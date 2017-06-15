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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Cepli poğaça tarifi

Lezzetine doyamayacağınız enfes bir tat

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1
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Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay. İşte günün her saatinde kolaylıkla yapabileceğiniz lezzetli cepli poğaça tarifi...

2Malzemeler
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Malzemeler

1 paket instant maya (Veya 1 pakt yaş maya)

1,5 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

6-6,5 su bardağı un

3İç malzeme
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İç malzeme

Arası İçin;

Sıvı yağ

Üzeri İçin;

Yumurta sarısı

Çörek otu - Susam

İç Malzemesi;Peynir

Domates

Marul

4
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Yoğurma kabına 6 su bardağı unu alın ve üzerine instant mayayı döküp karıştırın. Unun ortasına ılık su, ılık süt, şeker, sıvı yağ ve tuzu ekleyip yavaş yavaş yoğurun.

5
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Hamuru ılık bir ortamda mayalandırın. Mayalanan hamurdan mandalinadan biraz daha büyük bezeler yapın.

6
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Bezeyi ister merdane ile pasta tabağından daha küçük açıp üzerini sıvı yağ ile yağlayın.

7
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Hamuru ikiye katlayıp "D" şekli verin ve tekrar sıvı yağ ile yağlayın

8
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Hamuru tekrar katlayıp "V" şeklinde 4 kat oluşturun. Katları elinizle alt alta getirin.

9
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Yağlı kağıt serilmiş veya yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. 15 dakika tepside mayalandırın.

10
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Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu veya susam serpin.

11
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Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

12
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Sandaviçler soğuyunca cep kısımlarını açıp marul yaprakları, domates dilimleri, peynir, salatalık, biber,salam vs. koyabilirsiniz.

Bu tarif mutfakvetatlar.blogspot.com yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.

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