daha çok benzer. Esnek spiral tasarımlı geniş, göğüs şeklindeki biberon emziği ve konfor sağlayan yaprakçıklar doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır.
Baby Turco Beyaz Sabun Kokulu Islak Havlu Mendil 90 Yaprak
Bebeğinizin her döneminde, gerçek beklentileri karşılayan Baby Turco Islak havlu; emici dayanıklı, yumuşak yapısı ile alt ve vücut bakımında hassas, etkin ve güvenli temizlik sağlar. Bebeğinizin yanısıra tüm ailenizin pratik temizliği için elinizin altında sürekli bulundurabilirsiniz.