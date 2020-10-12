Çocuğunuzun ihtiyaçlarını Amazon Prime'da bulabilirsiniz

Bebek arabasından oyuncağa, ayakkabıdan ıslak mendile çocuğunuz için gerekli pek çok şey Amazon Prime'da!
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Maclaren Quest Bebek Arabası
Bebek arabalarının modern yaşam tarzımıza ayak uydurmasını sağlayan birçok özelliğe öncülük eden İngiliz Maclaren firması, hayatta her şeyden daha değerli bebeklerimizi maksimum güvenlik standartlarıyla koruyor. Yeni koleksiyon Maclaren’in tüm yeni koleksiyonu, ağırlığı azaltmak, ergonomiyi geliştirerek stil kazandırmak için mükemmelliğe uyarlanmış, köklü değişiklikler içermektedir. Koleksiyonda araba ağırlıkları ciddi derecede azalmıştır. Özel tasarlanmış tente, kademeli olarak ekstra açılır. İç kısmındaki bölüm istendiğinde açılarak zararlı ışınlara karşı 50 faktör koruma sağlar.
Küçük çocuğunuz günlük rutininde yeterince ışıltı elde edemiyorsa, bu ışıltılı terlik kıyafetleri için mükemmel bir vurgu olacaktır. Crocs terlikler tıpkı erişkindeki gibi, çocuk versiyonu da hafif, dayanıklı croslite malzeme ve kalıplanmış tasarım sayesinde inanılmaz konfor ve destek sunar.
Çocuğunuzun ellerinin beceri kazanmalasına yardımcı olan Fisher Price Eğlenceli Tırtıl, sebep-sonuç ilişkisini de eğlenerek tanımasını sağlar. İnce motor becerilerini destekleyen bu neşeli oyuncakta kapıların önündeki düğmelere bastığında, onları döndürdüğünde ve kaydırdığında, küçük hayvan dostları oyuna katılır. Ayrıca burnuna dokununca eğlenceli bir ses çıkaran tırtıl ile 3 sürpriz sizi bekliyor.
Ortodontik damaklı bir yapıya sahip olan Wee Baby 2'li Trend Damaklı Emzik, bebeğin doğal damak gelişimini destekler. Özel koruyucu emzik kabı ile emzik kullanılmadığı zamanlarda hijyenik olarak saklanabilen 6-18 ay bebekler için uygundur.
Bebeğinizin hem saçının hem de vücudunun temizliğinde kullanılabilir. Bebeğinizin saç ve vücut temizliğini sağlarken hem bebeğinizi rahatlatır hem de narin cildini tahrişe karşı korur. Sabun içermeyen formülü, bebeklerin hassas gözleri için geliştirlimiştir. Cilde uyumlu pH değerine sahip olup, göze zarar vermez. Paraben, alkol ve koruyucu madde içermez. Dermatologların ve çocuk doktorlarının işbirliği ile geliştirilmiştir. NIVEA Saç ve Vücut Şampuanı doğal papatya özü içeren sabunsuz formülü ile bebeğinizin saç ve vücut temizliğini sağlar. Bebeğinizin cildini rahatlatır ve tahrişe karşı korur. Bebeğinizin hem saçında hem vücudunda kullanılabilirsiniz.
Ulaşılabilir fiyatlı ürünlerini kaliteden ödün vermeden tüketicilerine sunan Kinetix’in bu erkek çocuk ayakkabısı rahat ve ergonomik taban seçeneği sunuyor. Her kıyafete uygun bu ayakkabıyla çocuğunuzun ayakları rahat edecek.
6 popüler kurtarma aracı ve 6 ilgili kurtarma görevlisinden oluşan bebeğin ilk yapbozu, yaş: 2+.yapboz ölçüleri, her bir yapboz: 14x11cm (yaklaşık) parça sayısı, her bir yapboz: 2 veya 3, kutu ölçüleri: 14.2x19.3x8.8cm. İngiltere'de üretilmiştir. Eğitimciler tarafından tavsiye edilen bu yapboz el ve göz koordinasyonunu sağlar. Tüm yapbozlar ve kutu oyunları 100% geri dönüştürülmüş ve dönüştürülebilen maddelerden üretilmiştir.