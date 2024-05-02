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Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir! Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Güncelleme Tarihi:

#Nasıl Yapılır.#Püf Noktaları#Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 08:55

Bulaşık makineleri mutfaklarımızdaki en önemli eşyalardan. Bu ipuçları makinenizden çok daha fazla verim almanızı sağlayacak.

1/13Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Bulaşık makineleri mutfaklarımızdaki en önemli eşyalardan biri haline geldi desek yanlış olmaz herhalde. Kalabalık aileler de tek başına yaşayanlar da günümüzde bulaşıklarını makinede yıkamayı tercih ediyor. Daha yüksek sıcaklık ve daha az su israfı da bulaşık makinelerinin değerini artırıyor.

Ancak bulaşık makinenizden çok daha fazla verim alabilmeniz de mümkün. Sizin için deterjandan tabakların yerleştirilmesine birçok etkili bulaşık makinesi kullanım ipucunu derledik.

2/13Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Makinenizi tam dolmadan çalıştırmayın. Bunun makinenize bir zararı yok ancak tükettiğiniz elektriği, suyu, deterjanı düşünürsek doğaya zararı büyük.

Deterjan kullanımınızı azaltmaya çalışın. Sıvı, toz ya da tablet fark etmez, hepimiz gereğinden fazla bulaşık makinesi deterjanı kullanıyoruz. Bu da hem daha fazla masraf anlamına geliyor hem de aşırı deterjan kullanımı tabaklarımızı çizip bardaklarımızda buğulu bir görüntüye neden oluyor.

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3/13Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Makinenizi çok fazla doldurmayın. Fazla doldurulan bulaşık makinesindeki eşyalar iyi temizlenmeyebilir. Her şeyi yerleştirdikten sonra sepetleri elinizle hafifçe sallayın. Hiçbir şeyin birbirine çarpmadığından emin olun.

Makinenin sepetlerinde önce arka tarafları sonra ön tarafları doldurun. Elinize geçeni ön tarafta ilk boş bulduğunuz yere koyup bırakmayın. Bu makinenizin temizlik performansını değiştirmez ama uzun vadede işinizi kolaylaştırır.

4/13Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Tabakları içleri ortaya bakacak şekilde dizin. Çünkü makinenin içindeki su püskürtme kolu ortadan dışa doğru hareket eder. Bu nedenle tabakları ve diğer şeyleri makinenin ortasına bakacak şekilde dizmeniz gerekir. Böylece gerektiği kadar suyla yıkanacaklar.

Su fışkırtma kolunun yerine dikkat edin ve üzerine büyük bir kâse vb. koymaktan kaçının. Aksi takdirde dünyanın en temiz kasesine sahip olursunuz ama diğer bulaşıklarınız kirli kalır.

İnce camları hassas plastikleri üst rafa koyun. Burada su basıncı alt tarafa göre bir nebze daha zayıftır, su sıcaklığı da daha düşüktür. O nedenle çatlama, erime gibi tehlikelerle burada karşılaşmazsınız.

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5/13Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Arada bir makinenizi çalıştırmadan önce içine bir kâse dolusu sirke koyun. Özellikle suları kireçli bölgelerde makinenin üst tarafına içinde sirke olan bir kâse koyduğunuzda bardaklarınızın ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz.

Sirke yerine doğrudan bulaşık parlatıcısı da kullanabilirsiniz. Böylece hem kireç lekelerinden kurtulursunuz hem de bulaşıklarını kurutma programına ihtiyaç kalmadan kolayca kurur ve enerjiden tasarruf etmiş olursunuz.

6/13Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Delikli çamaşır torbaları aslında hassas kumaşların çamaşır makinesinde zarar görmesini önlemek için üretilmiştir ama ufak tefek bulaşıkları bu torbalara, torbaları da üst rafa yerleştirdiğinizde makine içinde kayıpları önlemiş olursunuz.

Bu torbalara koymak için fazla büyük olan ancak makinenin gözleri arasında durmak için de fazla küçük olan kaplar için de bir bulaşık kurutma teli kullanabilirsiniz. Makinenin içine yerleştireceğiniz bulaşık kurutma teline ufak bulaşıkları koyabilirsiniz.

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7/13Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Makineyi boşaltırken önce alt raftan başlayın. Böylece üst rafta içinde su birikmiş bir şeyler varsa kuru bulaşıkların üzerine akmasının önüne geçmiş olursunuz. Sonuçta bulaşıklarınızı henüz ıslakken dolaba kaldırmak istemezsiniz, değil mi?

8/13Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Çatal kaşık bıçağı makineye yerleştirirken türlerine göre ayırmayın. Çünkü bunu yaptığınızda kaşıklar birbirine yapışabilir ve içte kalanlar kirli kalabilir. Bunun yerine karışık halde ve kimi ters kimi düz olacak şekilde yerleştirin.

Çatal bıçak demişken... Şef bıçaklarınızı bulaşık makinesine koymayın. Çünkü bulaşık makinesi bıçakların keskinliğini azaltıyor ve tahta saplı bıçakların saplarının çatlamasına neden oluyor.

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9/13Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Tabaklarınızın üzerindeki yemek artıklarını temizleyin ama tabakları sudan geçirmeyin. Bu bulaşık deterjanınızın etkinliğini azaltan bir işlem.

Bulaşıkların kirlilik seviyesinin yakın olmasına özen gösterin. Az kirlilerle çok kirlileri aynı programda yıkamak yerine bir seçim yapıp bir kısmını elinizde yıkamanız daha doğru olabilir.

10/13Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Elde çok fazla ya da çok büyük bulaşıklar yıkadıysanız ve tezgahtaki kurutma teline sığmıyorlarsa, bulaşık makinesini bir bulaşık kurutma teli olarak kullanıp yıkadıklarınızı buraya yerleştirebilirsiniz.

Tabaklarınızı kurutmaya yarayan sıcak hava aynı zamanda tabaklarınızı ısıtmaya da yarar. Hatta birçok makinenin tabak ısıtma ayarı bile vardır. Bulaşık makinesini kullanarak tabaklarınızı önden ısıtabilir, yemeklerin koyar koymaz soğumasına engel olabilirsiniz.

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11/13Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Bulaşık makinenizi sık sık temizleyin. "Sürekli yıkanıyor, ne kiri olacak?" demeyin. Yiyecek artıkları, sabun kalıntıları gibi birçok şey makinenizde birikiyor ve bakteri üremesine neden oluyor.

Bulaşık makinesinin kapağının kenarlarındaki lastikleri her seferinde temizleyin. Nemli bir havluyla lastiklerin aralarındaki birikmiş kirleri ve deterjan kabının etrafını güzelce silin.

12/13Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Bulaşık makinenizi değiştiriyorsanız içindeki sepetleri atmayın. Bunlar büyük ihtimalle yeni makinenize de sığacaklardır. Öyle olmasa bile dolapların içine ya da yatakların altına bir şeyler saklamak istediğinizde bu tekerlekli sepetlerden faydalanabilirsiniz.

Sepetin içinde tabakları tutan tellerden bazılarının uçları paslandıysa makineyi değiştirmek yerine, internetten bu tellerin ucuna takılan minik kapaklardan satın alabilirsiniz. Böylece tellerin tabaklarınızı çizme riski de ortadan kalkmış olur.

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13/13Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa paniğe kapılıp bulaşık makinenizi değiştirmeye kalkışmayın. Yanlış deterjan kullanıyor, tabaklarınızı yanlış yerleştiriyor ya da bulaşıkları makineye koymadan önce çok fazla sudan geçiriyor olabilirsiniz.

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#Nasıl Yapılır.#Püf Noktaları#Yaşam

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