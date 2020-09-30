Çocuğunuz için gerekli olan çoğu şeyi Amazon Prime'da bulabilirsiniz
Mama sandalyesinden oyuncağa, bebek bezinden tarağa çocuğunuz için gerekli pek çok şey Amazon Prime'da!
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Chicco Fırça ve Tarak Seti
Chicco fırça ve tarak setinin doğal kıllı fırçası ile bebeğinizin saçını nazikçe tarayabilirsiniz. Büyük ve kaymayan sapları ile bebeğinizin saçını kolayca tarayabilmenizi yardımcı olabilecek ürünün pembe ve mavi olmak üzere iki farklı renk kombinasyonu bulunmaktadır.
Bebek arabasına kolayca asılabilen Fisher Price Mini Dönence, üzerindeki fil, kurbağa ve aslan oyuncaklar güneş ışığı vurduğunda ışıldayarak bebeğin dikkatini üzerlerine çeker. Çıngıraklı yumuşak panda ve maymun, çocuğunuzun elleriyle rahatça kavraması ve keşfetmesi için dokulu kumaştan üretilmiştir. Ayrıca, kaba motor becerilerini geliştirmeye de yardımcı olur.
Bebeğiniz bu marakasları ritimli bir şekilde sallamaya başlayacak ve oldukça eğlenceli olacak. Bu ikili marakasların bir ucu renkli ve yumuşak bir yastık şeklinde, diğer ucu ise bebeğiniz salladıkça hareket eden boncukları görebilmesi için pencere içerir.
Kanz Denge Kule Oyunu, çocukğunuzun hayvanları, renkleri, sayıları, harfleri ve şekilleri tanıması ve öğrenmesinde kolaylık sağlar. Üstüste dizilen bu oyuncakları, yerlerine yerleştirerek ve hizaya dizerek ince motor becerilerini geliştirir ve bu sayede eğlenirken öğrenebilir.
Saf su, doğal bambu ve organik pamuk özelliklerini içeren bebek bezi olma özelliğini taşıyan Sleepy natural külot bez ile bebeğiniz gün boyu rahat eder.Bezin kullanım miktarına göre renk değiştirerek bezin doluluk oranını bebeğinizin altını açmadan anlamanıza yardımcı olur. Tekstil dokulu ön bandı ve sahip olduğu yumuşak doku sayesinde de göbek bölgesinde sertliği engeller.