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Hürriyet
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Nasıl Yapılır?
Hürriyet Aile Özel / Fotoğraf: Ingimage - iStock
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 14:08 | 

Bu alanları karbonatla temizlemeyin

Karbonat, mutfaktaki en büyük yardımcılarımızdan biri ve pek çok şeyi yapmamızı sağlıyor. Özellikle de temizlikte... Ancak bazı yüzeylerin temizliğinde kullanıldığı zaman hasara neden olabilir.

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Karbonat, yemek hazırlamanın yanı sıra harika bir çok amaçlı temizlieyicidir. Evin her yerinde kullanılabilir. Fakat bazı durumlarda yarardan çok zarara neden olabilir. Çoğu evi işinde yardımcınız olsa da, özellikle bu eşyaları temizlerken kullanmamakta fayda var.

2Cam yüzeyler
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Cam yüzeyler

Karbonat, aşındırıcı bir etkiye sahip. Bu nedenle cam yüzeyleri veya aynaları çizebilir. Bunun yerine doğal bir temizlik maddesine ihtiyacınız olursa, cam yüzeylerde sirke de kullanabilirsiniz.

3Alüminyum eşyalar
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Alüminyum eşyalar

Aliminyum tencere ve tavaları temizlerken karbonat kullanabilirsiniz ama hemen ardından mutlaka durulamalısınız. Çünkü, karbonat aliminyum eşylarınızın oksitlenmesine neden olabilir.

4Elektrikli ocak
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Elektrikli ocak

Ocak temizlerken de karbonat, en güzel alternatiflerden biri. Ancak, seramik veya elektrikli cam ocaklarda kullanmamak faydalı olabilir. Çünkü ocağınızı kolayca çizebilir ve çıkarılması zor beyaz lekeler bırakabilir. Eğer ocağınıza istemeden karbonat bulaşırsa, beyaz sirke ile temizleyebilirsiniz.

5Mermer
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Mermer

Mermer yüzeylerde de karbonat kullanımından kaçınmalısınız. Karbonat zamanla mermerdeki üst koruyucu tabakaya zarar verir ve sonunda da çiziklere neden olur.

6Ahşap mobilyalar
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Ahşap mobilyalar

Karbonat, ahşap mobilya üzerindeki cila için fazla sert olabilir ve mobilyayı bozabilir. Bunun yerine seyreltilmiş sabunlu su karışımını deneyebilirsiniz. Ayrıca ahşap zeminlerin de sızdırmayan yapısına zarar verebilir. Bu nedenle özel olarak üretilen temizlik malzemelerini kullanmak daha iyidir.

7Antika gümüş eşyalar
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Antika gümüş eşyalar

Gümüş eşyalarınızı karbonatlı suya koymak, çok aşındırıcı olur ve kararmayı hızlandırır.

8Derin oluklu yüzeyler
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Derin oluklu yüzeyler

Karbonat kuruduktan sonra ardından beyaz ve tozlu bir tortu bırakır. Bu nedenle derin oluklu yüzeyleri temizlemek için kullanmamalısınız. Çünkü geride kalan kalıntının birikmesinde neden olur.

9Kaplamalı mutfak eşyaları
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Kaplamalı mutfak eşyaları

Özellikle altın rengi tabaklarınızı ya da kaplarınızı asla karbonatla temizlemeyin. Çünkü aşındırıcı bir etki oluşacağı kaplamaya zarar verebilir.

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