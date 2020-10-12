Çocuğunuzun ihtiyaçlarını Amazon Prime'da bulabilirsiniz

Nivea Bebek Saç ve Vücut Şampuanı, 500 ml Bebeğinizin hem saçının hem de vücudunun temizliğinde kullanılabilir. Bebeğinizin saç ve vücut temizliğini sağlarken hem bebeğinizi rahatlatır hem de narin cildini tahrişe karşı korur. Sabun içermeyen formülü, bebeklerin hassas gözleri için geliştirlimiştir. Cilde uyumlu pH değerine sahip olup, göze zarar vermez. Paraben, alkol ve koruyucu madde içermez. Dermatologların ve çocuk doktorlarının işbirliği ile geliştirilmiştir. NIVEA Saç ve Vücut Şampuanı doğal papatya özü içeren sabunsuz formülü ile bebeğinizin saç ve vücut temizliğini sağlar. Bebeğinizin cildini rahatlatır ve tahrişe karşı korur. Bebeğinizin hem saçında hem vücudunda kullanılabilirsiniz.