Bu alanları karbonatla temizlemeyin

Karbonat, yemek hazırlamanın yanı sıra harika bir çok amaçlı temizlieyicidir. Evin her yerinde kullanılabilir. Fakat bazı durumlarda yarardan çok zarara neden olabilir. Çoğu evi işinde yardımcınız olsa da, özellikle bu eşyaları temizlerken kullanmamakta fayda var.