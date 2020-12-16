Bu hediyelere bayılacaklar... Yılbaşında çocuklarınıza verebileceğiniz en güzel hediyeler
Yeni yıla sayılı günler kala çocuklarınız için ne alacağınızı hala bilmiyorsanız bu hediyelere mutlaka göz atmalısınız. Çocuğunuzu nasıl mutlu edeceğinizi sizden daha iyi kimse bilemez. Bu sebeple onu en mutlu edecek hediyeyi de siz seçebilirsiniz. O zaman hediyelere göz atalım…
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Yeni yıl için en heyecan verici şey hediyeleşmektir. Özellikle de çocuklar günler öncesinden istedikleri hediyeleri listelemeye başlar. Onları bu kadar heyecanlandıran bu hediyelerin en önemli detayı da paketlerdir. Mutlaka yeni yıl ruhunu yansıtan bir hediye paketi seçin. Hatta paketi kendiniz de süsleyebilirsiniz.
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Bere-atkı-eldiven takımı
Yeni yılın yaklaşması ile birlikte soğuk havalar da kendini göstermeye başladı. Bu sebeple alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri ise bere, atkı ve eldiven takımı olabilir. Yine bu takımı da yeni yıl konseptli alabilir, çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz.
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Pijama takımı
Bu sene yeni yılı evlerimizde karşılayacağız. Evlerde sık sık vakit geçireceğimiz bu günlerde de en güzel hediye pijama takımı olabilir. Özellikle de yeni yıl ruhunu yansıtacak pijama takımlarına çocuklarınız bayılacak.
4
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Kitap
Evde bol bol vakit geçirdiğimiz ve okulların da eve taşındığı bu günlerde kitap harika bir hediye olabilir. Daha önce okumadığı ve seveceğini düşündüğünüz bir kitabı çocuğunuza hediye edebilirsiniz.
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Kostüm
Yeni yıl için çocuğunuza en sevdiği kostümü hediye edebilirsiniz. Hatta yılbaşı konseptine uygun bir hediye olmasını istiyorsanız noel baba veya noel anne kostümü hediye edebilirsiniz. Hemen o akşam aldığınız hediyeyi giyip, yeni yıl ruhunu yaşayabilir.
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Kumbara
Çocuğunuzu tasarrufa yönlendirebileceğiniz bir hediye alabilirsiniz. Bunun için de en güzel seçenek kumbaradır. Dilerseniz noel temalı, dilerseniz de seveceğini düşündüğünüz bir karakterin olduğu kumbara alabilirsiniz.
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Puzzle
Çocuğunuzun yaşına göre parçalara sahip bir puzzle harika bir hediye olabilir. Tabii seçerken yılbaşı temalı olmasına dikkat etmelisiniz. Özellikle de bol karlı bir görüntü çok hoşuna gidecektir. Sonrasında ailecek hep beraber puzzle yapmaya başlayabilirsiniz.
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Oyuncak
Şüphesiz çocukların en sevineceği hediyelerden biri de oyuncaklardır. Her geçen gün farklı oyuncaklar ortaya çıkıyor ve çocuklar hemen hepsine sahip olmak istiyor. Çocuğunuzun en çok nelerle oynamak istediğini en iyi siz bilirsiniz. Bu sebeple çocuğunuza en sevdiği ve istediği oyuncağı alabilirsiniz.
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Şekerleme
Çocuklar şekerleme ve kurabiyelere bayılır. Çok sevdiği şekerlemelerden ve kendi hazırladığınız figürlü kurabiyelerden bir yeni yıl kutusu oluşturabilirsiniz. Bu hediye de çocuğunuzu çok mutlu edecektir.
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Bizim önerilerimizden fikir edinebilirsiniz. Ancak çocuklarınızın en seveceği hediyeyi de en iyi siz bilirsiniz. Çocuklarınızın istek ve ihtiyaçlarına göre hediyeleri çeşitlendirebilirsiniz.