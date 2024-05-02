Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir! Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Tabakları içleri ortaya bakacak şekilde dizin. Çünkü makinenin içindeki su püskürtme kolu ortadan dışa doğru hareket eder. Bu nedenle tabakları ve diğer şeyleri makinenin ortasına bakacak şekilde dizmeniz gerekir. Böylece gerektiği kadar suyla yıkanacaklar.
Su fışkırtma kolunun yerine dikkat edin ve üzerine büyük bir kâse vb. koymaktan kaçının. Aksi takdirde dünyanın en temiz kasesine sahip olursunuz ama diğer bulaşıklarınız kirli kalır.
İnce camları hassas plastikleri üst rafa koyun. Burada su basıncı alt tarafa göre bir nebze daha zayıftır, su sıcaklığı da daha düşüktür. O nedenle çatlama, erime gibi tehlikelerle burada karşılaşmazsınız.