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Hürriyet
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Alışveriş
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 17:32 | 

Çocuğunuz için gerekli olan çoğu şeyi Amazon Prime'da bulabilirsiniz

Mama sandalyesinden oyuncağa, bebek bezinden tarağa çocuğunuz için gerekli pek çok şey Amazon Prime'da!

Bu bir ilandır.

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Çocuğunuzun ihtiyaçları için hazırladığımız listeye bir göz atmaya ne dersiniz?

2Chicco Fırça ve Tarak Seti
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Chicco Fırça ve Tarak Seti

Chicco fırça ve tarak setinin doğal kıllı fırçası ile bebeğinizin saçını nazikçe tarayabilirsiniz. Büyük ve kaymayan sapları ile bebeğinizin saçını kolayca tarayabilmenizi yardımcı olabilecek ürünün pembe ve mavi olmak üzere iki farklı renk kombinasyonu bulunmaktadır.

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3Fisher Price Mini Dönence
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Fisher Price Mini Dönence

Bebek arabasına kolayca asılabilen Fisher Price Mini Dönence, üzerindeki fil, kurbağa ve aslan oyuncaklar güneş ışığı vurduğunda ışıldayarak bebeğin dikkatini üzerlerine çeker. Çıngıraklı yumuşak panda ve maymun, çocuğunuzun elleriyle rahatça kavraması ve keşfetmesi için dokulu kumaştan üretilmiştir. Ayrıca, kaba motor becerilerini geliştirmeye de yardımcı olur.

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4Fisher Price - Neşeli Marakas
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Fisher Price - Neşeli Marakas

Bebeğiniz bu marakasları ritimli bir şekilde sallamaya başlayacak ve oldukça eğlenceli olacak. Bu ikili marakasların bir ucu renkli ve yumuşak bir yastık şeklinde, diğer ucu ise bebeğiniz salladıkça hareket eden boncukları görebilmesi için pencere içerir.

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5Kanz - Denge Kule Oyunu
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Kanz - Denge Kule Oyunu

Kanz Denge Kule Oyunu, çocukğunuzun hayvanları, renkleri, sayıları, harfleri ve şekilleri tanıması ve öğrenmesinde kolaylık sağlar. Üstüste dizilen bu oyuncakları, yerlerine yerleştirerek ve hizaya dizerek ince motor becerilerini geliştirir ve bu sayede eğlenirken öğrenebilir.

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6Kraft Arcore Mama Sandalyesi
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Kraft Arcore Mama Sandalyesi

7 farklı yükseklikte kullanılabilen Kraft Arcore Mama Sandalyesi, 5 pozisyona ayarlanabiliyor. Daha sonraki dönemlerde de istendiği takdirde ön tepsi çıkarılarak sandalye olarak kullanılabilir.

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7Sleepy Natural 2li Jumbo Külot Bez
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Sleepy Natural 2'li Jumbo Külot Bez

Saf su, doğal bambu ve organik pamuk özelliklerini içeren bebek bezi olma özelliğini taşıyan Sleepy natural külot bez ile bebeğiniz gün boyu rahat eder.Bezin kullanım miktarına göre renk değiştirerek bezin doluluk oranını bebeğinizin altını açmadan anlamanıza yardımcı olur. Tekstil dokulu ön bandı ve sahip olduğu yumuşak doku sayesinde de göbek bölgesinde sertliği engeller.

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8Wonder Kids Yenidogan Erkek Kısa Tulum
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Wonder Kids Yenidogan Erkek Kısa Tulum

Pamuklu kumaşıyla çocuğunuzun tenine uygun olan ürün terletmez ve çocuğunuzun vücuduna rahatlıkla oturur. Deseni, rengi ve kullanım özellikleriyle de bebeğinizin rahat etmesini sağlar.

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