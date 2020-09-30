Çocuğunuz için gerekli olan çoğu şeyi Amazon Prime'da bulabilirsiniz

Fisher Price - Neşeli Marakas Bebeğiniz bu marakasları ritimli bir şekilde sallamaya başlayacak ve oldukça eğlenceli olacak. Bu ikili marakasların bir ucu renkli ve yumuşak bir yastık şeklinde, diğer ucu ise bebeğiniz salladıkça hareket eden boncukları görebilmesi için pencere içerir.