Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay. İşte günün her saatinde kolaylıkla yapabileceğiniz lezzetli cepli poğaça tarifi...1 paket instant maya (Veya 1 pakt yaş maya)1,5 su bardağı ılık su 1 su bardağı ılık süt 1 yemek kaşığı şeker1 yemek kaşığı tuz Yarım su bardağı sıvı yağ 6-6,5 su bardağı un Arası İçin;Sıvı yağ Üzeri İçin;Yumurta sarısı Çörek otu - Susamİç Malzemesi;PeynirDomatesMarulYoğurma kabına 6 su bardağı unu alın ve üzerine instant mayayı döküp karıştırın. Unun ortasına ılık su, ılık süt, şeker, sıvı yağ ve tuzu ekleyip yavaş yavaş yoğurun. Hamuru ılık bir ortamda mayalandırın. Mayalanan hamurdan mandalinadan biraz daha büyük bezeler yapın.Bezeyi ister merdane ile pasta tabağından daha küçük açıp üzerini sıvı yağ ile yağlayın.Hamuru ikiye katlayıp D şekli verin ve tekrar sıvı yağ ile yağlayın Hamuru tekrar katlayıp V şeklinde 4 kat oluşturun. Katları elinizle alt alta getirin.Yağlı kağıt serilmiş veya yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. 15 dakika tepside mayalandırın.Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu veya susam serpin.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.Sandaviçler soğuyunca cep kısımlarını açıp marul yaprakları, domates dilimleri, peynir, salatalık, biber,salam vs. koyabilirsiniz.Bu tarif mutfakvetatlar.blogspot.com yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.