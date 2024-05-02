Bulaşıklarınız makineden kirli çıkıyorsa sebebi bu olabilir! Bulaşık makinesinden daha fazla verim almanın püf noktaları

Bulaşık makineleri mutfaklarımızdaki en önemli eşyalardan biri haline geldi desek yanlış olmaz herhalde. Kalabalık aileler de tek başına yaşayanlar da günümüzde bulaşıklarını makinede yıkamayı tercih ediyor. Daha yüksek sıcaklık ve daha az su israfı da bulaşık makinelerinin değerini artırıyor.

Ancak bulaşık makinenizden çok daha fazla verim alabilmeniz de mümkün. Sizin için deterjandan tabakların yerleştirilmesine birçok etkili bulaşık makinesi kullanım ipucunu derledik.