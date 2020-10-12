MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Alışveriş Haberleri Çocuğunuzun ihtiyaçlarını Amazon Prime'da bulabilirsiniz
GeriAlışveriş Çocuğunuzun ihtiyaçlarını Amazon Prime'da bulabilirsiniz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Alışveriş
Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 18:04 | 

Çocuğunuzun ihtiyaçlarını Amazon Prime'da bulabilirsiniz

Bebek arabasından oyuncağa, ayakkabıdan ıslak mendile çocuğunuz için gerekli pek çok şey Amazon Prime'da!

Bu bir ilandır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Çocuğunuzun ihtiyaçları için hazırladığımız listeye bir göz atmaya ne dersiniz?

2Maclaren Quest Bebek Arabası
Abone Olgoogle-news

Maclaren Quest Bebek Arabası

Bebek arabalarının modern yaşam tarzımıza ayak uydurmasını sağlayan birçok özelliğe öncülük eden İngiliz Maclaren firması, hayatta her şeyden daha değerli bebeklerimizi maksimum güvenlik standartlarıyla koruyor. Yeni koleksiyon Maclaren’in tüm yeni koleksiyonu, ağırlığı azaltmak, ergonomiyi geliştirerek stil kazandırmak için mükemmelliğe uyarlanmış, köklü değişiklikler içermektedir. Koleksiyonda araba ağırlıkları ciddi derecede azalmıştır. Özel tasarlanmış tente, kademeli olarak ekstra açılır. İç kısmındaki bölüm istendiğinde açılarak zararlı ışınlara karşı 50 faktör koruma sağlar.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
3Crocs Classic Glitter Clog Çocuk Terlik
Abone Olgoogle-news

Crocs Classic Glitter Clog Çocuk Terlik

Küçük çocuğunuz günlük rutininde yeterince ışıltı elde edemiyorsa, bu ışıltılı terlik kıyafetleri için mükemmel bir vurgu olacaktır. Crocs terlikler tıpkı erişkindeki gibi, çocuk versiyonu da hafif, dayanıklı croslite malzeme ve kalıplanmış tasarım sayesinde inanılmaz konfor ve destek sunar.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
4Fisher Price Eğlenceli Tırtıl
Abone Olgoogle-news

Fisher Price Eğlenceli Tırtıl

Çocuğunuzun ellerinin beceri kazanmalasına yardımcı olan Fisher Price Eğlenceli Tırtıl, sebep-sonuç ilişkisini de eğlenerek tanımasını sağlar. İnce motor becerilerini destekleyen bu neşeli oyuncakta kapıların önündeki düğmelere bastığında, onları döndürdüğünde ve kaydırdığında, küçük hayvan dostları oyuna katılır. Ayrıca burnuna dokununca eğlenceli bir ses çıkaran tırtıl ile 3 sürpriz sizi bekliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
5Wee Baby 2li Trend Damaklı Emzik
Abone Olgoogle-news

Wee Baby 2'li Trend Damaklı Emzik

Ortodontik damaklı bir yapıya sahip olan Wee Baby 2'li Trend Damaklı Emzik, bebeğin doğal damak gelişimini destekler. Özel koruyucu emzik kabı ile emzik kullanılmadığı zamanlarda hijyenik olarak saklanabilen 6-18 ay bebekler için uygundur.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
6Nivea Bebek Saç ve Vücut Şampuanı, 500 ml
Abone Olgoogle-news

Nivea Bebek Saç ve Vücut Şampuanı, 500 ml

Bebeğinizin hem saçının hem de vücudunun temizliğinde kullanılabilir. Bebeğinizin saç ve vücut temizliğini sağlarken hem bebeğinizi rahatlatır hem de narin cildini tahrişe karşı korur. Sabun içermeyen formülü, bebeklerin hassas gözleri için geliştirlimiştir. Cilde uyumlu pH değerine sahip olup, göze zarar vermez. Paraben, alkol ve koruyucu madde içermez. Dermatologların ve çocuk doktorlarının işbirliği ile geliştirilmiştir. NIVEA Saç ve Vücut Şampuanı doğal papatya özü içeren sabunsuz formülü ile bebeğinizin saç ve vücut temizliğini sağlar. Bebeğinizin cildini rahatlatır ve tahrişe karşı korur. Bebeğinizin hem saçında hem vücudunda kullanılabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
7Kinetix LENKO HI C 9PR Erkek Çocuk Sneaker
Abone Olgoogle-news

Kinetix LENKO HI C 9PR Erkek Çocuk Sneaker

Ulaşılabilir fiyatlı ürünlerini kaliteden ödün vermeden tüketicilerine sunan Kinetix’in bu erkek çocuk ayakkabısı rahat ve ergonomik taban seçeneği sunuyor. Her kıyafete uygun bu ayakkabıyla çocuğunuzun ayakları rahat edecek.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
8Orchard Kurtarma Ekibi 2 Yaş+ Bebek Yapbozu
Abone Olgoogle-news

Orchard Kurtarma Ekibi 2 Yaş+ Bebek Yapbozu

6 popüler kurtarma aracı ve 6 ilgili kurtarma görevlisinden oluşan bebeğin ilk yapbozu, yaş: 2+.yapboz ölçüleri, her bir yapboz: 14x11cm (yaklaşık) parça sayısı, her bir yapboz: 2 veya 3, kutu ölçüleri: 14.2x19.3x8.8cm. İngiltere'de üretilmiştir. Eğitimciler tarafından tavsiye edilen bu yapboz el ve göz koordinasyonunu sağlar. Tüm yapbozlar ve kutu oyunları 100% geri dönüştürülmüş ve dönüştürülebilen maddelerden üretilmiştir.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
9Sleepy Sensitive Islak Mendil
Abone Olgoogle-news

Sleepy Sensitive Islak Mendil

Yenidoğanlar için organik pamuk lifli yapısıyla dikkat çeken Sleepy Sensitive Islak Mendil, büyük yardımcınız olacak. Ayrıca ürün saf su ile dokunmuş yumuşacık dış yüzeyiyle de dikkat çekiyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın
10
Abone Olgoogle-news

Amazon Prime fırsatlarıyla indirimli satın alabileceğiniz diğer tüm ürünler için Amazon.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz...

Diğer ürünleri incelemek ve satın almak için tıklayın
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi