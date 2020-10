Çocuğunuzun ihtiyaçlarını Amazon Prime'da bulabilirsiniz

Kinetix LENKO HI C 9PR Erkek Çocuk Sneaker Ulaşılabilir fiyatlı ürünlerini kaliteden ödün vermeden tüketicilerine sunan Kinetix’in bu erkek çocuk ayakkabısı rahat ve ergonomik taban seçeneği sunuyor. Her kıyafete uygun bu ayakkabıyla çocuğunuzun ayakları rahat edecek.